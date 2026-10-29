Orsi rechazó definir a periodistas como “ensobrados” y defendió la “convivencia” de Uruguay

Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Yamandú Orsi (Presidencia)

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Uruguay se ha acostumbrado a que una imagen que parece cada vez menos habitual en el mundo: los encuentros entre presidentes de la República, de distintos partidos políticos, en conversatorios. El estreno de un documental sobre el semanario Búsqueda fue, este miércoles, la excusa para una nueva conversación entre Yamandú Orsi (actual presidente, del Frente Amplio), Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000, Partido Colorado) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995, Partido Nacional).

Orsi dijo durante su exposición que era un “orgullo” estar en la misma mesa de Lacalle Herrera y Sanguinetti, mencionó los desafíos del periodismo y comparó a Uruguay con el resto de los países de la región.

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“Es una excepción que los presidentes o los ex presidentes no estén presos o se los persiga. Chile y nosotros, y poco más. En un mundo en el que la inmediatez es lo que abunda, donde a los periodistas se les dice desde ensobrados hasta el admitir expresamente el rechazo a la profesión. Se cae en los adjetivos no solo entre políticos sino con los periodistas y con la actividad”, comentó el presidente uruguayo.

Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Yamandú Orsi en evento del semanario Búsqueda (Presidencia)

Orsi dijo que tenía “nostalgia” de cuando los kioscos estaban repletos de diarios aunque reconoció que es porque “el mundo cambió”.

“En tiempos donde a los periodistas se los ataca con términos que no nos gustan, también le solicitamos que no pierdan jamás esa riqueza que tiene”, agregó el presidente. Para Orsi, el periodismo es una “herramienta” de la democracia que debe ser cuidada y, más aun, en un momento que atraviesa “dificultades”.

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Orsi dijo que los uruguayos tienen una actitud “conservadora” pero destacó un elemento positivo en esta característica. “Somos un país donde los presidentes podemos sentarnos a intercambiar puntos de vista y demostrar a quien nos ve desde afuera que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo”, cerró.

Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Yamandú Orsi en evento del semanario Búsqueda (Presidencia)

Orsi también destacó la llegada del papa León XIV, la organización de la final de la Copa Libertadores y la organización de la Cumbre del Mercosur para las próximas semanas.

A su turno, Julio María Sanguinetti también defendió el periodismo. Él, que se define como periodista, recordó que hace más de 50 años casi todos los espacios políticos tenían un medio de comunicación. Pero esto cambió y ahora son independientes.

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Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Yamandú Orsi (Presidencia)

“No hay democracia sin periodismo. Porque el periodismo es la expresión real de la libertad de expresión del pensamiento. Como nos enseñaba nuestro maestro Justino, la libertad de expresión del pensamiento es la garantía de todos los demás derechos”, expresó Sanguinetti.

Lacalle Herrera, por su parte, vinculó el concepto de libertad a temas de coyuntura: criticó que en la actualidad se aborden temas “periféricos” y no “centrales”.

“Hemos caído todos, gobierno y oposición, en una preocupación por los adjetivos. Estamos en la periferia mientras en el centro de la realidad nacional está, por ejemplo, el poder que tienen los sindicatos. ¿De dónde proviene? Y no vamos a negar que es un poder que incide y mucho en la vida nacional”, comentó.

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Otra crítica al sistema uruguayo fue al proceso penal uruguayo. “Urgentemente necesita ser revisado. ¿Cómo le decimos a un extranjero que hay una persona que está presa durante tres años sin sentencia? Eso es muy difícil de explicar. Eso es otro tema que alude a la libertad”, expresó.