El Salvador

El Salvador busca evitar que empresas y ciudadanos paguen dobles impuestos en Turquía y Emiratos Árabes Unidos

Las iniciativas, suscritas el 25 de septiembre en Nueva York, buscan eliminar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal, pero entrarán en vigor tras los trámites internos salvadoreños

Un escudo de El Salvador se sitúa entre banderas de Turquía y Emiratos Árabes Unidos, junto a figuras de una fábrica, personas y un símbolo tachado.
Nuevos acuerdos con Turquía y Emiratos Árabes buscan blindar al país contra la evasión fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa la ratificación de dos convenios internacionales para eliminar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscales, suscritos con Türkiye y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el 25 de septiembre en Nueva York.

Las iniciativas fueron remitidas por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, mediante notas fechadas el 27 de octubre y recibidas por el órgano legislativo el 28 de octubre. Ambos expedientes incluyen la certificación de autorización de iniciativa del presidente de la República y los documentos originales de los acuerdos.

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El objetivo de los instrumentos es establecer reglas tributarias entre El Salvador y cada uno de esos países para evitar que una misma renta o patrimonio quede sujeto a gravámenes en ambas jurisdicciones. Las propuestas también contemplan mecanismos para reducir los riesgos de evasión y elusión fiscal en operaciones transfronterizas.

El acuerdo con Turquía

el acuerdo con Turquía busca ampliar la cooperación tributaria bilateral y definir criterios para la distribución de potestades fiscales sobre rentas obtenidas por residentes de uno o ambos Estados.
el acuerdo con Turquía busca ampliar la cooperación tributaria bilateral y definir criterios para la distribución de potestades fiscales sobre rentas obtenidas por residentes de uno o ambos Estados.

La Cancillería solicitó la ratificación del Acuerdo entre el Gobierno El Salvador y el Gobierno Turquía para la Eliminación de la Doble Imposición en Relación con los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscales.

Según el resumen ejecutivo, el acuerdo con Turquía busca ampliar la cooperación tributaria bilateral y definir criterios para la distribución de potestades fiscales sobre rentas obtenidas por residentes de uno o ambos Estados.

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El documento aborda el tratamiento fiscal de ingresos vinculados con establecimientos permanentes, rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, navegación marítima y aérea internacional, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y honorarios por servicios técnicos.

También contempla disposiciones para regular las rentas del trabajo dependiente e independiente, pensiones, ingresos de entidades gubernamentales y entidades controladas por el Estado. El texto incluye cláusulas sobre no discriminación, procedimientos de acuerdo mutuo entre autoridades fiscales e intercambio de información.

La Cancillería sostiene que la entrada en vigor del instrumento permitiría fortalecer los vínculos económicos y la cooperación tributaria entre ambas naciones, al ofrecer un marco para evitar gravámenes duplicados sobre las actividades y rentas comprendidas en el acuerdo.

El convenio con Emiratos Árabes Unidos incorpora un protocolo adicional

Se regula el tratamiento de las remuneraciones laborales, pensiones, servicios públicos, estudiantes, métodos para eliminar la doble imposición, reglas de no discriminación, procedimientos amistosos e intercambio de información.
Se regula el tratamiento de las remuneraciones laborales, pensiones, servicios públicos, estudiantes, métodos para eliminar la doble imposición, reglas de no discriminación, procedimientos amistosos e intercambio de información.

La segunda petición corresponde al Convenio entreEl Salvador y los Emiratos Árabes Unidos para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a la Renta y al Capital y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscales, y su Protocolo.

A diferencia del acuerdo con Turquía, este instrumento incluye disposiciones referidas tanto a la renta como al capital. El convenio consta de un preámbulo, siete capítulos y 31 artículos, además de un protocolo firmado en la misma fecha y lugar. Ese anexo forma parte integral del tratado y contiene una disposición sobre las instituciones comprendidas por ambas partes.

Entre los temas contemplados figuran los ingresos procedentes de hidrocarburos, los establecimientos permanentes, las rentas de bienes inmuebles, los beneficios empresariales, el transporte marítimo y aéreo internacional, los dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital.

El texto también regula el tratamiento de las remuneraciones laborales, pensiones, servicios públicos, estudiantes, métodos para eliminar la doble imposición, reglas de no discriminación, procedimientos amistosos e intercambio de información entre las autoridades competentes.

De acuerdo con el documento remitido por Relaciones Exteriores, el propósito es impedir que personas o empresas aprovechen vacíos o diferencias entre los sistemas tributarios para obtener una no imposición o una imposición reducida mediante mecanismos de evasión o elusión fiscal.

Vigencia sujeta a los trámites internos de El Salvador

Infografía con un documento central, banderas de El Salvador, Türkiye y Emiratos Árabes Unidos, diagramas de texto e iconos institucionales.
La Asamblea Legislativa de El Salvador evalúa la ratificación de convenios tributarios con Türkiye y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos instrumentos establecen que comenzarán a regir una vez que el Estado salvadoreño complete sus procedimientos legales internos.

La aprobación legislativa permitiría a El Salvador avanzar en la formalización de reglas tributarias con dos socios ubicados en regiones distintas, con disposiciones para distribuir la facultad de cobrar impuestos sobre rentas y capitales vinculados con operaciones internacionales.

Los expedientes serán estudiados por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

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