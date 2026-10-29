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Mientras GTA 6 prepara su lanzamiento, trabajadores de Rockstar deciden si obtienen representación sindical

El proceso podría establecer un canal formal entre los equipos británicos y la dirección para discutir flexibilidad, bonificaciones, seguridad profesional y condiciones posteriores a la publicación

La votación sindical coincidirá con el lanzamiento de GTA 6 - (Rockstar)
La votación sindical coincidirá con el lanzamiento de GTA 6 - (Rockstar)
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Mientras GTA 6 se acerca a su estreno del 19 de noviembre, trabajadores de Rockstar en Reino Unido votarán si obtienen representación sindical para negociar salarios, horas extras, despidos y políticas sobre IA. La consulta se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, un periodo que coincide con la precarga y el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de la industria.

La decisión importa porque el resultado puede modificar la relación entre parte de la plantilla y la dirección de Rockstar Games. La votación no resolverá el litigio laboral relacionado con los despidos de 31 trabajadores afiliados al Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), pero podría crear una vía formal de negociación sobre las condiciones laborales después de la salida de GTA 6.

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Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Los empleados podrán participar entre el 12 y el 26 de noviembre, mientras el esperado videojuego inicia su precarga y llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S (Rockstar)

La votación sindical coincidirá con la precarga de GTA 6

Los empleados de Rockstar en Reino Unido podrán votar desde el 12 de noviembre. Esa fecha coincide con el inicio de la descarga anticipada de Grand Theft Auto VI, prevista una semana antes de que el juego llegue a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El sindicato está vinculado al Independent Workers Union of Great Britain (IWGB). Según la información difundida por la organización y recogida por Aftermath, el reconocimiento permitiría negociar asuntos relacionados con:

  • Salarios y bonificaciones.
  • Horas extras.
  • Despidos.
  • Flexibilidad laboral.
  • Políticas sobre inteligencia artificial generativa.

Rockstar mantiene cinco estudios en Reino Unido, ubicados en Edimburgo, Dundee, Leeds, Lincoln y Londres. Si la propuesta obtiene respaldo, la organización se convertiría en el mayor sindicato reconocido dentro del sector británico de los videojuegos.

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GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
La consulta en Reino Unido permitirá decidir si la plantilla negocia salarios, horas extras, despidos y normas sobre inteligencia artificial durante una etapa clave para la compañía (Rockstar)

El reconocimiento no se extendería de forma automática a los más de 5.000 trabajadores de Rockstar en todo el mundo. Su alcance quedaría limitado a los equipos contemplados en el proceso de Reino Unido.

Las conversaciones con la dirección comenzaron en julio

El movimiento sindical no surgió durante la etapa final de desarrollo de GTA 6. Desde julio, los representantes de los trabajadores mantienen conversaciones con la dirección de Rockstar para definir los términos del posible reconocimiento.

La consulta de noviembre ocurre, sin embargo, en un momento especialmente relevante para la compañía. GTA 6 llegará a las consolas después de dos retrasos que desplazaron la fecha original de 2025 hasta el cierre de 2026.

La expectativa comercial es elevada. El Financial Times calculó que Rockstar podría ingresar alrededor de USD 1.000 millones solo mediante reservas para consolas y alcanzar USD 3.200 millones durante el primer año. Esa previsión duplicaría los ingresos de su predecesor en 2013.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA 6 llegará mientras Rockstar enfrenta un conflicto laboral

La coincidencia entre la votación y el estreno sitúa las condiciones de quienes desarrollan el juego junto a las expectativas comerciales que rodean el lanzamiento. Para los trabajadores, la representación sindical busca abrir un espacio estable de discusión sobre decisiones que afectan su empleo.

El litigio por los despidos seguirá su propio curso

La votación no cerrará el proceso laboral relacionado con el despido de 31 trabajadores afiliados al IWGB, ocurrido en octubre del año anterior. Las alegaciones finales de ese procedimiento están previstas para los días 17 y 18 de noviembre, apenas un día antes del lanzamiento de GTA 6.

Shanti Easton-Steel, integrante del comité sindical, explicó que el objetivo es tener mayor transparencia sobre las decisiones de la compañía. Según expresó, sin información suficiente resulta difícil abordar asuntos como la brecha salarial de género, las políticas de pago de horas extras y la seguridad laboral después del estreno.

El reconocimiento sindical no solucionaría por sí mismo los conflictos abiertos, pero permitiría establecer un canal de negociación entre empleados y dirección. Ese mecanismo podría servir para discutir condiciones de trabajo antes y después de la publicación de futuros proyectos.

La nueva entrega llevará a los jugadores al estado ficticio de Leonida, con Vice City como escenario principal. La historia sigue a Lucía Caminos y Jason Duval, quienes quedan atrapados en una conspiración criminal después que un golpe fracasa.

El juego recuperará el sistema de protagonistas múltiples, aunque se limitará a dos personajes. La relación entre Jason y Lucía podrá cambiar según las decisiones del jugador, sin que ello otorgue ventajas directas en la jugabilidad.

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