¡El 12.5% del país! La alarmante cifra del territorio nicaragüense en manos de mineras chinas

Un informe ambientalista documenta cómo veintitrés consorcios asiáticos obtuvieron noventa y tres permisos de extracción que suman más de un millón y medio de hectáreas, desmintiendo las versiones oficiales sobre una presencia reducida. (Imagen de cortesía)

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La Fundación del Río afirmó el 27 de octubre de 2026 que 23 empresas vinculadas con China controlan 93 concesiones mineras en Nicaragua, una cifra que contradice la versión de las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica sobre una presencia limitada de ese capital y la inexistencia de operaciones cerca de la frontera costarricense.

Las concesiones abarcan 1,554,332.02 hectáreas, equivalentes al 12.5% del territorio nicaragüense. La organización ambientalista elaboró ese registro a partir de publicaciones de La Gaceta entre 2021 y 2026, según informó 100% Noticias.

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Las representaciones diplomáticas chinas habían respondido el 24 de octubre a señalamientos de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre la actividad minera china en Nicaragua. Sostuvieron que la mayor parte de las compañías del sector corresponde a capitales norteamericanos y latinoamericanos, y que las firmas chinas autorizadas son pocas y manejan superficies reducidas.

Fundación del Río señaló que las compañías relacionadas con China concentran, en cambio, la mayor cantidad de empresas, lotes y hectáreas concesionadas entre los capitales extranjeros presentes en la minería nicaragüense.

Las 93 concesiones y la disputa en la frontera costarricense

La actividad en las zonas limítrofes con Costa Rica se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo. La Embajada de China en Nicaragua aseguró que sus empresas no desarrollan trabajos mineros en la frontera ni en áreas cercanas.

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Pese a las declaraciones diplomáticas que negaban faenas en áreas limítrofes, registros oficiales muestran adjudicaciones a consorcios extranjeros a escasos kilómetros de suelo vecino con millonarias importaciones de maquinaria pesada sin control. (Europa Press)

La organización identificó concesiones otorgadas a Brother Metal S.A. y Thomas Metal S.A., ambas vinculadas con el grupo Continental International Resources (HK) Limited. Las dos compañías controlan 31 lotes, incluidos La Guinea, El Castillo y La Mónica, ubicados en zonas fronterizas con Costa Rica.

En La Guinea, Fundación del Río reportó actividad minera ilegal a unos tres kilómetros de la frontera costarricense. El área fue entregada a Thomas Metal S.A. mediante el Acuerdo Ministerial No. 039-SBT-M-037-2025 y tiene una extensión de 21,882.30 hectáreas.

La entidad ambientalista sostuvo que la concesionaria tiene responsabilidad legal sobre las actividades extractivas realizadas dentro del territorio que recibió. Thomas Metal S.A. efectuó además 88 importaciones desde China durante 2026 por un valor aproximado de USD 1,17 millones.

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Entre sus proveedores figuran Continental International Resources (HK) Limited, Guangzhou Huakai Trading Co., Ltd. y Foton International Trade Co., Ltd. Fundación del Río describió a Continental International Resources como un grupo minero transnacional con operaciones en Nicaragua, la República Democrática del Congo y Zimbabue.

Sitios de minería artesanal en la Minería La Esperanza, municipio de San Carlos, Nicaragua (Cortesía: Fundación Heinrich Böll).

La presencia de Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. también fue incluida en la documentación. La empresa posee 12 lotes mineros, de los cuales al menos cuatro están situados en el sureste nicaragüense.

Según la organización, Guocheng Holding Group Co., Ltd., un grupo empresarial chino relacionado con el empresario Wu Cheng, adquirió acciones de Xinxin Linze Minería Group S.A. Wu Cheng declaró haber mantenido reuniones con Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante 2025 para tratar oportunidades de cooperación económica.

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El empresario expresó: “En 2025, mantuve varios intercambios en profundidad con el Sr. Laureano Ortega Murillo, Asesor del Presidente de la República de Nicaragua, desde Beijing hasta Shanghái”.

También confirmó que su grupo había completado la adquisición de acciones de Xinxin Linze Mining Group de Nicaragua dentro de una estrategia internacional orientada a asegurar recursos minerales. La información presentada por Fundación del Río documentó contactos entre Laureano Ortega Murillo y representantes de ese grupo empresarial.

Denuncias por el río Baka y el caño Santa Rita

Las comunidades de Mulukukú y Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, denunciaron posibles daños ambientales asociados a operaciones de compañías mineras chinas. En Paraska, Los Baldes y Lisawe, habitantes documentaron trabajos de Zhong Fu Development S.A., titular del lote minero Mulukukú, informó 100% Noticias.

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Fundación del Río aseguró que esas concesiones abarcan 1.554.332 hectáreas, el 12,5% del país, a partir de registros oficiales publicados entre 2021 y 2026 y relevados por la organización ambientalista. (Imagen retomada de Divergentes)

La organización indicó que esas operaciones generan impactos sobre el río Baka y el cerro Paraska. Unas 300 familias dependen del río, por lo que el deterioro de sus recursos naturales podría afectar sus medios de vida.

100% Noticias también reporta que en Rosita, la preocupación se concentra en el drenaje de una laguna artificial dentro del lote Rosita D, concesionado a Santa Rita Mining. Las descargas llegan al caño Santa Rita y luego al río Bambana, y podrían contener contaminantes asociados con antiguas actividades extractivas.

Fundación del Río afirmó que no se conocen públicamente estudios de impacto ambiental de las operaciones de Zhong Fu Development y Santa Rita Mining. La situación contrasta con la posición expresada por la representación diplomática china en Costa Rica, que sostuvo que su Gobierno exige a sus empresas en el exterior cumplir las leyes locales y asumir responsabilidades ambientales y sociales.

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La organización envió el 8 de enero de 2026 consultas a las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica sobre concesiones mineras, eventuales incumplimientos ambientales, operaciones fronterizas y actividades en territorios indígenas y afrodescendientes. La embajadora china en Costa Rica, Wang Xiaoyao, respondió el 17 de marzo sin abordar las cinco preguntas y remitió la comunicación a la representación en Nicaragua.

El entonces embajador chino en Managua, Qu Yuhui, no respondió a las consultas, de acuerdo con Fundación del Río. La entidad anunció que continuará documentando la actividad minera y solicitando explicaciones a las autoridades diplomáticas chinas, mientras llamó a las comunidades a vigilar el avance de las concesiones y sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

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