Laura Fernández se reunió con el papa León XIV en el Vaticano e invitó al pontífice a Costa Rica para 2027

El papa León XIV y la presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante la audiencia privada celebrada en el palacio apostólico de la Ciudad del Vaticano (Cortesía: Presidencia de la República CR).

Guardar

El papa León XIV recibió este jueves 29 de octubre en audiencia privada a la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, quien invitó formalmente al pontífice a visitar el país centroamericano el próximo año. Durante el encuentro celebrado en la Ciudad del Vaticano, la jefa de Estado entregó al líder católico una carta oficial de invitación, una talla réplica de la Virgen de los Ángeles y una muestra de café elaborado por productores costarricenses.

La gobernante costarricense acudió al palacio apostólico acompañada por su esposo, el primer caballero Jeffry Umaña. Al inicio de la visita oficial a territorio europeo, la delegación fue recibida por el embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, Federico Zamora Cordero, junto a autoridades de la diplomacia italiana y representantes de la curia vaticana.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia, Fernández Delgado expuso al pontífice los motivos históricos e institucionales de la invitación para 2027. En la misiva entregada en mano a León XIV, la mandataria destacó que Costa Rica es el único Estado confesional de América Latina, condición consagrada en su carta magna.

La fecha propuesta para el viaje coincide con el ducentésimo tercer aniversario de la proclamación de la Virgen de los Ángeles como patrona nacional y el centésimo octogésimo aniversario del reconocimiento constitucional del catolicismo como religión oficial del Estado.

La presidente Laura Fernández entrega al papa León XIV una réplica de la Virgen de los Ángeles durante el tradicional intercambio de presentes en el Vaticano, en una ceremonia en la que participó el primer caballero, Jeffry Umaña.

En el documento diplomático, la gobernante recordó además el arraigo del pontífice con la región tras su labor pastoral durante varios años en Perú, al tiempo que subrayó la tradición pacifista costarricense desde la abolición del ejército en 1948. “Nuestra presencia busca estrechar lazos con un pastor que conoce de primera mano la realidad de los pueblos latinoamericanos”, señaló el texto suscrito por la gobernante, quien comprometió la coordinación logística entre la Secretaría de Estado del Vaticano y la Nunciatura Apostólica para concretar la visita pastoral.

PUBLICIDAD

La agenda oficial en Roma incluye acuerdos de cooperación e inversiones europeas

La reunión con el Sumo Pontífice forma parte de la primera escala de la gira de Fernández Delgado en Italia, cuyo programa gubernamental combina actividades diplomáticas de carácter religioso y político. En la sede pontificia, el objetivo principal residió en consolidar los vínculos espirituales con la Santa Sede, solicitar oraciones por las familias costarricenses y materializar el convite institucional mediante la entrega de la figura representativa de la fe nacional.

La segunda fase de la misión oficial contempla una reunión bilateral de alto nivel en Roma con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. En el Palacio del Quirinal, las delegaciones revisarán los mecanismos existentes para consolidar nuevos acuerdos de cooperación:

PUBLICIDAD

Técnica

Política

Educativa

Cultural entre San José y Roma.

La mandataria y el Primer Caballero, Jeffry Umaña, fueron recibidos por el embajador costarricense Federico Zamora Cordero, así como por representantes del Gobierno italiano y de la Santa Sede.

El diálogo entre la presidente y Mattarella incorporará la revisión de la agenda multilateral en materias de interés compartido en el ámbito internacional. Fuentes del Ejecutivo costarricense indicaron que la administración procura robustecer su posicionamiento en los foros de toma de decisiones en Europa, a través de la defensa de la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en el escenario global.

Asimismo, las conversaciones con las autoridades italianas abrirán espacios diplomáticos destinados a servir como base para encuentros con gremios comerciales e inversores privados durante el resto del periplo europeo.

El Ejecutivo costarricense proyecta dinamizar el comercio bilateral, captar capitales en sectores productivos estratégicos y diversificar los mercados de exportación para la producción nacional en el mercado comunitario.

PUBLICIDAD