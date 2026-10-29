Así puedes crear una lámina para colorear de Las Guerreras K-pop como hokages de Naruto

Las Guerreras K-pop se pueden convertir en shinobis de la Aldea Oculta de la Hoja. (Fotocomposición Infobae)

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Crear una lámina para colorear de Las Guerreras K-pop como hokages de Naruto requiere combinar referencias visuales, una herramienta de generación de imágenes y un prompt preciso.

El objetivo es conservar los rasgos que identifican a las protagonistas de la película de Netflix y trasladarlos a una escena de líderes ninja, con líneas claras y espacios aptos para pintar.

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El proceso incluye elegir imágenes de referencia, cargarlas en Gemini, definir la composición y revisar el resultado antes de descargarlo. La calidad de la instrucción es clave para que la inteligencia artificial (IA) mantenga la cantidad de integrantes, sus peinados y accesorios, sin perder el formato de dibujo en blanco y negro.

Es clave que la imagen de referencia principal tenga a las tres integrantes de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Qué imágenes se deben elegir como referencia

El primer paso consiste en buscar una imagen grupal de Las Guerreras K-pop donde se vean con claridad los rostros, los peinados, la ropa y la posición de cada integrante. Una referencia de cuerpo entero o, al menos, desde la cintura hacia arriba ayuda a preservar la distribución original del grupo.

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Asimismo, es útil sumar una imagen que sirva de guía para el universo de Naruto. Puede incluir túnicas de hokage, protectores de frente, kunais, espadas, bosques o aldeas ninja. La referencia debe aportar elementos del anime y del vestuario, sin ocultar los rasgos que se buscan mantener en las protagonistas.

Cómo cargar los archivos en Gemini

Una vez seleccionadas las imágenes, se deben adjuntar en el chat de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. El proceso puede realizarse mediante el botón de carga de archivos o al arrastrar las imágenes hacia la ventana de conversación.

Gemini es una opción segura y legal para generar imágenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Es posible enviar las referencias en un mismo mensaje. Una debe orientar la apariencia de las protagonistas y otra establecer el vestuario, los accesorios y el escenario ninja.

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De qué forma definir la posición de cada personaje

La composición debe formar parte del prompt para evitar que la herramienta modifique el número de protagonistas o las ubique fuera de cuadro. Se puede solicitar una formación horizontal, con una guerrera en el centro y las otras dos a ambos lados, en posturas de defensa o combate.

Así es una representación de Las Guerreras K-pop como Hokages. (Foto: Gemini)

Para reforzar el vínculo con los hokages, la figura central puede llevar una capa amplia sobre los hombros y sostener una espada. La integrante de la izquierda puede aparecer con una armadura ligera y dos kunais, mientras que la de la derecha puede portar un bastón o una lanza.

Cómo redactar el prompt para lograr una lámina para colorear

La instrucción artificial debe indicar que el resultado será una lámina para colorear, con fondo blanco, contornos negros definidos y ausencia de sombras, degradados o colores. Conviene detallar que las tres integrantes deben aparecer como hokages, con poses diferenciadas y elementos vinculados a un grupo ninja.

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La ilustración a blanco y negro es útil para que niños pequeños dibujen. (Foto: Gemini)

Un prompt posible es: “Crear una lámina para colorear en blanco y negro de tres protagonistas inspiradas en la cultura del K-pop, convertidas en hokages de un anime ninja. Mantener sus rasgos faciales y peinados diferenciados. Dibujar líneas negras limpias, sin color ni sombreado, con túnicas de líder, protectores de frente, armas ninja y un bosque al fondo”.

Qué hay que ajustar antes de descargar la imagen

Cuando la composición alcance el resultado buscado, se puede descargar el archivo desde la conversación. Antes, es necesario revisar manos, ojos, armas, mechones de cabello, símbolos de los protectores y uniones del vestuario. Estos elementos suelen presentar errores o líneas incompletas en las imágenes generadas por IA.

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La versión final debe conservar trazos cerrados y áreas delimitadas para facilitar el coloreado. Al compartir la ilustración digital, hay que aclarar que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial y que no forma parte del contenido oficial de Netflix ni de Naruto.