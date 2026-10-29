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La tajante respuesta de Luck Ra al hablar de las indirectas de La Joaqui: “Crisis era cuando no tenía para comer”

En diálogo con Teleshow, el artista celebró el reconocimiento en los Premios Ídolo, destacó a los colegas que integraban la terna y explicó cómo atraviesa la exposición que generaron sus recientes canciones

La Joaqui habló de su presente emocional a más de un mes de su ruptura con Luck Ra
Luck Ra aclaró que la bachata grabada junto a Khea ya existía antes de su incorporación al proyecto
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Después de varias idas y vueltas, y polémica en redes, Luck Ra ganó el premio a canción más viral en los Premios Ídolo 2026 por “A quién le importa”, su colaboración con Thalía. En ese marco, el cordobés habló con Teleshow sobre el reconocimiento, su presente y el lanzamiento de “El que se la queda pierde”, la bachata que grabó junto a Khea y que usuarios de redes vincularon con su historia con La Joaqui.

El artista cordobés se impuso en una terna que también reunió a “Yakuza”, de La Joaqui; “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas; “Soy favela”, de La T y La M; y “A quién le importa”, la versión que interpretó con la cantante mexicana.

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Al recibir la estatuilla, destacó el lugar de Thalía en el proyecto. “Tengo que agradecerle a Thalía, porque soy conocido mundialmente gracias a ella. Es una genia por haberme permitido colaborar en un hit tan grande como ‘A quién le importa’, y más por el mensaje. Muchas gracias a ella”, afirmó Luck Ra.

Sobre el origen de la colaboración, explicó que la posibilidad surgió luego de una experiencia previa que mencionó en la entrevista. “Yo ya había abierto una puerta desde que sucedió lo de Chayanne. Me encantaría hacer una versión en cuarteto de alguno de los hitazos que tiene Thalía, que tiene un millón. Arreglamos, nos juntamos una vez en Miami y lo hicimos. Estoy muy feliz”, relató.

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Luck Ra obtuvo el premio a la canción más viral en los Premios Ídolo 2026 por su versión de “A quién le importa” junto a Thalía (Maximiliano Luna)

También se refirió al look que eligió para la ceremonia. “Mi trabajo fue pagarlo; mi estilista hizo absolutamente todo. Me gustan los brillos, me gustan los colores, así que acá estamos”, dijo.

Ante la competencia con otros artistas en la categoría, el cantante puso el foco en el recorrido de sus colegas. “Esto es simplemente un reconocimiento. Siento que cada artista que está ahí merece todo lo que tiene y que el premio más lindo de cada uno es poder salir a cantar, vivir de lo que le gusta y llevar siempre un lindo mensaje para las generaciones”, sostuvo.

La conversación incluyó una pregunta por “El que se la queda pierde”, la canción que publicó con Khea y que fue leída en redes como una indirecta hacia La Joaqui. “Temón, qué temón. Le mandamos un beso gigante a Khea. Es una hermosa bachatita; la última bachata que sacamos fue ‘Hola perdida’, así que volvimos”, respondió.

Luck Ra anunció su próxima canción con una fuerte indirecta a La Joaqui: "El que se la queda pierde"

Luck Ra aclaró que la canción ya existía antes de su participación. “Él ya la tenía, te soy sincero, y me interpeló un poco. Es un temón”, señaló al ser consultado por si la letra se relacionaba con su situación personal.

Respecto de su presente, aseguró que atraviesa un momento de bienestar, centrado en el trabajo y en la cocina. “Estoy muy feliz, dándole fuerte a la cocina, laburando y tratando de tener vida social en el poco tiempo que me queda. Estoy muy bien, muy feliz”, expresó.

Cuando le preguntaron si lograba mantenerse al margen de las reacciones en redes sociales, respondió: “Crisis era cuando no tenía para comer, hermano. ¿Qué querés que te diga?”.

Tiago PZK - La Joaqui - Luck Ra
La Joaqui y Tiago PZK difundieron el adelanto del videoclip de su primera canción en conjunto tras oficializar su relación sentimental

En paralelo, La Joaqui y Tiago PZK anticiparon su primera canción juntos desde que confirmaron su relación. El fragmento difundido por la pareja incluye un verso del músico: “Los dos venimos de no tener nada, pero el amor es de los pobres, nena. Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena”.

El adelanto los muestra en un videoclip de tono íntimo, con abrazos, besos y miradas a cámara. Sus seguidores asociaron el contenido con la exposición pública del noviazgo y con el contexto posterior a la colaboración de Luck Ra y Khea. La canción todavía no tiene fecha de estreno anunciada.

La Joaqui también canta en el fragmento: “De mí vos te re enganchaste y esa fue la intención”. La frase circuló entre los seguidores de ambos artistas, que celebraron la colaboración luego de las primeras apariciones públicas de la pareja.

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