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Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

Se trata de un ex delantero que brilló en el club de Núñez. Atribuye su favoritismo a la numerosa presencia de simpatizantes xeneizes en Barranquilla

Teo Gutiérrez afirmó que Boca Juniors será campeón de la Copa Sudamericana

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Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior de Barranquilla y ex figura de River Plate, eligió a Boca Juniors como favorito para ganar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El pronóstico llama la atención por el pasado del colombiano, marcado por una relación de rivalidad con el conjunto xeneize y un fuerte vínculo con el Millonario, club con el que consiguió el mismo trofeo en 2014.

El delantero, de 41 años, respondió sin titubeos cuando le preguntaron por sus expectativas de cara al duelo que se disputará en Barranquilla. “Veo a Boca campeón, sin dudas. Lo veo coronarse campeón porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca. No hay que dudarlo”, afirmó Gutiérrez en una entrevista con la influencer Andrea Duque Londoño.

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El ex jugador de Cruz Azul fundamentó su pronóstico en la cantidad de simpatizantes del club argentino que residen en la ciudad colombiana, sede de la final. “Mi hermano es hincha de Boca, algunos amigos son hinchas de Boca. Barranquilla tiene una caravana de hinchas de Boca muy grande”, explicó.

Junior, equipo en el que milita Gutiérrez, actúa como local en el estadio donde se jugará el encuentro entre Boca Juniors y Mineiro, lo que añade un condimento particular a la situación. El delantero consideró que la presencia de hinchas xeneizes podría equilibrar o incluso inclinar el ambiente a favor del equipo argentino.

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Gutiérrez completó su análisis con una valoración futbolística del rival de Mineiro en la definición continental. “Boca pasa por un muy buen momento, son un gran equipo”, sostuvo, en una declaración que contrasta con su historial de roces con la institución.

Teo Gutíerrez levanta la Recopa Sudamericana 2015. Fue uno de los cuatro títulos que logró en River Plate (AFP PHOTO / Juan Mabromataz)
Teo Gutíerrez levanta la Recopa Sudamericana 2015. Fue uno de los cuatro títulos que logró en River Plate (AFP PHOTO / Juan Mabromataz)

El vínculo entre Gutiérrez y Boca Juniors estuvo atravesado por un episodio puntual que quedó en la memoria de los hinchas. En 2016, mientras jugaba para Rosario Central, el colombiano convirtió un gol en la Bombonera en un empate 1 a 1 y lo celebró con un gesto provocador frente a la tribuna local: hizo la banda con la camiseta, una referencia directa a su identificación con River Plate.

Ese antecedente contrasta con el perfil de sus enfrentamientos directos contra el club de la Ribera. A lo largo de su carrera, Gutiérrez disputó 14 partidos frente a Boca Juniors, con un saldo de cuatro triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Dentro de ese historial se destacan dos cruces decisivos: la eliminación de Boca Juniors en semifinales de la Copa Sudamericana 2014, certamen que el colombiano terminó levantando con River Plate, y el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores 2015, también con triunfo final del Millonario.

Gutiérrez llegó a River Plate en 2013 procedente de Cruz Azul, de México, y se consolidó como una pieza relevante durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo al frente del plantel. En su etapa en el club disputó 70 partidos, convirtió 28 goles y sumó cuatro títulos: el Torneo Final 2014, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015.

Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla, en un escenario donde, según la lectura del propio Teófilo Gutiérrez, la cantidad de hinchas xeneizes presentes podría convertirse en un factor determinante para el resultado.

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