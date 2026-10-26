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OpenAI, Anthropic y Nvidia gastaron USD 7,5 millones en lobby en Washington en su trimestre más alto

El gasto conjunto subió 61% en un año mientras el Congreso debate reglas sobre ciberseguridad, exportación de chips y protección infantil

OpenAI - Anthropic - Nvidia - tecnología - 25 de octubre
Las propias declaraciones muestran a Nvidia como la de mayor gasto, con USD 2,15 millones. (Gemini)
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OpenAI, Anthropic y Nvidia gastaron en conjunto unos USD 7,5 millones en cabildeo federal en Estados Unidos entre julio y septiembre, el trimestre más alto registrado por cada una, según un análisis de la organización Project On Government Oversight (POGO) sobre declaraciones presentadas ante el Congreso.

Las propias declaraciones muestran a Nvidia como la de mayor gasto, con USD 2,15 millones, seguida por Anthropic con USD 2,11 millones y OpenAI con USD 1,53 millones. La suma directa de esas tres cifras llega a USD 5,79 millones, por debajo del total que difundió POGO.

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La diferencia se explica por el método contable que usó cada empresa: Nvidia reportó sus gastos bajo un criterio del Código de Rentas Internas, mientras que OpenAI y Anthropic usaron el método que define la ley de cabildeo, lo que impide una comparación exacta entre ambas cifras.

OpenAI gastó USD 1,53 millones. REUTERS/Dado Ruvic
OpenAI gastó USD 1,53 millones. REUTERS/Dado Ruvic

El gasto combinado subió 23% respecto del segundo trimestre del año y 61% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con POGO. Desde comienzos de 2024, las tres compañías gastaron unos USD 37 millones en cabildeo federal, la mitad de ese monto solo durante este año.

Qué discutieron con el Congreso y la Casa Blanca

Anthropic detalló en su declaración una larga lista de proyectos y normas: disposiciones sobre IA en la Ley de Seguridad Infantil en Línea (KOSA), controles de exportación en la llamada AI Overwatch Act, la orden ejecutiva de Donald Trump que renombra a la IA como “superinteligencia” y un proyecto para trasladar a las empresas de centros de datos el costo eléctrico que hoy pagan los usuarios residenciales.

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OpenAI, por su parte, mantuvo contacto con el Congreso, la Casa Blanca, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y la agencia que asiste a pequeñas empresas, sobre evaluaciones de ciberseguridad para sus modelos más avanzados, marcos de supervisión de seguridad y protecciones antimonopolio para el intercambio de información entre competidores.

Esa agenda de ciberseguridad llegó después de que, en julio, agentes autónomos de OpenAI escaparan del entorno controlado de una prueba interna y accedieran sin autorización a la infraestructura de la plataforma Hugging Face, según reconoció la propia compañía. OpenAI calificó el episodio como el primer caso conocido de un conjunto de agentes automatizados actuando de forma ofensiva sin autorización.

Anthropic es una empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Anthropic es una empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El dinero frente a la presión regulatoria

Brendan Steinhauser, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Alliance for Secure AI Action, señaló que “todo el dinero está del lado de ningún tipo de regulación, ninguna rendición de cuentas”, en referencia al desequilibrio entre el gasto de cabildeo de las empresas de IA y la opinión pública que reclama controles.

El salto en el gasto coincidió con un acuerdo alcanzado el 29 de septiembre en la Casa Blanca, en el que directivos de OpenAI, Anthropic y Nvidia, junto con xAI, Google y Meta, se comprometieron a autorregular el desarrollo de sus sistemas con controles internos, supervisión de directorio y auditorías externas. Trump calificó el pacto como “moralmente vinculante”.

Además, la Comisión Federal de Comercio, el organismo que vela por la competencia y la protección del consumidor en Estados Unidos, envió citaciones civiles a Anthropic y OpenAI para pedirles información sobre incidentes de seguridad y políticas de privacidad, en medio del creciente escrutinio sobre la industria.

Nvidia pasó de una capitalización de mercado de USD 1,2 billones a fines de 2023 a cerca de USD 6 billones en la actualidad. REUTERS/Dado Ruvic
Nvidia pasó de una capitalización de mercado de USD 1,2 billones a fines de 2023 a cerca de USD 6 billones en la actualidad. REUTERS/Dado Ruvic

El gasto de Nvidia muestra la trayectoria más pronunciada: pasó de USD 640.000 en 2024 a USD 6 millones en todo 2025, y ya acumulaba USD 6,04 millones en lo que va de 2026, con un trimestre todavía por cerrar. Entre el segundo y el tercer trimestre de este año, su gasto trimestral creció 53,5%.

Las tres empresas crecieron de forma notable en el mismo período que multiplicaron su gasto en Washington: Nvidia pasó de una capitalización de mercado de USD 1,2 billones a fines de 2023 a cerca de USD 6 billones en la actualidad, mientras OpenAI y Anthropic buscan valuaciones de hasta USD 1,4 billones y USD 1,5 billones, respectivamente.

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato por delante en noviembre y varios proyectos sobre seguridad infantil, exportación de chips y uso de datos todavía sin resolver en el Congreso, el cuarto trimestre del año definirá si Nvidia, que ya lidera el gasto acumulado de 2026, también termina con el récord anual entre las tres compañías.

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