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Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

La modelo contó que retomó el vínculo con el padre de sus hijos pero con algunas condiciones

Zaira Nara contó detalles de su reconciliación

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Después de cuatro años de distancia, Zaira Nara y Jakob Von Plessen retomaron su relación, aunque bajo una dinámica diferente a la que habían tenido antes de la separación. La modelo explicó que la decisión de volver no implicó restablecer la convivencia ni modificar la rutina que cada uno había construido durante ese tiempo.

La conductora y el empresario son padres de Malaika y Viggo. En las últimas semanas, la reconciliación se hizo pública y despertó interés por la forma en que ambos eligieron encarar esta nueva etapa. Según contó Nara, el vínculo se basa en acuerdos concretos sobre la independencia, los viajes y la organización familiar.

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Durante una charla en el programa Vale cuatro, programa de DGO Stream, Sabrina Rojas le preguntó a la hermana de Wanda Nara si alguna vez había considerado la posibilidad de recomponer una relación con una expareja. La respuesta llegó con humor, pero dio paso a una explicación sobre el momento que atraviesa con Von Plessen.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron en 2022 y retomaron el vínculo bajo nuevas reglas
Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron en 2022 y retomaron el vínculo bajo nuevas reglas

La modelo sostuvo que el paso del tiempo y la separación les permitieron construir una dinámica que hoy prefieren conservar, basada en una realidad que marcó los acuerdos de esta nueva etapa.

“La verdad es que los dos viajamos mucho porque tenemos vidas como muy independientes”, afirmó Zaira Nara al aire. Luego explicó que, tras organizarse por separado durante años, identificaron aspectos de esa dinámica que no querían abandonar.

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Zaira Nara contó detalles de su reconciliación
Zaira Nara explicó cómo es la nueva dinámica con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo

“Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”, relató la conductora sobre la conversación que mantuvieron antes de formalizar la reconciliación.

La decisión, según dejó entrever, busca preservar los espacios personales de cada uno sin descuidar la crianza de sus dos hijos. De ese modo, la pareja busca evitar algunas situaciones que, en su experiencia anterior, pudieron haber generado tensiones.

Uno de los puntos centrales del nuevo acuerdo tiene que ver con el hogar. Zaira Nara no convive con Jakob Von Plessen y, por el momento, no planean compartir una casa. Para ella, la situación actual de sus hijos también permite pensar la relación de otra manera.

Una mujer y un hombre sostienen en brazos a una niña con vestido rojo y a un niño pequeño, con luces reflejadas en el agua detrás
La pareja es madre y padre de Malaika y Viggo

Nara señaló que la convivencia suele ser inevitable en parejas con bebés o niños muy pequeños, debido a las necesidades cotidianas de esa etapa. Sin embargo, señaló que su presente familiar es distinto y que ahora puede abordar el vínculo desde otro lugar.

“Creo que la convivencia en una pareja es fundamental y casi que te diría que es imposible de evitar cuando tenés bebés muy chiquitos”, expresó. Malaika nació en 2016 y Viggo en 2020, por lo que ambos atraviesan una etapa con mayor autonomía que durante los primeros años de crianza.

Zaira Nara y sus hijos
La modelo dijo que busca resguardar la intimidad de su familia pese a la exposición pública

“Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos”, comentó con humor, para graficar la situación. “Si llora Viggo… Menos mal que lo puedo retar”, agregó.

La intimidad familiar sigue siendo un límite para Zaira Nara

A pesar de haber confirmado la reconciliación, Nara insistió en que quiere sostener una frontera entre su actividad pública y su vida familiar. La modelo señaló que su hogar, sus hijos y sus vínculos afectivos no forman parte de su trabajo, aun cuando su nombre sea habitual en los medios y las redes sociales.

“Yo valoro mucho mi hogar, mi familia, mis hijos. Ya que estoy tan expuesta en lo que es laboral, todo lo que es privado, la realidad es que no es parte de mi trabajo, entonces no tengo por qué exponerlo”, afirmó.

Una mujer y dos niños sentados en una cama con sábanas blancas, con tres cloches plateados. Detrás, un cuadro grande de una niña
Zaira Nara y sus hijos Malaika y Viggo, quienes disfrutan de hacer planes juntos

La pareja había confirmado su separación en 2022, tras varios años de relación. Ahora, el reencuentro se desarrolla con nuevas reglas, sin convivencia y con la intención de conservar la autonomía que ambos sostuvieron durante el tiempo en que estuvieron separados.

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