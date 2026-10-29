Una planta de chips en Arizona gasta más agua que los centros de datos de IA de Phoenix

La primera fábrica de chips de TSMC en Phoenix consume cerca de 18 millones de litros de agua por día, cifra equivalente al uso de más de 14.000 hogares (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

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La primera fábrica de chips de TSMC en Phoenix, Arizona, consume unos 18 millones de litros de agua por día, según informó la propia empresa. Es bastante más que los centros de datos de IA de la región, cuyo gasto total se estima en una fracción de esa cifra.

Los datos son de la empresa y de la organización ambiental Ceres. TSMC dijo a The Verge que su primera planta usa unos 4,75 millones de galones diarios (cerca de 18 millones de litros), el equivalente al consumo de más de 14.000 hogares, o el 2% de las viviendas de Phoenix.

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Ceres, una organización que asesora a empresas y a inversores sobre riesgos ambientales, calculó que los centros de datos de Phoenix usaron 1.460 millones de litros al año para refrigeración. Esa cifra equivale a menos de una cuarta parte de lo que gasta la planta de TSMC en un solo año.

Sarah Porter, directora del Centro Kyl de Política del Agua de la Universidad Estatal de Arizona, ubicó a la fabricación de semiconductores entre los mayores usuarios industriales del área de Phoenix. Según Porter, supera a los campos de golf, a las plantas de bebidas y a los centros de datos, y queda por debajo de las centrales eléctricas, como la nuclear de Palo Verde.

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El plan del río Colorado reduce el agua de Arizona

El contexto hídrico se endureció en agosto. Tras fracasar las negociaciones entre los estados, el Departamento del Interior de Estados Unidos fijó su propio plan para repartir el río Colorado, según The Verge. Arizona perderá al menos 937,6 millones de metros cúbicos de agua por año desde 2027, más de la cuarta parte de lo que suele tomar del río.

El Departamento del Interior de Estados Unidos recortará al menos 937,6 millones de metros cúbicos anuales de agua del río Colorado para Arizona desde 2027 (EFE/Etienne Laurent)

Para dimensionarlo, The Verge indicó que la ciudad de Phoenix usa unos 370 millones de metros cúbicos al año. El río provee más de un tercio del agua de Arizona. TSMC recibe su agua de la red de la ciudad, que combina los ríos Salt y Verde, el Colorado, un poco de agua subterránea y agua reciclada.

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TSMC planea al menos seis fábricas nuevas en Phoenix y ya recibió hasta USD 6.600 millones de la ley de subsidios a los chips de Estados Unidos, según el medio digital. La propia compañía informó que la inversión del complejo ronda los USD 265.000 millones. Porter dijo que, si se completa, TSMC será “sin duda” uno de los mayores clientes de agua de la red de Phoenix, si no el mayor.

Los centros de datos: poco consumo directo, más riesgo indirecto

Arizona tiene más de 150 centros de datos, según el sitio Data Center Map citado por Grist. La organización de medios digitales calculó que, aun si el consumo de refrigeración se multiplicara por diez, como proyecta Ceres, equivaldría a cerca del 1% del uso residencial del área de Phoenix. Los datos estatales muestran que el uso industrial de agua en la zona se mantuvo estable durante varios años.

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La organización Ceres advirtió que el consumo indirecto de agua en las centrales eléctricas que abastecen centros de datos podría alcanzar 54.900 millones de litros por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ceres advierte que el mayor gasto es indirecto: ocurre en las centrales eléctricas que alimentan los centros de datos. Según su informe, ese consumo podría pasar de 11.000 millones a 54.900 millones de litros anuales, si se construyen todos los centros previstos en el área de Phoenix. La organización estima que el estrés hídrico podría subir hasta un 17% en la cuenca de Hassayampa.

Kristen James, directora sénior de programas de agua de Ceres, sostuvo que hay riesgos dentro de cada centro y también por la suma de todos los que se instalan en la misma zona y por la generación eléctrica. Porter, en cambio, dijo a Grist que por ahora no ve una situación de alarma.

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TSMC inició la construcción de una planta de recuperación hídrica para elevar su nivel de reciclaje de agua al 85% hacia 2028 (Europa Press)

Las defensas de TSMC y de las autoridades locales

TSMC recicla alrededor del 65% del agua municipal que usa en su primera fábrica, según azcentral. Una planta de recuperación en construcción permitirá reutilizar el 85%, y la empresa apunta a un 90% o más. La compañía estima que entre el 15% y el 20% de su uso diario se pierde por evaporación.

La normativa estatal exige a las ciudades de la región demostrar que tienen agua para los próximos 100 años antes de aprobar nuevos desarrollos. Porter dijo a azfamily que el recorte del Colorado aumenta la presión sobre ese cálculo, aunque la mayoría de las ciudades que dependen del río todavía no han agotado su demanda prevista. La planta de recuperación de agua de TSMC empezó a construirse en agosto de 2025 y se espera que funcione en 2028.

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