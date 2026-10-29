La palabra de Davo Xeneize tras llevarse el Premio ídolo de Oro 2026: “Fue medio inesperado para mí”

Davo Xeneize obtuvo los reconocimientos a Ídolo del Año y Streamer más viral en la ceremonia de los Premios Ídolo 2026

Guardar

Davo Xeneize fue distinguido como Ídolo del Año en una noche en la que también recibió el reconocimiento a Streamer más viral en la ceremonia de los Premios ídolo 2026. Tras la premiación, el creador de contenido habló del vínculo con su público, de su madre y de la previa del próximo Superclásico.

“Gracias de corazón a todos. La verdad, no me esperaba ganar este premio. Estoy impresionado”, dijo Davo Xeneize al subir al escenario para recibir el galardón principal. El premio no tuvo nominados anunciados de antemano y su nombre fue recibido con una ovación en la sala.

PUBLICIDAD

Durante su discurso, el streamer explicó qué representa para él el contacto cotidiano con quienes lo siguen. “Muchas veces me ha pasado que me cruzan por la calle y me dicen: ‘Davo, un día estaba triste, estaba mal, puse tu stream y me hiciste reír’. Y a esa gente le quiero decir, primero, que es la mayor motivación que tengo en este momento para seguir streameando tantas horas”.

También agradeció a su equipo, a su novia Mile, a sus hermanos, a su padre y a su madre, presente en el evento. “Para mí mi vieja es lo más grande que hay, es lo que más quiero en este mundo. Y la verdad es que no hay nada que me guste más que verla sonreír y la veo ahí sonriendo. Así que siento que ahí es cuando gané el verdadero premio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El creador de contenido explicó que el afecto de sus seguidores es su impulso para realizar transmisiones extensas

Luego profundizó en ese homenaje. “Algunos van a decir: ‘Este pibe siempre que gana se lo dedica a su mamá’, pero yo a ella le debo mi vida. Y no porque me la dio, sino por todo lo que hizo por mí de chico”. Más tarde confirmó que los premios quedarán en manos de ella: “Son de ella”.

En diálogo con Teleshow después de la ceremonia, Davo se refirió a la masiva demanda de fotos y saludos que recibió durante la noche. “Y eso es lo más lindo de esto. El cariño de la gente es impresionante. Me siento raro, no te voy a mentir, pero soy un agradecido a Dios y a la vida por lo que me toca vivir”.

PUBLICIDAD

Sobre el reconocimiento, afirmó que no lo esperaba pese al año que atravesó. “La verdad que no, pero me tocó y fue medio inesperado para mí. Fue un momento muy lindo igual”. Al hablar de los demás creadores nominados, remarcó: “Hay gente muy talentosa ternada que hace cosas más maravillosas que yo, pero la verdad, siempre lo mejor para ellos y siempre le deseo lo mejor a todos, porque mientras más seamos los creadores de contenido, mejor para todos será”.

El streamer entregó las dos estatuillas obtenidas a su madre tras finalizar la premiación

El vínculo con su madre volvió a aparecer al recordar el momento posterior a la premiación. “Hemos vivido muchas cosas juntos y la verdad es que cuando recién hablábamos y le mostraba los premios, no los tengo, ya se los llevo ella, se los regalé. Así que está muy feliz, y eso es lo que me pone feliz a mí, verla feliz a ella”.

PUBLICIDAD

La conversación también derivó en Boca Juniors y la previa del Superclásico. Ante la pregunta sobre si elegía a Juan Román Riquelme o a su madre, respondió entre risas: “Ahí es difícil, porque a mi vieja yo la amo con todo mi corazón, pero no ganó otra Libertadores como Boca. Digamos las cosas como son también. Entonces, depende del día”.

Davo Xeneize manifestó su agradecimiento por los pedidos de saludos y fotografías por parte del público (Maximiliano Luna)

Sobre el partido, Davo anticipó que transita la espera con cierta calma. “Más tranquilo de lo que debería, pero cuando falte poquito para el día voy a estar. Pero hay que ganar como sea”. Y planteó su mirada sobre la importancia del encuentro: “Importa el Superclásico dependiendo del resultado. Si pierde Boca, no nos importaba, hay que ir por la copa; y si gana Boca, es lo más importante del año, como siempre”.

PUBLICIDAD

El streamer cerró con una reflexión sobre el rol que ocupa frente a los chicos que lo siguen. “Imaginate que yo soy un pibe completamente normal, como vos, como cualquier persona que está viendo esto. Si a vos el día de mañana salís a la calle y un pibe te ve y te abraza, ¿cómo te sentirías? Así me siento yo. Bendecido, agradecido y asumo esa responsabilidad y me encanta tenerla. Los pibes son lo más grande que hay”.