Teleshow

La palabra de Davo Xeneize tras llevarse el Premio ídolo de Oro 2026: “Fue medio inesperado para mí”

El streamer habló con Teleshow después de recibir el máximo reconocimiento de la noche, agradeció el cariño de su público y le dedicó unas palabras a su mamá

Davo Xeneize habló tras obtener el Premio Idolo de Oro 2026
Davo Xeneize obtuvo los reconocimientos a Ídolo del Año y Streamer más viral en la ceremonia de los Premios Ídolo 2026
Guardar

Davo Xeneize fue distinguido como Ídolo del Año en una noche en la que también recibió el reconocimiento a Streamer más viral en la ceremonia de los Premios ídolo 2026. Tras la premiación, el creador de contenido habló del vínculo con su público, de su madre y de la previa del próximo Superclásico.

“Gracias de corazón a todos. La verdad, no me esperaba ganar este premio. Estoy impresionado”, dijo Davo Xeneize al subir al escenario para recibir el galardón principal. El premio no tuvo nominados anunciados de antemano y su nombre fue recibido con una ovación en la sala.

PUBLICIDAD

Durante su discurso, el streamer explicó qué representa para él el contacto cotidiano con quienes lo siguen. “Muchas veces me ha pasado que me cruzan por la calle y me dicen: ‘Davo, un día estaba triste, estaba mal, puse tu stream y me hiciste reír’. Y a esa gente le quiero decir, primero, que es la mayor motivación que tengo en este momento para seguir streameando tantas horas”.

También agradeció a su equipo, a su novia Mile, a sus hermanos, a su padre y a su madre, presente en el evento. “Para mí mi vieja es lo más grande que hay, es lo que más quiero en este mundo. Y la verdad es que no hay nada que me guste más que verla sonreír y la veo ahí sonriendo. Así que siento que ahí es cuando gané el verdadero premio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Premios Idolo - Ganadores
El creador de contenido explicó que el afecto de sus seguidores es su impulso para realizar transmisiones extensas

Luego profundizó en ese homenaje. “Algunos van a decir: ‘Este pibe siempre que gana se lo dedica a su mamá’, pero yo a ella le debo mi vida. Y no porque me la dio, sino por todo lo que hizo por mí de chico”. Más tarde confirmó que los premios quedarán en manos de ella: “Son de ella”.

En diálogo con Teleshow después de la ceremonia, Davo se refirió a la masiva demanda de fotos y saludos que recibió durante la noche. “Y eso es lo más lindo de esto. El cariño de la gente es impresionante. Me siento raro, no te voy a mentir, pero soy un agradecido a Dios y a la vida por lo que me toca vivir”.

Sobre el reconocimiento, afirmó que no lo esperaba pese al año que atravesó. “La verdad que no, pero me tocó y fue medio inesperado para mí. Fue un momento muy lindo igual”. Al hablar de los demás creadores nominados, remarcó: “Hay gente muy talentosa ternada que hace cosas más maravillosas que yo, pero la verdad, siempre lo mejor para ellos y siempre le deseo lo mejor a todos, porque mientras más seamos los creadores de contenido, mejor para todos será”.

Davo Xeneize
El streamer entregó las dos estatuillas obtenidas a su madre tras finalizar la premiación

El vínculo con su madre volvió a aparecer al recordar el momento posterior a la premiación. “Hemos vivido muchas cosas juntos y la verdad es que cuando recién hablábamos y le mostraba los premios, no los tengo, ya se los llevo ella, se los regalé. Así que está muy feliz, y eso es lo que me pone feliz a mí, verla feliz a ella”.

La conversación también derivó en Boca Juniors y la previa del Superclásico. Ante la pregunta sobre si elegía a Juan Román Riquelme o a su madre, respondió entre risas: “Ahí es difícil, porque a mi vieja yo la amo con todo mi corazón, pero no ganó otra Libertadores como Boca. Digamos las cosas como son también. Entonces, depende del día”.

Davoo Xeneize
Davo Xeneize manifestó su agradecimiento por los pedidos de saludos y fotografías por parte del público (Maximiliano Luna)

Sobre el partido, Davo anticipó que transita la espera con cierta calma. “Más tranquilo de lo que debería, pero cuando falte poquito para el día voy a estar. Pero hay que ganar como sea”. Y planteó su mirada sobre la importancia del encuentro: “Importa el Superclásico dependiendo del resultado. Si pierde Boca, no nos importaba, hay que ir por la copa; y si gana Boca, es lo más importante del año, como siempre”.

El streamer cerró con una reflexión sobre el rol que ocupa frente a los chicos que lo siguen. “Imaginate que yo soy un pibe completamente normal, como vos, como cualquier persona que está viendo esto. Si a vos el día de mañana salís a la calle y un pibe te ve y te abraza, ¿cómo te sentirías? Así me siento yo. Bendecido, agradecido y asumo esa responsabilidad y me encanta tenerla. Los pibes son lo más grande que hay”.

Temas Relacionados

StreamingBoca JuniorsDavoo XeneizePremios Idolo 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Moria Casán, ovacionada en los Premios Ídolo 2026: “Acabo de cumplir 80 años y me siento mejor que nunca”

La One recibió una distinción por “Moria”, la serie de Netflix que repasa su vida. Las nuevas generaciones la aplaudieron de pie y ella respondió con un discurso sobre el trabajo, la resiliencia y el amor propio

Moria Casán, ovacionada en los Premios Ídolo 2026: “Acabo de cumplir 80 años y me siento mejor que nunca”

Mario Pergolini retó a Evelyn Botto por su honestidad brutal con Carmen Barbieri: “¿Estás loca? Te va a escupir la comida”

El conductor cuestionó a la actriz por contar al aire lo que más le molestaba de su suegra. El video

Mario Pergolini retó a Evelyn Botto por su honestidad brutal con Carmen Barbieri: “¿Estás loca? Te va a escupir la comida”

Premios Ídolo 2026: con qué ilusiones llegaron los nominados a la gran noche del streaming y las redes

En el cocktail previo a la ceremonia, las figuras contaron con qué ilusiones llegaron a la noche. Entre el deseo de ganar, las ganas de divertirse y los guiños al fútbol, hubo de todo.

Premios Ídolo 2026: con qué ilusiones llegaron los nominados a la gran noche del streaming y las redes

La Fórmula fue elegido como mejor Podcast en los Premios ídolo 2026

El proyecto de Milagros Hadad se impuso en una categoría que reunió a producciones de bienestar, entrevistas y entretenimiento digital

La Fórmula fue elegido como mejor Podcast en los Premios ídolo 2026

Wanda Nara compartió un video en topless: “Mamita hermosa de 5 bebés”

La publicación incluyó un registro sin corpiño que recibió el elogio de Nora Colosimo, su madre, y dividió las aguas. El motivo

Wanda Nara compartió un video en topless: “Mamita hermosa de 5 bebés”

AMÉRICA

Una herramienta diseñada con IA podría neutralizar un peligroso patógeno y transformar el cultivo del arroz

Una herramienta diseñada con IA podría neutralizar un peligroso patógeno y transformar el cultivo del arroz

Por qué las olas de calor dejaron de ser episodios aislados y ya se extienden a casi todo el planeta

Diferentes experiencias políticas regionales de destrucción de la sociedad y la economía

Israel: después de la elección, ¿Qué?

Europa entre Escila y Caribdis

MALDITOS NERDS

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

DEPORTES

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

A la espera de Messi y Cristiano Ronaldo, los nombres de la primera lista de confirmados para el partido despedida de Tevez en la Bombonera

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas