El jefe de Instagram advirtió que el enojo contra la IA "va a seguir empeorando" en los próximos años

Adam Mosseri, jefe de Instagram, aseguró que la IA seguirá ocasionando enojo en las personas. (Meta)

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El jefe de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que el enojo y la ansiedad que despierta la inteligencia artificial seguirán creciendo durante los próximos dos años. Lo dijo en una entrevista en el podcast Colin and Samir, que The Verge reseñó el 28 de octubre, y reconoció que el rechazo ya no se limita a jóvenes ni a creadores.

Le habían preguntado por la costumbre de estudiantes universitarios de abuchear a directores ejecutivos de tecnología en sus ceremonias de graduación. Mosseri reconoció que a mucha gente no le gusta la IA y describió una tendencia de “más ansiedad, más frustración y más enojo”, sobre todo en las industrias creativas.

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“No solo está empeorando, va a seguir empeorando”, dijo. “Vamos a ver más frustración y enojo, parte fundado y parte infundado, durante los próximos un par de años, y eso va a hacer las cosas difíciles para mucha gente, no solo en la industria”.

El jefe de Instagram reconoció que a muchas personas no le gusta la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Mosseri participó del programa para hablar del lanzamiento del formato de pantalla ancha y de videos largos en Instagram, según The Verge.

Los miedos que enumeró el directivo

Mosseri enumeró varias preocupaciones: ser dueño del propio contenido y que los modelos de IA se entrenen con él, la seguridad y el reemplazo de puestos de trabajo, sea de un creador de contenido, un ingeniero o un matemático.

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Después dijo que, en una conversación franca con alguien, todo se reduce a “un miedo a quedarse atrás de alguna manera”.

Cómo trata Instagram el contenido hecho con IA

El directivo aseguró que Instagram no ordena de forma distinta a los creadores que usan IA. Reconoció, sin embargo, una duda sobre la calidad de ese ordenamiento: hay mucho contenido de IA valioso y también mucha “basura” generada con IA (lo que en inglés se llama slop). Preguntó si la red ordena ese material tan bien como el que no usa IA y respondió: “Probablemente no”.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, dio a conocer cómo se usa la IA en Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

También dijo que, a su juicio, el término slop se usa “demasiado liberalmente”. The Verge recuerda que Mosseri ya había tratado el tema en una presentación de Año Nuevo.

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Instagram empezó a limitar los perfiles generados con IA en agosto, después de lanzar este año una etiqueta para cuentas de IA, según The Verge. Mosseri sostuvo que la empresa está “empezando a exigir” que esas cuentas se identifiquen como tales, porque considera importante que la gente sepa si lo que mira es real o no.

El problema persiste: The Verge señala que los contenidos engañosos, como los videos falsos de famosos, siguen circulando en la plataforma. A principios de este mes, Mosseri dijo que Instagram está “trabajando activamente” en qué hacer con las falsificaciones hechas con IA.

Instagram señala que trabaja activamente para eliminar contenido engañoso generado con IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sobre una prohibición general, fue tajante en esa misma ocasión: “No creo que sea práctico para nosotros intentar prohibir el contenido de IA en la plataforma”.

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Las declaraciones no anuncian una regla nueva: son un pronóstico y una admisión sobre el ordenamiento de contenido. The Verge no recoge detalles de cómo Instagram detectará a las cuentas de IA que no se identifiquen por su cuenta.