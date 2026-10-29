World AI Film Festival en Buenos Aires: el programa completo del viernes 30, con entrada libre y gratuita

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El World AI Film Festival (WAIFF), el festival internacional dedicado al cine hecho con inteligencia artificial, tiene su primera edición en Buenos Aires el viernes 30 de octubre, de 10 a 18, en el Centro de Convenciones (Av. Figueroa Alcorta 2099). Se hace dentro de la TecWeek 2026, con el impulso del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. La entrada es libre y gratuita, con acreditación desde las 9:30. La ceremonia de premiación es a las 19, por invitación.

Abren la jornada a las 10, Marco Landi, fundador y presidente de WAIFF Global y expresidente de Apple Europa, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño. Enseguida, Landi da la charla inaugural sobre las tendencias globales de la IA y lo que abren para la Argentina.

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Los paneles

El primer panel, a las 10:30, mira al talento del futuro: cómo se forma a la próxima generación y qué roles nuevos aparecen en la industria audiovisual. A las 11:30, “Imágenes, relatos y procesos” cruza la experiencia de tres sectores que ya producen con IA: la animación, la publicidad y el cine.

A las 12:30 llega el turno de Infobae. Opy Morales, director de Estrategia de IA del medio, y el actor Juan Leyrado cuentan cómo se hizo El Libertador, el corto que recreó con inteligencia artificial el encuentro entre San Martín y Sarmiento en 1846. La charla es sobre eso: archivo, memoria e IA para reconstruir la historia argentina.

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Después de una charla sobre Buenos Aires como plataforma de producción, a las 14 viene el debate más áspero del día: ¿la IA es enemiga, aliada o algo más? A las 15 se habla de propiedad intelectual, y a las 15:30 el tercer panel repasa cómo cambió la cadena de valor desde que llegó la IA. La tarde cierra con tres charlas más: predecir el presente, las emociones de la nueva revolución tecnológica y el universo audiovisual que viene.

El World AI Film Festival (WAIFF), el festival internacional dedicado al cine hecho con inteligencia artificial, tiene su primera edición en Buenos Aire

Lo que se proyecta

En paralelo, el auditorio de proyecciones exhibe de 10 a 18 las obras finalistas de la competencia local, elegidas entre 180 presentadas, más una ventana internacional con obras de Cannes y de Brasil, y activaciones interactivas con inteligencia artificial.

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Entre los finalistas hay tres cortos históricos de Infobae. El Libertador, con las voces de Arturo Puig y Juan Leyrado, y Sarmiento, el Maestro, con Leyrado y Carla Peterson, compiten en Documental. 25 de Mayo de 1810, producido íntegramente con IA, compite en Cortometraje. Los tres salieron del equipo Visuales IA de Infobae y comparten un método: las voces de los actores se graban primero, y sobre esa actuación se construye todo lo visual.

El jurado local lo preside Axel Kuschevatzky, productor de Argentina, 1985 y Relatos salvajes. Hay un ganador por cada una de las seis categorías y, entre ellos, un Gran Premio que viaja a la final mundial de Cannes en abril de 2027.

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La programación completa está en worldaifilmfestival.com/buenos-aires.