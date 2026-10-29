La dedicatoria de Marta Fort a su padre Ricardo tras ganar en los Premios Ídolo 2026: “Espero que sepa que sigo su legado”

Marta Fort ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Revelación durante la ceremonia en la Usina del Arte (Instagram)

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Marta Fort ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Revelación y vinculó el reconocimiento con el cambio que, según contó, atravesó después de su cobertura del Mundial. La conductora y creadora de contenido se impuso en una terna que también integraron La Agusneta, Agustín Creevy, Evitta Luna, Teo D’Elia y Valen Rizzuti, durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Estoy súper emocionada porque, por más que estuve trabajando después del Mundial, el torneo en sí marcó un antes y un después en absolutamente todo”, expresó Fort al recibir la estatuilla. “En mi forma de expresarme frente a cámara, el apoyo de la gente. Me fui al Mundial y volví siendo otra. Estoy súper agradecida”.

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La hija de Ricardo Fort destacó la respuesta que recibió en redes durante ese trabajo. “También con la gente, no sabés el apoyo de la gente, cada comentario, cada persona que me seguía y se reía. Era una ayuda para mí, para seguir creando. Estoy maravillada por el amor de la gente”, afirmó.

Consultada sobre qué diría su padre ante el premio, Marta Fort respondió: “Este es mi primer premio ganado. Espero que sienta que sigo su legado de buena manera”.

Marta Fort destacó el alcance que consiguió en las plataformas digitales con su entrevista a la cantante Bad Gyal (El Hormiguero)

La ganadora también habló de los proyectos que prevé sostener tras la distinción. “Marta no relaja, de acá para arriba. Ahora estoy con MasterChef. Sigo con Blender, mi programa”, enumeró.

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En ese repaso mencionó una entrevista que, aseguró, tuvo amplia circulación en las redes sociales. “Hice una nota viral. Tengo la de Bad Gyal, internacional, nota en inglés. Ella me dio la nota de la vida”, señaló sobre la artista española.

Fort explicó que preparó ese encuentro con atención a la comunidad de seguidores de la cantante: “Por más que yo no escuche Taylor Swift, yo no me pongo a decir que Taylor es un arroz con pollo porque tiene el fandom más grande del universo. Entonces, cuando hacés la nota, mis ojos hacían ‘chin chin’. De plata, viral, viral. Explotó”.

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Marta Fort le deseó suerte a Caro Trippar y se encontró con una respuesta inesperada

“Muy feliz aparte porque yo fui la última en entrevistarla. Pero eso rompió, así que súper feliz. Ahora pobrecita la deben estar cancelando, pero bueno, yo intenté salarla”, agregó.

La tercera edición argentina de los Premios Ídolo comenzó a las 22.15, después de la alfombra rosa y un cóctel con invitados, y fue conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. Unas 710 personas asistieron al encuentro, entre 210 nominados, jurados, representantes de marcas, agencias y acompañantes.

El certamen recibió más de 290.000 postulaciones del público e incorporó las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad. Durante la noche se entregaron premios en 29 categorías, con actuaciones previstas de La T y La M y Q’Lokura, y la definición del Ídolo del Año sin nominados anunciados de antemano.

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En la alfombra rosa de los Premios Ídolo, Caro Trippar le propuso a Marta Fort visitar la fábrica de Felfort para registrar cómo es una jornada de trabajo en la planta de chocolates. La conversación, que compartieron con Diego Poggi en el espacio de entrevistas de Telefe, derivó en una broma sobre el rol de Fort dentro de la empresa familiar.

“Me encanta estar de nuevo acá en Telefe”, dijo Trippar al llegar a la cobertura. También sostuvo que cerraba el año con un resultado favorable, aunque recordó que había atravesado meses de mayor movimiento al inicio del período.

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Antes de hablar sobre la ceremonia, la influencer expuso su idea ante Fort: “Quiero un día ir a la fábrica de Felfort a filmar un día trabajando en la fábrica de chocolate”. Trippar explicó que quería usar los elementos de protección y sumarse por un momento a la tarea para mostrarles la experiencia a sus seguidores.

Fort aceptó la propuesta y señaló que podía encargarse de las gestiones. “Yo, como dueña, te lo puedo cumplir”, le respondió en tono de broma. Trippar se mostró sorprendida y le consultó si era efectivamente la propietaria de la compañía.

Poggi intervino para sostener el intercambio: “Claro, la dueña, chicos, obvio”. Fort reiteró que podía concretar la visita una vez que hiciera las consultas necesarias, mientras la posibilidad de recorrer la fábrica quedó planteada ante las cámaras.

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Luego, el conductor llevó la charla a la premiación y le preguntó a Trippar cómo vivía esta edición. La influencer recordó que también había participado el año anterior y consideró que, esta vez, la producción del evento tenía una escala mayor.