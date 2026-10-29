"Nos falta una maestra": los sindicatos docentes se movilizan hoy a la casa de Corrientes en el centro porteño

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, anunció el paro y la jornada nacional de duelo en reclamo de justicia

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Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocaron para este jueves a un paro, duelo y movilización por el asesinato de Nancy Godoy, una docente correntina de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado ayer tras haber estado desaparecida casi veinte días en esa provincia.

A través de un comunicado en la red social X, la organización gremial llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de una acción sindical para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen. Esta mañana, a las 8.30, maestros y afiliados nucleados en los sindicatos del sector concentrarán en la casa de la provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271.

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“CTERA ha resuelto una jornada nacional de duelo con paro nacional, con acciones en las provincias. Llamamos también a adherir a la comunidad educativa, a los otros sindicatos y a los papás. Ha sido asesinada una maestra rural en el marco de desarrollar su tarea. Venimos bregando por justicia, venimos luchando contra los femicidios. Este año llevamos asesinadas 129 mujeres”, expresó en las redes sociales Sonia Alesso, secretaria general de la confederación docente.

Godoy era directora suplente de la Escuela Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Asumió en ese cargo en agosto de 2026. Llevaba diez años sin conseguir un cargo docente estable. La institución tenía ocho alumnos matriculados.

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Nancy Godoy, la docente correntina víctima de femicidio

Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

El cuerpo de la docente fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Como miles de maestras que trabajan en la ruralidad, que recorren caminos y horas para llegar a su lugar de trabajo, Nancy fue a trabajar y fue asesinada. Es inaceptable el asesinato de un maestro. Para nosotros, para CTERA, para las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras, la muerte es un límite”, reclamó Alesso.

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Convocatoria a paro y movilización por el femicidio de Nancy Godoy

En el comunicado sindical, desde CTERA reclamaron “al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional” que “asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección” que afrontan los maestros como Godoy.

El femicidio de Godoy se suma a la historia de otras víctimas fatales que impactaron en el ámbito educativo y que, en respuesta, desataron acciones sindicales de huelga a nivel nacional, como el de Carlos Fuentealba, asesinado en una represión policial en 2007 en la provincia de Neuquén, o el de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que fallecieron en una escuela de Moreno por una explosión de gas en 2018.

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El lugar en el que apareció el cuerpo de Nancy Godoy

Con esos antecedentes, se espera que la huelga nacional tenga un fuerte impacto y haya ausencia de clases en todo el país.

Hasta el momento hay cinco detenidos: el capataz Ireneo Zarza, en cuya tapera donde vivía apareció el cuerpo de Nancy, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Los tres están imputados por el delito de femicidio. También está sospechada Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

El cuerpo de Godoy fue localizado semi-sumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias.

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Marcha por Nancy Godoy, en la provincia de Corrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.

“No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó uno de los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera.