Nicaragua

Procuraduría interviene generadora eléctrica vinculada a exjefe del Ejército de Nicaragua

Fuentes empresariales indicaron que agentes de la Policía Nacional realizaron el procedimiento en la planta situada en el kilómetro 68 de la carretera hacia El Velero, en Puerto Sandino

La Policía Nacional ocupó las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nicaragüense en Puerto Sandino. (Foto: CENSA)
La Policía Nacional ocupó las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nicaragüense en Puerto Sandino. (Foto: CENSA)
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La Corporación Eléctrica Nicaragüense, SA (CENSA), una generadora vinculada al empresario Joaquín Cuadra Lacayo, fue ocupada por la Policía Nacional en Puerto Sandino, León, según fuentes del sector empresarial consultadas por Confidencial. digital.

De acuerdo con esas fuentes, el procedimiento se realizó bajo órdenes de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia.

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Las instituciones estatales no habían confirmado públicamente la intervención. Cuadra Lacayo, general en retiro y exjefe del Ejército de Nicaragua, y sus socios tampoco respondieron a las solicitudes telefónicas para conocer su posición sobre la medida.

La empresa opera en el kilómetro 68 de la carretera hacia El Velero y forma parte del sistema eléctrico nicaragüense desde 1997. El Centro Nacional de Despacho de Carga mantiene registrada su generación dentro del sistema interconectado nacional y señala que dispone de una reserva superior a 645,000 galones de búnker.

CENSA cuenta con una capacidad instalada de 57 MW. La compañía se presenta en su sitio web como un actor del sector energético de Nicaragua.

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La planta elevó su capacidad instalada a 57 megavatios tras una ampliación de unidades completada en el año 2000. (Foto: CENSA)
La planta elevó su capacidad instalada a 57 megavatios tras una ampliación de unidades completada en el año 2000. (Foto: CENSA)

La planta elevó su capacidad instalada hasta 57 MW

La generadora comenzó a producir electricidad en mayo de 1997 con una planta de nueve unidades, cada una con una capacidad nominal de cuatro MW. El conjunto alcanzaba inicialmente una capacidad de 36 MW.

En octubre de 2000, la empresa añadió cuatro unidades de siete MW cada una. Con esa ampliación, la planta elevó su capacidad instalada hasta los 57 MW.

Los registros del Centro Nacional de Despacho de Carga incluyen a CENSA dentro del sistema interconectado nacional. El organismo también consigna la reserva de combustible asociada a la generadora situada en Puerto Sandino.

La compañía se define en su sitio web como un actor del sector energético de Nicaragua.

Las razones atribuidas a la ocupación incluyeron obligaciones contractuales y fiscales

El Centro Nacional de Despacho de Carga reporta una reserva superior a 645,000 galones de búnker en la central eléctrica. (Foto: CENSA)
El Centro Nacional de Despacho de Carga reporta una reserva superior a 645,000 galones de búnker en la central eléctrica. (Foto: CENSA)

Según la información recogida por Confidencial.digital, las autoridades habrían argumentado presuntos incumplimientos en el contrato de suministro eléctrico. También habrían señalado una supuesta mora ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la Dirección General de Ingresos.

Una fuente empresarial sostuvo que las explicaciones técnicas y financieras podrían encubrir un motivo político. Esa interpretación no fue confirmada por las autoridades estatales ni por representantes de la compañía.

El pecado de fondo es político”, afirmó la fuente al medio. La persona consideró que los eventuales atrasos o deudas podrían recibir un tratamiento distinto si Cuadra Lacayo y sus socios estuvieran alineados con el poder.

La información atribuida a la fuente empresarial no incluye una respuesta de CENSA sobre los señalamientos relacionados con el contrato de suministro, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social o la Dirección General de Ingresos.

La medida ocurrió después de una intervención sobre Rocedes

Una fuente del sector empresarial afirmó que la intervención sobre la compañía responde a motivaciones políticas. (Foto: CENSA)
Una fuente del sector empresarial afirmó que la intervención sobre la compañía responde a motivaciones políticas. (Foto: CENSA)

La actuación sobre CENSA se produjo después de que Rocedes, otra firma asociada con Cuadra Lacayo, fuera sometida a una medida similar. Esa empresa opera bajo el régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.

El caso se suma a antecedentes de compañías presionadas por entidades recaudadoras estatales y de intervenciones sobre firmas mineras o recicladoras que luego fueron entregadas a competidores chinos, según el reporte citado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte desde hace años que quienes consideren invertir en Nicaragua deben actuar con “extrema precaución” ante los niveles de inseguridad jurídica del país.

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