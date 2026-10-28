Gemini superó los 1.000 millones de usuarios, pero las acciones de Alphabet cayeron cerca de 8% tras sus resultados

La aplicación Gemini alcanzó los 1.000 millones de usuarios, según informó la empresa matriz de Google. (Reuters)

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La aplicación Gemini de Google llegó a 1.000 millones de usuarios, según informó su empresa matriz Alphabet al presentar sus resultados del tercer trimestre. No obstante, los ingresos y las ganancias quedaron por debajo de lo que esperaban los analistas, y sus acciones cayeron cerca de 8% en las operaciones posteriores al cierre del 28 de octubre.

La empresa facturó USD 127.580 millones, un 25% más que un año antes, según CNBC. Los analistas consultados por LSEG, una firma de datos financieros, esperaban USD 128.220 millones. Es el ritmo de crecimiento más rápido desde 2021, pero no alcanzó la proyección del mercado.

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La ganancia por acción fue de USD 2,12, frente a los USD 2,87 del mismo trimestre de 2025. Con el ajuste que usa Wall Street, CNBC la ubica en USD 2,67, contra los USD 3,02 que esperaban los analistas. La utilidad neta cayó a USD 26.170 millones, desde USD 34.980 millones.

Alphabet presentó sus resultados del tercer trimestre con ingresos de USD 127.580 millones, un 25% más que un año antes. (Reuters)

El director ejecutivo, Sundar Pichai, definió el período como un “trimestre sólido” en el comunicado de resultados y afirmó que Gemini es “el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google”. También dijo que la empresa va camino de registrar medio billón de dólares en ingresos anuales, según Deadline.

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Más gasto que efectivo disponible

El dato que más pesó en la reacción del mercado fue el flujo de caja libre, es decir, el efectivo que queda después de pagar las inversiones. Resultó negativo en USD 9.070 millones, frente a los USD 2.700 millones negativos que esperaban los analistas, según CNBC.

El gasto en inversiones, sobre todo centros de datos y chips para inteligencia artificial, sumó USD 51.360 millones en el trimestre, menos que los USD 55.090 millones previstos por los analistas. Aun así, el efectivo que generó el negocio, USD 42.300 millones según BeInCrypto, no alcanzó para cubrirlo.

El flujo de caja libre de Alphabet resultó negativo en USD 9.070 millones, muy por encima de lo previsto por los analistas. (Reuters)

La ganancia operativa fue de USD 40.580 millones, por debajo de los USD 43.190 millones que esperaba FactSet, otra firma de datos. Las inversiones de Alphabet en acciones de otras empresas también restaron: en el tercer trimestre generaron una pérdida de USD 8.660 millones, tras la ganancia de USD 99.030 millones del segundo, impulsada por sus participaciones en SpaceX y Anthropic.

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La nube se duplicó y la búsqueda quedó corta

Los ingresos de Google Cloud más que se duplicaron y llegaron a USD 30.700 millones, por encima de los USD 28.700 millones que esperaban los analistas, con un crecimiento de 103%, según Yahoo Finance.

La búsqueda, el negocio central de Google, facturó USD 63.350 millones, un 12% más, por debajo de los USD 64.960 millones proyectados. Pichai dijo a los analistas que las inversiones en inteligencia artificial impulsaron la tasa más alta de crecimiento de consultas en cinco años, según CNBC.

Google Cloud más que duplicó sus ingresos en el trimestre, con un crecimiento de 103% hasta los USD 30.700 millones. (Reuters)

La publicidad en YouTube creció 9% y alcanzó USD 11.200 millones, según Deadline. La plataforma superó además los 150 millones de suscriptores de YouTube Music y Premium, incluidas las pruebas gratuitas.

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Alphabet elevó su previsión de inversiones para este año a un rango de USD 195.000 millones a USD 205.000 millones, y según CNBC el gasto anual superaría los USD 300.000 millones en 2027.

Gemini 4 Carbon, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google

El mismo 28 de octubre, Google lanzó Gemini 4 Carbon, que lidera el índice de Artificial Analysis con 59 puntos, por encima de Claude Opus 5.5 de Anthropic y GPT-6 Astra de OpenAI. Por ahora, el acceso está limitado a un grupo reducido de especialistas en ciberseguridad a través del Programa Fairwind de Google, sin fecha confirmada para su apertura a desarrolladores, empresas o al público general.

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Google lanzó Gemini 4 Carbon, su nuevo modelo de inteligencia artificial, que por ahora solo está disponible para un grupo reducido de especialistas. (Reuters)

Pichai afirmó que supera al modelo Argon, lanzado dos semanas antes, “en casi todos los ámbitos”, según CNBC.

Carbon se destaca en pruebas de seguridad informática y corrección de errores de código, aunque registra más alucinaciones que su predecesor, Argon, en tareas con datos factuales y queda por detrás de algunos rivales en tareas profesionales específicas.