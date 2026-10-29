Gerónimo Rulli atajó dos penales y el Manchester City avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa

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*Los penales atajados por Rulli

El arquero argentino Gerónimo Rulli se convirtió en la gran figura de Manchester City al detener dos remates consecutivos en la definición por penales que le dio al equipo inglés el pasaje a los cuartos de final de la Carabao Cup, tras un empate 2-2 con Brighton en el tiempo reglamentario. La serie terminó 4-3 a favor del conjunto dirigido por Enzo Maresca, disputada en el estadio Etihad.

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El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 contuvo los disparos de Yasin Ayari y Lewis Dunk, ambos ejecutados de manera consecutiva, para asegurar la clasificación del vigente campeón del torneo. La definición desde los doce pasos tuvo un comienzo adverso para el City, cuando Mateo Kovacic falló el primer remate del equipo local ante el arquero rival.

La gran actuación de Rulli (34 años) llegó en un momento en el que suena para ser titular en la selección argentina en los partidos ante Uruguay y Costa Rica el 13 y 17 de noviembre, ante la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez por su fractura de mandíbula en un partido ante el Everton.

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El encuentro comenzó con ventaja para la visita, que se adelantó a los 30 minutos con un gol de Malick Yalcouye. Kovacic, autor del tanto del empate, igualó las acciones antes del descanso con un remate desde la frontal del área. Pese a esa reacción, Brighton recuperó la ventaja apenas dos minutos después del inicio del complemento, cuando Georginio Rutter apareció desde atrás para conectar un centro de Jaouen Hadjam y establecer el 2-1 parcial.

La igualdad definitiva llegó a 20 minutos del final, cuando Vitor Reis desvió de manera involuntaria un tiro libre ejecutado por Rayan Cherki, que terminó por superar al arquero de Brighton y estableció el 2-2. En el tiempo de descuento, el equipo visitante estuvo cerca de sentenciar la serie a su favor: un remate de Mats Wieffer impactó en el palo y evitó la eliminación del conjunto ciudadano antes de la definición por penales.

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El mediocampista argentino Enzo Fernández ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo y participó de manera directa en la tanda de penales. El ex volante de River Plate convirtió su ejecución sin inconvenientes y contribuyó a sellar el resultado de 4-3 que le permitió al City avanzar en la competición, en una definición que también contó con los aciertos de Phil Foden, Jeremy Doku y el propio Cherki desde los doce pasos.

La actuación del arquero marplatense se produjo en su segunda presentación oficial desde su llegada al club durante la temporada 2026-2027. Rulli, que actúa como alternativa del titular Gianluigi Donnarumma, aprovechó su titularidad en la Copa de la Liga para consolidarse dentro del plantel, en un torneo en el que el equipo de Maresca defiende el título obtenido en la edición anterior.

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El cruce ante Brighton se disputó apenas días después de que Manchester City sufriera su primera derrota en la actual Premier League, en un partido ante Aston Villa. Paradójicamente, el propio Aston Villa quedó eliminado de la Copa de la Liga ese mismo miércoles, tras caer ante Bournemouth en otro de los cruces de la cuarta ronda del certamen.

Lo que viene para el Manchester City será su compromiso por la novena fecha de la Premier League, en la que será otra vez la cara con el Brighton, también de local, este sábado desde las 12:00 hora de Argentina. El equipo ciudadano buscará un triunfo que le permita mantenerse en la cima de las posiciones.

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