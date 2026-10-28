Así reciben los Premios Ídolo 2026 a sus 710 invitados en la Usina del Arte

Premios Ídolo 2026 (Premios Ídolo 2026)

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La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, recibe esta noche la tercera edición de los Premios Ídolo Argentina, la gala que reúne a creadores de contenido, streamers y figuras del universo digital. Las puertas abrieron a las 20 y la Romantic Carpet ya despliega su propuesta sobre el ingreso del edificio: flores naturales, follajes y telas en tonos rosas y pasteles marcan la bienvenida a 710 invitados confirmados.

La ambientación responde al concepto Romantic Garden, diseñado y ejecutado por Vanesa Pereyra junto a su equipo, con más de 20 personas que trabajaron durante tres días en el armado de la puesta. El concepto recorre cada rincón del espacio: desde el ingreso y el foyer hasta el Salón Mayor y el auditorio donde se entregarán los premios.

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Premios Ídolo 2026 (Premios Ídolo 2026)

La Usina del Arte, tomada de punta a punta para una noche de 710 invitados

La organización dispuso del edificio en su totalidad para el evento. El ingreso aloja la Romantic Carpet, el Salón Mayor recibe el cóctel y las activaciones de marcas, y el auditorio es el escenario de la ceremonia. La noche cierra con un after party en Costa 7070, el restaurante ubicado en la Costanera, donde los invitados serán recibidos con cóctel y música una vez finalizada la entrega de premios.

De los 710 invitados, 210 son nominados. El resto lo integran jurados, responsables de marcas y agencias y acompañantes. El equipo de producción suma otras 220 personas. Para gestionar el ingreso, la organización implementó un sistema de acreditación por QR y habilitó dos circuitos diferenciados: uno para quienes pasan por la alfombra y otro para quienes acceden directamente al cóctel.

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Premios Ídolo 2026 (Premios Ídolo 2026)

La prensa llega con más de 80 medios acreditados tras una demanda récord

La convocatoria de prensa superó las 360 solicitudes. Tras una selección, la organización confirmó la participación de más de 80 medios nacionales. Los periodistas ingresan por un sector propio, con espacio de catering y refrigerio, y no tendrán acceso al auditorio durante la ceremonia, salvo los autorizados expresamente por producción.

El equipo audiovisual de los Premios Ídolo está compuesto por seis filmmakers, cinco fotógrafos y tres editores, con oficinas exclusivas para redes sociales y prensa, desde donde el material se actualiza en tiempo real. La transmisión en vivo corre por Streams Telefe, con emisión posterior en la pantalla de Telefe el domingo luego de MasterChef Celebrity.

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El presentador Grego Rossello y la creadora de contenido Sofi Gonet figuran junto a la estatuilla de los Premios Ídolo Argentina 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes conducen en la alfombra y en el escenario

La Romantic Carpet tiene equipo propio. Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi conducen la cobertura desde el ingreso, con entrevistas a nominados e invitados mientras llegan a la Usina. La previa arranca a las 20 y la ceremonia comienza a las 22.

La conducción de la gala principal estará a cargo de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, que estarán al frente de las 29 categorías que se entregan durante la noche.

Cinco pantallas, una grúa y nominados integrados a la puesta del auditorio

El auditorio concentra la apuesta audiovisual más ambiciosa de la noche. La organización instaló cinco pantallas de video con un diseño orgánico que se adapta al espacio y genera un entorno lúdico potenciado por imágenes y detalles de iluminación pensados tanto para la transmisión televisiva como para la experiencia en sala. Más de seis cámaras y una grúa cubrirán el espacio para registrar reacciones, presentaciones musicales y cada momento de la entrega. Los nominados están ubicados estratégicamente dentro del auditorio, integrados a la experiencia de la ceremonia. En cada butaca, un cartel con el nombre y la foto del invitado indica su lugar asignado.

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Los integrantes de los grupos musicales Q'Lokura y La T y la M animarán la noche de los Premios Ídolo 2026

Q’Lokura y La T y La M actúan como cortes entre las categorías

Los shows musicales no son cierre de gala: la organización los distribuye como pausas dentro de la rutina de premios. Primero actúa La T y La M; después, Q’Lokura. Ambas agrupaciones también compiten esta noche en la categoría Ídolo Musical. La última distinción de la noche, Creador Digital del Año, se define en vivo durante la transmisión y no tuvo nominados anunciados previamente.

La gala también reserva un momento de reconocimiento especial a una figura de relevancia, cuya identidad es una de las sorpresas confirmadas de la edición.

Premios Ídolo 2026 (Premios Ídolo 2026)

El menú: fingers, estación de quesos y petit fours para la recepción

La propuesta gastronómica está a cargo de Vivanco. La recepción incluye una extensa selección de fingers fríos y calientes: scones de queso con lomito, cucuruchos con guacamole y salmón ahumado, croquetas de vegetales, knishes, mini choripanes con salsa gaucha y meatballs de cordero con alioli de arvejas y menta, entre otras piezas.

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La estación de quesos y fiambres ofrece tablas con queso tybo, pategrás, gruyere, azul y parmigiano, junto a jamón crudo, lomo horneado, spianatta y longaniza. Se suma una burrata con rúcula y pesto, y una canasta de panes artesanales. Como opción principal bandejeada, se presenta un strogonoff de ternera y una cazuela vegetariana, ambas con cous cous y vegetales. El cierre dulce llega con cheesecake de frutos rojos, cremoso de chocolate al 70% y lingote de key lime pie.

Dulceida, la creadora española de los Premios Ídolo (OSCAR MANUEL SANCHEZ / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS)

La producción y la licencia local de los Premios Ídolo Argentina continúan en manos de Di Raimondo Agency. Su CEO, Nicolás Di Raimondo, manager de talentos y responsable de la licencia de Premios Ídolo Argentina, lleva adelante la tercera edición consecutiva del certamen en el país, tras las entregas de 2024 y 2025.

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Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de su creadora, la influencer Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar la industria de los creadores de contenido. Argentina fue la primera sede internacional del formato. La edición de 2025 alcanzó a más de 3,2 millones de personas en todas las plataformas, con 6,3 puntos de rating y un 42% de share en televisión abierta.

Fotos: RS Fotos