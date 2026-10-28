Dulceida, la creadora los Premios Ídolo, palpita la nueva edición: “El stream argentino está más desarrollado que el de España”

La creadora de contenido española Dulceida fundó los Premios ÍDOLO en 2022 luego de comenzar con su blog de moda en 2009

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Los Premios ÍDOLO Argentina celebrarán este miércoles su tercera edición con una gala en la Usina del Arte que reunirá a creadores de contenido, figuras del streaming e influencers. Mientras el certamen consolida su lugar en el calendario digital local, su creadora, la española Aida Domènech, conocida como Dulceida, dialogó con Teleshow sobre el proyecto que llevó de España a distintos mercados.

La ceremonia se realizará en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá a Sofía Gonet y Grego Rossello como conductores. La transmisión en vivo estará disponible por Streams Telefe y luego llegará a la pantalla de Telefe, que renovó su alianza con el evento después de la edición de 2025.

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Antes de la entrega, Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi recibirán a los invitados en una alfombra rosa inspirada en la consigna “Romantic Garden”.

La convocatoria de este año superó las 290.000 postulaciones del público y contó con la participación de más de 30 agencias de representación. Tras una primera etapa abierta, un jurado seleccionó a los finalistas de 29 categorías. El premio a Creador Digital del Año, uno de los principales de la ceremonia, se conocerá directamente durante la gala.

Grego Rossello y Sofi Gonet serán los conductores de los Premios Ídolo Argentina 2026

La tercera edición suma dos reconocimientos: Mejor Comunidad, destinado a los públicos que se organizan alrededor de canales de streaming, e Ídolo Notero/a, orientado a cronistas que desarrollan su trabajo en plataformas digitales. En ambos casos, el ganador surgirá de la elección de los usuarios.

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Los Premios ÍDOLO nacieron en España en 2022 por iniciativa de Dulceida, una de las pioneras de la creación de contenido en habla hispana. Nacida en Badalona en 1989, Domènech abrió su blog de moda en 2009 como un espacio personal y, con el tiempo, convirtió ese proyecto en una comunidad que la posicionó entre las figuras más reconocidas de las redes sociales.

Argentina fue la primera sede internacional de los Premios ÍDOLO. El formato llegó al país en 2024 junto a Luzu TV y dio el salto a la televisión abierta al año siguiente, de la mano de Telefe. Así las cosas, en la previa de esta nueva edición, Dulceida habló con Teleshow para relatar cómo vive la premiación.

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Dulceida remarcó la estructura de los canales de streaming de Argentina y manifestó su intención de replicar el formato en España (OSCAR MANUEL SANCHEZ / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS)

— ¿Cómo evaluás el desarrollo de los Premios ÍDOLO después de varios años?

— En España esta es la quinta edición y en Argentina, la tercera. Es increíble. Yo me ocupo más de España porque estoy acá, pero con Nico (Di Raimondo) fue muy fácil: entendió enseguida qué son los premios y cómo deben ser, con transparencia y con la participación de todos los creadores de contenido. Estuve el año pasado y me pareció una locura. Agradezco que los creadores más importantes de Argentina estén esa noche, porque los premios se hacen por y para ellos.

— ¿Qué esperás de esta tercera edición?

— Me gustó mucho que hayamos cambiado de lugar. El espacio de las dos primeras ediciones me parecía maravilloso, pero los premios tienen que evolucionar, igual que la profesión. Deben tener aires nuevos, y creo que eso le gusta al público. Lo que más me sorprende y me alegra de Argentina es que todos los grandes creadores del país están esa noche. El año pasado percibí mucho compañerismo y afecto. En España también sucede, aunque a algunos perfiles masculinos les cuesta más asistir a eventos. Con ÍDOLO se logró esa convocatoria en Argentina y me hace muy feliz.

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Dulceida, creadora de los Premios ÍDOLO, que en Argentina celebran su tercera edición en la Usina del Arte con la conducción de Sofía Gonet y Grego Rossello

— ¿Qué distinguís en los influencers y creadores de contenido argentinos?

— Cuando fui el año pasado, me sorprendieron los streams. Hay programas que podrían estar en televisión, pero se emiten en medios y canales propios, en YouTube. En España también existen, pero no con formatos tan grandes como los de Argentina. Es lo que más diferencia a los dos países: acá ese universo está mucho más desarrollado. Pienso que en España tenemos que hacer algo así.

— ¿Te gustaría impulsar ese modelo de streaming en España?

— Sí. El año pasado regresé con esa idea muy clara, aunque el trabajo hizo que quedara para más adelante. Me parece muy interesante. Hay algunas propuestas de otros creadores y periodistas, pero no terminan de arrancar. Me encanta tomar ejemplos de otros creadores y me sorprendió que en Argentina haya tantos formatos que funcionen tan bien.

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Dulceida destacó a Sofía Gonet como su influencer argentina favorita

— Muchos chicos aspiran a ser influencers o streamers. ¿Cómo lo ves, tanto en Argentina como en España?

— En España ocurre igual y me he fijado bastante en eso. Me encanta que las nuevas generaciones quieran dedicarse a esto, pero siempre digo que parece una profesión fácil y no lo es. Exige constancia, ganas y capacidad de adaptarse a cambios permanentes. También hay que ser conscientes del altavoz que se tiene y usarlo con responsabilidad. Más allá de que se hable de lifestyle, deportes o cocina, tiene que haber valores detrás. Hay muchísimo talento y creatividad: una gran parte de los creadores de contenido son almas creativas.

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— ¿Imaginás una carrera universitaria destinada a formar influencers?

— Siempre critiqué esa idea. En España hubo algunas iniciativas y creo que ser influencer no es una profesión que pueda estudiarse como tal. Es difícil decidir que vas a hacerlo y lograr que mucha gente te siga: tenés que conectar con el público y hacer algo diferente. Sí se pueden estudiar marketing, comunicación, arte o áreas específicas según el sector. Si querés ser influencer de moda, podés estudiar moda. Hay muchas posibilidades de formación, pero no veo una carrera para ser influencer.

Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías (Gentileza Premios ídolo)

— ¿Cómo se evita que el éxito de otro genere competencia o envidia?

— Me encantan las personas que se alegran por los éxitos ajenos, sin importar cómo les vaya a ellas. Creo que ahí está una de las claves del éxito personal. Puede haber una envidia sana, como pensar que alguien trabaja con una marca con la que a vos te gustaría trabajar. Pero cuando alguien no se alegra por tus logros, es una persona que no debe estar cerca. Me gusta ver a otros triunfar, realizarse y ser felices. El lugar en el que estés no impide que celebres el éxito ajeno. Lo bueno de esta profesión es que permite mantenerse, evolucionar y reinventarse, y eso ayuda a conservar el entusiasmo.

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— ¿Qué influencers o streamers argentinos te gustan y podrían aspirar al oro?

— Me encanta Sofía Gonet. Conocí a muchos creadores gracias a los premios, pero seguí su paso por MasterChef, lo que publica en TikTok y su contenido de moda. Tiene un humor muy picante que me gusta mucho. También me encanta Zaira Nara, a quien conocí el año pasado. Son perfiles cercanos a lo que hago yo. En las primeras ediciones, Sofi estaba empezando a crecer mucho y pude ver su evolución: se soltó muchísimo.