El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo por los cuartos de final de la Messi Cup

La Pulga le regaló un momento único a los jóvenes del Millonario

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Lionel Messi volvió a dar la nota de la jornada con un nuevo gesto que habla de su humanidad y su cercanía con los jóvenes talentos que emergen en el mapa del fútbol internacional. La Pulga dedicó unos minutos de su presencia en el complejo del Inter Miami para tomarse fotografías con los jugadores de River Plate, quienes participan de la Messi Cup en los Estados Unidos y se llevaron un recuerdo imborrable junto al campeón del mundo en medio del entretiempo del encuentro de cuartos de final con victoria 2-1 ante Flamengo.

El Millonario tuvo una destacada muestra de carácter para dar vuelta el compromiso después del tanto de Joao Silva a los cuatro minutos de juego. Los goles de Bautista Burgueño y Jorge Ibarra le dieron la victoria a la Banda y se medirá en la próxima instancia a Atlético de Madrid, que viene de eliminar al Barcelona. El vencedor chocará en la definición de la Copa Oro contra el ganador de Palmeiras y Ajax.

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A partir de semifinales se modifica un punto del reglamento: hasta ahora los partidos se jugaban con dos tiempos de 30 minutos, pero en las semifinales y la final cada etapa durará 35′. Este torneo juvenil Sub 16 tiene la participación de 16 equipos, entre los que está Boca Juniors, pero el Xeneize cayó 2-1 frente a Ajax en los cuartos. Más allá de la derrota, el cuadro de la Ribera sigue en competencia y se medirá este viernes desde las 21:00 (hora argentina) al Benfica en la pelea por terminar en el quinto lugar.

*El resumen del partido

Días atrás, el 10 también les regaló un momento único a los futbolistas del elenco boquense, ya que se sacó fotografías con los integrantes del plantel. Además, recibió un regalo en manos de Blas Armando Giunta, integrante de la estructura del fútbol juvenil de Boca Juniors: le entregó una camiseta titular y una suplente, y ambos posaron con la Azul y Oro.

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Giunta reveló detalles de ese encuentro en una entrevista con la periodista Yoana Don en Miami: “No sabía si se las iba a poder dar, pero le dije que le traje algo de allá de parte de Román (Riquelme) y de toda la banda de allá de Boca. Se la di y se puso recontento, con el nombre de él. Y nos sacamos una foto. Me dijo: ‘Dame mejor la azul y amarilla’. La otra era con las rayas y me dijo que a él le gusta más la azul y amarilla”.

Durante la celebración de la Messi Cup, Lionel Messi recibió una camiseta de Boca Juniors con el dorsal número 10 de manos del exfutbolista e integrante del club Blas Giunta.

La presencia de la Pulga en la competencia que lleva su nombre lo llevó a ausentarse de la ceremonia por el Balón de Oro, que fue entregado a Harry Kane en Londres. Lionel Messi estaba entre los 30 nominados y finalizó en el quinto lugar de la votación, por detrás de Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

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Este miércoles se supo que tampoco pudo obtener el “Balón de Oro de todos los tiempos”, un reconocimiento controversial que se lo quedó Cristiano Ronaldo mediante una votación sin límite de participación por parte del público y a cambio del pago de un euro por cada voto.

El cronograma rumbo a la final de la Messi Cup

SEMIFINALES

Sábado 31 de octubre

16:00 - River Plate vs. Atlético de Madrid

18:00 - Palmeiras vs. Ajax

FINAL

Domingo 1 de noviembre

18 - River Plate/Atlético de Madrid vs. Palmeiras/Ajax

*Todos los horarios corresponden a la Argentina