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Messi Cup: el golazo de chilena de un juvenil de Boca Juniors frente al Ajax que se candidatea como el mejor del torneo

Benjamín Di Risio puso el 1-1 parcial ante el elenco europeo, aunque el Xeneize luego perdió el partido y quedó eliminado

Gol de chilena de Benjamín Di Risio para Boca Juniors ante Ajax en la Messi Cup
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Un gol de chilena no alcanzó para evitar la eliminación, pero quedará por siempre en el recuerdo de este juvenil. Boca Juniors perdió 2-1 ante Ajax en los cuartos de final de la Copa de Oro de la Messi Cup y quedó fuera del torneo que se disputa en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

El delantero Benjamín Miguel Di Risio convirtió un golazo de chilena a los 41 minutos, que le permitió al equipo Sub-16 del Xeneize igualar transitoriamente el marcador. Antes, Quincy Nelisse le había dado el 1-0 a los europeos. A los 55 minutos, Rijsenburg le devolvió la ventaja a Ajax con el gol que terminaría siendo definitivo, convertido en el tramo final del encuentro.

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El equipo dirigido por Blas Armando Giunta, histórico referente del club, no logró sostener el empate y se despidió del certamen en cuartos de final. El gol de Di Risio, categoría 2011 y oriundo de José C. Paz, se perfila como candidato al mejor tanto del torneo.

Benjamín Miguel Di Risio fue el autor del 1-1 parcial
Benjamín Miguel Di Risio fue el autor del 1-1 parcial

La eliminación llegó tras una destacada fase de grupos. Boca había terminado primero en su zona luego de vencer 3-0 a Manchester City, derrotar 3-1 a UE Cornellà —club adquirido recientemente por Lionel Messi— y empatar 1-1 ante Flamengo, con gol de Tiziano Sánchez. En los días previos, el plantel y el propio entrenador habían tenido la oportunidad de encontrarse con Messi, presente de forma habitual en las gradas y los alrededores de la competencia que lleva su nombre.

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Mientras Boca quedaba afuera, River Plate avanzó a las semifinales tras remontar un partido ante Flamengo que había comenzado en desventaja. El equipo brasileño se puso en ventaja a los cinco minutos con un gol de Joao Silva, tras una jugada de David Souza. Mateo Amarilla, volante ofensivo de 15 años, se hizo cargo del equipo: primero asistió a Bautista Burgueño para el empate a los 17 minutos, y luego participó del contragolpe que terminó con la definición de Jorge Sosa para el 2-1 definitivo. En los minutos finales, el arquero Rodolfo Durante sostuvo la ventaja ante los intentos de Flamengo por igualar.

Con ese resultado, los dirigidos por Martín Pellegrino completaron una fase de grupos sin derrotas, con triunfos ante Ajax (2-0) e Inter de Italia (3-1) y un empate ante Chelsea (0-0). En semifinales, River reeditará la última final del torneo frente a Atlético de Madrid, en busca de retener el título conseguido en la edición anterior.

La Messi Cup es un torneo internacional de fútbol juvenil Sub-16 impulsado por Messi y su productora, 525 Rosario. La segunda edición se disputa en Miami entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, y reúne a 16 clubes de primer nivel de Europa y América, entre ellos River, Boca y Newell’s. La competencia se divide en dos cuadros: la Copa Oro, que define al campeón principal, y la Copa Plata, reservada para los equipos que terminaron terceros o cuartos en sus respectivos grupos. El formato busca darles rodaje internacional a jóvenes talentos frente a algunas de las mejores canteras del mundo.

Ajax, por su parte, se medirá con Palmeiras por el otro lugar en la final de la Copa de Oro.

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