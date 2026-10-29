Panamá

Quejas de los consumidores panameños suman más de USD 26.6 millones entre enero y septiembre de este año

Reclamaciones por garantías, devoluciones de dinero y vicios ocultos, entre las de mayor cuantía, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia

La venta de autos usados acumuló 124 casos de denuncias por parte de los compradores. (Acodeco)
La venta de autos usados acumuló 124 casos de denuncias por parte de los compradores. (Acodeco)
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Un total de USD 26.6 millones concentran las quejas presentadas por consumidores panameños entre enero y septiembre de este año ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El dato más llamativo no es la suma general, sino una desproporción puntual, toda vez que los 74 casos por vicios ocultos movieron USD 3.954.861,78, una cifra superior a la que generaron las 130 reclamaciones por cláusulas abusivas juntas.

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Esa diferencia confirma que el tamaño del reclamo no siempre corresponde a la cantidad de denuncias.

Algunas categorías con pocos casos concentran montos más altos que otras con volúmenes mayores de quejas.

El incumplimiento de garantías encabeza la lista en las dos variables: 1.008 casos, por un total de USD 9.029.278,49.

Dos manos sostienen un papel blanco con la palabra FACTURA impresa en letras mayúsculas.
Una persona entrega un documento con el encabezado de factura a otra persona en mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y septiembre, los panameños presentaron 2.562 reclamaciones que suman USD 26.631.922,30, principalmente por incumplimiento de garantías, devolución de dinero y falta de información, según Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Después del incumplimiento de garantías aparecen las reclamaciones por devolución de dinero, con 229 casos por USD 3.656.844,49, y la falta de información, con 482 quejas que suman USD 3.478.272,12.

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El incumplimiento de contrato sumó 65 reclamaciones por USD 2.476.435,85.

Inmobiliarias, almacenes y agencias de autos concentran la mayoría de las denuncias

Al revisar las quejas por rubro comercial, se tiene en efecto que las inmobiliarias ocuparon el primer lugar con 321 casos.

Un hombre ajusta los controles de un televisor antiguo con la pantalla rota y llena de líneas de colores.
Entre las quejas elevadas ante la autoridad de protección al consumidor también figuran 101 vinculadas al servicio de televisión por cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los almacenes por departamentos siguieron con 288 reclamaciones, y las agencias de autos cerraron el podio con 254.

El informe de la entidad gubernamental también revela que los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos sumaron 228 quejas.

En tanto, la venta de autos usados acumuló 124 casos, mientras que los establecimientos de venta de celulares registraron 102.

También figuran 101 quejas vinculadas a televisión por cable, 95 por hoteles o planes vacacionales y 92 por talleres de reparación de autos.

Los repuestos para vehículos y los servicios de telefonía registraron 53 casos cada uno.

Un consumidor afectado puede presentar su queja ante la entidad, aportando la documentación que sustente el caso. (Acodeco)
Un consumidor afectado puede presentar su queja ante la entidad, aportando la documentación que sustente el caso. (Acodeco)

El resto de las actividades señaladas, siempre de acuerdo a un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, incluye bancos (49 casos), actividades recreativas (48), funerarias (45) y servicios profesionales (43).

Las mueblerías y los talleres de reparación no automotrices sumaron 40 quejas cada uno.

Completan el listado las agencias de motos (32 casos), las universidades (31), los cursos de inglés (28), las joyerías y relojerías (28) y las ópticas (26).

La entidad de protección al consumidor recordó a los consumidores la importancia de conocer sus derechos antes de contratar un servicio o adquirir un producto. El organismo recomienda revisar las condiciones de cada operación de forma previa.

La institución gubernamental también insistió en conservar facturas, contratos, garantías y comprobantes de pago.

Una mano sostiene un teléfono inteligente con la pantalla de la aplicación Quejas Acodeco frente a personas sentadas en una sala de espera.
Un usuario sostiene un teléfono móvil con la aplicación de quejas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en una sala de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos documentos, afirma, respaldan cualquier reclamación posterior que tengan los consumidores ante irregularidades que estime se le presenten.

Cuando un consumidor considera que sus derechos fueron vulnerados, puede presentar la queja correspondiente ante la entidad y aportar la documentación que sustente su caso.

La Acodeco también informó que prepara el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá presentar quejas y denuncias desde el teléfono celular. Se indicó que la herramienta se encuentra actualmente en fase de pruebas y revisión.

El desarrollo forma parte de los preparativos previos al lanzamiento oficial de la plataforma, de acuerdo a la información oficial. Con ella, los consumidores podrán registrar sus casos de manera más sencilla y dar seguimiento a sus trámites.

La institución busca que el acceso a sus servicios se agilice mediante herramientas digitales. El objetivo es que la atención de las reclamaciones gane rapidez frente al volumen actual de denuncias.

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