“Esperamos que muy pocos opten por esta oferta”: Microsoft proyecta que menos de 3.000 empleados aceptarán el retiro voluntario

Al tratarse de una oferta dirigida a decenas de miles de trabajadores, parte del personal cuestionó qué lógica de negocio había detrás de la convocatoria. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Guardar

Microsoft calcula que 3.000 trabajadores o menos pedirán acogerse al programa de salida voluntaria que la compañía lanzó esta semana para más de una cuarta parte de su plantilla, según declaró un portavoz a Business Insider. La directora financiera, Amy Hood, confirmó esa proyección en un memorando interno en el que respondió a las dudas que generó la iniciativa entre los empleados.

“Sé que ha habido algunas preguntas sobre la justificación de la oferta de salida voluntaria que anunciamos esta semana”, escribió Hood.

PUBLICIDAD

“Nuestra intención es ofrecer a los empleados la posibilidad de decidir si quieren dejar la empresa por su propia voluntad. Esperamos que muy pocos opten por esta oferta debido a las oportunidades de crecimiento que ofrece Microsoft”, agregó.

Microsoft calcula que 3.000 trabajadores o menos pedirán acogerse al programa de salida voluntaria. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Por qué Microsoft espera baja adhesión al plan de salidas

La explicación de Hood apunta a un argumento concreto: la compañía confía en que las oportunidades internas de desarrollo profesional disuadirán a la mayoría de los empleados elegibles de abandonar la empresa.

La ejecutiva planteó el programa como una decisión individual y no como una herramienta pensada para vaciar áreas específicas de la organización.

Ese mensaje buscó despejar las dudas que surgieron apenas se conoció el alcance de la medida. Al tratarse de una oferta dirigida a decenas de miles de trabajadores, incluidos cargos de alta responsabilidad, parte del personal cuestionó qué lógica de negocio había detrás de una convocatoria tan amplia.

PUBLICIDAD

La proyección de menos de 3.000 salidas equivale a una fracción mínima del universo de empleados elegibles. Microsoft ofreció un retiro voluntario a unos 60.000 empleados de Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido: la cifra, confirmada por Business Insider y Bloomberg, convierte a la expectativa oficial de la empresa en un porcentaje reducido frente al total convocado.

FILE PHOTO: Figurines with computers and smartphones are seen in front of Microsoft's logo in this illustration created on February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo funciona la oferta de salida voluntaria de Microsoft

La propuesta se llama Voluntary Exit Offer y fue comunicada el 26 de octubre a través de un mensaje interno de la directora de personal de la compañía, Amy Coleman, publicado también en el blog corporativo de Microsoft. Según detalló Coleman, el programa está dirigido a empleados de nivel 70 o inferior que integren equipos participantes.

PUBLICIDAD

Business Insider precisó que ese umbral incluye a altos directivos, mientras que TechCrunch describió el rango alcanzado como el que va desde la posición de vicepresidente hacia abajo en la estructura jerárquica. Esto significa que la oferta no quedó limitada a puestos operativos, sino que contempló también a mandos con responsabilidad de gestión.

No todas las áreas de la empresa quedaron incluidas. Coleman explicó que algunas organizaciones ofrecen el retiro y otras no, en función de sus prioridades internas, los compromisos asumidos con clientes y las necesidades de personal de cada equipo. La aplicación del programa, entonces, varía según el sector dentro de la compañía.

PUBLICIDAD

Microsoft logo and a keyboard in this illustration taken October 19, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los trabajadores considerados elegibles debían recibir ese mismo 26 de octubre un correo con los detalles individuales de su oferta. Microsoft definió el programa como voluntario y por tiempo limitado, y precisó que incluye apoyo económico y recursos de planificación de carrera para quienes decidan marcharse.

Qué datos no reveló Microsoft sobre el programa

El comunicado de la compañía dejó varios puntos sin precisar: no se detalló cuánto dinero recibirá cada empleado que acepte la salida, el número oficial de renuncias que espera la empresa, ni el plazo del que disponen los trabajadores para tomar una decisión.

Los reportes de prensa consultados señalan que los beneficios económicos serían similares a los de un paquete de indemnización estándar, aunque sin cifras concretas confirmadas por la empresa.

PUBLICIDAD