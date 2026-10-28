El insólito regalo de cumpleaños que recibió Marcos Acuña y se hizo viral

El regalo para el Huevo Acuña

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Marcos Acuña cumplió 35 años este miércoles en plena semana de Superclásico y recibió un insólito saludo de cumpleaños viral: un grupo de bailarines africanos le dedicó un video de 45 segundos con coreografía incluida.

El responsable del curioso clip fue Niudance, una empresa ugandesa que se dedica a vender saludos personalizados de cumpleaños a través de redes sociales. El mecanismo es simple: quien contrata el servicio envía una foto del homenajeado, redacta un mensaje breve y elige una canción. A cambio de un pago que arranca en 50 dólares, el grupo de creadores sostiene la imagen impresa, grita el mensaje a coro frente a una pizarra y cierra con una coreografía.

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Se desconoce con certeza quién encargó el regalo para el defensor de River Plate, aunque en redes sociales los hinchas especularon con los nombres de Nicolás Otamendi y el arquero Emiliano Dibu Martínez, ambos compañeros de Acuña en la selección argentina y conocidos por protagonizar bromas dentro del plantel. El video se viralizó en pocas horas y generó numerosos comentarios entre los seguidores del club de Núñez, que también saludó al lateral desde sus redes oficiales con un mensaje y una foto del jugador tras convertir un gol.

El regalo para Marcos Acuña

El festejo llegó en medio de la incertidumbre por la participación de Acuña en el Superclásico del domingo ante Boca Juniors, que se disputará a las 15:00 en La Bombonera. El defensor arrastraba un traumatismo en el empeine izquierdo, producto de un pisotón sufrido durante el empate ante Sarmiento en Junín, que lo marginó de los últimos dos partidos del equipo frente a Belgrano y Racing.

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Sin embargo, Acuña volvió a entrenarse con normalidad este miércoles y, según informó TyC Sports, estará disponible para ser titular en el encuentro ante el conjunto xeneize. Su lugar en la última línea había sido ocupado por Francisco Ortega, quien mostró un buen nivel y se instaló como candidato a pelear un puesto en el equipo que enfrentará a Boca.

Con el jugador recuperado, el entrenador Leonardo Ponzio deberá resolver si Acuña reemplaza a Ortega en el lateral izquierdo o si opta por una variante que ubique al ex Sevilla en el mediocampo, con Ortega como continuidad en la franja defensiva. Esa decisión dependerá en parte de la evolución de Aníbal Moreno, quien dejó la cancha de manera anticipada ante Racing por una molestia en uno de sus gemelos y por el dolor persistente de una discopatía lumbar que ya lo había marginado 45 días.

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El volante todavía no pudo entrenarse con normalidad y será evaluado día a día. En caso de no llegar en condiciones, su lugar lo ocupará Lucas Silva, de 19 años y con menos de diez partidos disputados en primera división, lo que podría obligar a Ponzio a reforzar la mitad de la cancha con un futbolista de mayor presencia física.

Más allá de estas dos incógnitas, la práctica de este miércoles transcurrió sin inconvenientes. Sebastián Driussi volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, aunque corre de atrás en la pugna con Lucas Beltrán por un puesto en la delantera, en momentos en que la falta de gol de los centrodelanteros preocupa al cuerpo técnico.

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Campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América y ganador de la Finalissima con la Selección argentina, Acuña llegó a River en 2024 tras pasar por Ferro, Racing, Sporting de Lisboa y Sevilla, club con el que conquistó la Europa League. Desde entonces se consolidó como una pieza indiscutida en el esquema de Ponzio.