El riesgo país quedó al borde de su máximo del año y las acciones argentinas cayeron por tercera rueda seguida

Los ADR argentinos operan en sus precios más bajos en un año.

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Las acciones y los bonos argentinos terminaron la sesión en baja, mientras que el dólar mayorista experimentó un leve incremento, en sintonía con la dinámica de las variables financieras brasileñas. Las acciones de las compañías de Brasil cayeron nuevamente como consecuencia de la desconfianza de los inversores después del triunfo de Lula da Silva en las elecciones del domingo 24.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,2%, en los 95.552 puntos. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo retrocedió 2,7%, en los 171.006 puntos.

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En tanto, los bonos soberanos en dólares de Argentina, que iniciaron la sesión con alza de 0,5% según la referencia de los Globales -con ley de Nueva York-, finalizaron con una caída promedio de 1,3 por ciento. El riesgo país de JP Morgan avanzó al cierre 16 unidades, en los 763 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se extendieron las pérdidas, encabezadas por Telecom (-4,2%) y Banco Supervielle (-4%).

En cuanto a las acciones brasileñas en Wall Street, Vale cayó 3,1%, Banco Itaú restó 3,4%, Bradesco se hundió 6,2%, Nu cedió 3,5% y Petrobras resignó 1,1 por ciento. Los bonos brasileños en dólares, que habían empezado en alza, cerraron con una caída promedio de 0,5%, a la vez que el riesgo país subió cinco unidades, a 184 puntos básicos.

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Los precios del crudo terminaron mixtos después de que un ataque contra una refinería en Arabia Saudita, el principal exportador petrolero mundial, reavivara las preocupaciones sobre los riesgos de suministro debido a los conflictos en Oriente Medio.

Los contratos futuros del Brent cedieron 0,3%, a USD 113,50 el barril para diciembre, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos mejoró 1,3%, a 101,20 dólares. El ADR de YPF ganó 1,8%, a USD 49,31, mientras que Vista Energy avanzó 1 por ciento.

Por otro lado, el Tesoro argentino llevó adelante esta rueda una licitación de deuda de corto plazo para renovar vencimientos por 10,9 billones de pesos. La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó un total de $11,56 billones tras haber recibido ofertas por un total de $15,79 billones. Esto significa un rollover de 106,99% sobre los vencimientos del día de la fecha.

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Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó que “el resultado le permitió cumplir holgadamente con su programa de refinanciación sin tensionar la liquidez del sistema ni recurrir a sus depósitos en el Banco Central, en un contexto donde las condiciones de corto plazo se mantenían normalizadas pero con la curva larga de pesos todavía bajo cautela”.

“La estrategia oficial volvió a apoyarse en extender vencimientos hacia el próximo mandato presidencial, aunque convalidando la preferencia de los inversores por plazos más cortos e instrumentos de cobertura indexada”, añadió Ritondale.

Alzas de Wall Street con tasas de la Fed estables

Wall Street operó con ganancias en torno a 0,3% en sus principales indicadores. Las acciones de semiconductores subieron y el índice de semiconductores PHLX (+2,1%) que registró un alza por tercer día consecutivo.

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Las acciones del gigante de los chips de IA Nvidia cayeron 1,2%, mientras que las acciones de AMD (+3,2%), Broadcom (+2,8%) e Intel (+1,9%) aumentaron con firmeza.

La Reserva Federal de los EEUU (Fed) mantuvo este miércoles la tasa de política monetaria inalterada en el rango de 3,75% a 4%, en línea con lo esperado, dado que la inflación interanual norteamericana se ubicó en el 3,7% en septiembre, a la vez que la inminencia de las elecciones de medio término en EEUU -el martes 3 de noviembre- tampoco dejaba margen para una medida que incorporara mayor volatilidad a los mercados.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, sintetizó que “las bolsas de Nueva York finalizaron la jornada con leves avances luego de que la Reserva Federal resolviera mantener sin cambios sus tasas de referencia, en un contexto donde el apetito por el riesgo encontró soporte en el sector de semiconductores tras los sólidos balances de SK Hynix (+13.3%) y el alivio financiero presentado por Oracle (+10,7%)”.

“La Reserva Federal se encuentra realizando una pausa táctica pero sumamente vigilante ante los riesgos de segunda vuelta en la inflación. Aunque la firmeza de la productividad y el dinamismo del Capex brindan un trasfondo de soporte fundamental para la Renta Variable, el mensaje de Kevin Warsh deja claro que el precio del dinero sí importa para el ecosistema tecnológico y que las condiciones crediticias se mantendrán estrictas por un periodo prolongado”, comentó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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El mercado de cambios se apresta a cerrar octubre con una suba acotada aunque próxima a la inflación mensual, aún con el impacto de la devaluación del real brasileño tras las elecciones que ratificaron a Lula da Silva como presidente del país vecino.

Con un volumen de negocios de USD 628,4 millones en el segmento de contado, unos USD 200 millones más que el martes, el dólar mayorista anotó una suba de cuatro pesos o 0,3%, a $1.542, un nuevo máximo nominal.

Así, en el transcurso de octubre el tipo de cambio oficial exhibe una suba de 25 pesos o 1,6 por ciento.

“Durante la última hora comenzó a intensificarse la demanda, que absorbió la oferta disponible en esos niveles y llevó progresivamente la cotización hasta los $1.540. La presión compradora se acentuó en los últimos minutos y el mayorista alcanzó los $1.542, nivel en el que finalmente cerró la jornada”, precisó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.948,85 pesos, que deja al dólar mayorista a 406,85 pesos o 26,4% de ese límite teórico para la flotación administrada.

La suerte del peso argentino viene asociada esta semana a la del real brasileño. El dólar en Brasil subió este miércoles tres centavos o 0,6%, a 5,38 reales por unidad.

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.560,12 para la venta y $1.507,05 para la compra. El dólar blue retrocedió diez pesos o 0,7%, a 1.565 pesos.

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El Banco Central no efectuó compras en el segmento de contado por tercera rueda seguida, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron en USD21 millones a 50.601 millones, en lo más alto desde el 9 de septiembre.