Adrián Pallares cruzó a Flor de la V en su programa: “Yo pedí salir al aire”

El conductor llamó a Los profesionales de siempre para negar un conflicto personal, aunque cuestionó que la conductora hablara de “la otra administración” al referirse a su paso por Intrusos (Video: Los profesionales de siempre/ América TV)

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Adrián Pallares pidió salir al aire en Los profesionales de siempre (El Nueve) para responderle a Flor de la V y hablar del conflicto que mantienen desde el cambio de conducción de Intrusos (América TV). El periodista sostuvo que no tiene una disputa personal con la conductora, aunque reconoció que le molestó una referencia a “la otra administración”.

El cruce ocurrió durante el ciclo que Florencia conduce en El Nueve, en el marco de las dudas sobre el futuro de la conducción del ciclo que fundó Jorge Rial que permanece sin definiciones. Pallares llamó al programa luego de que, según explicó, recibiera mensajes sobre los dichos de la conductora.

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“Yo pedí salir al aire”, dijo Adrián Pallares al comunicarse con el programa de Flor de la V (Los profesionales de siempre, El Nueve)

“Yo pedí salir al aire”, afirmó Adrián al comenzar la comunicación telefónica. El periodista señaló que ese día se había referido a Flor de la V en Intrusos y que había aclarado que no tenía “nada personal” contra ella. Pallares explicó que su malestar se originó cuando la conductora, al aludir a la etapa previa en la que él y Rodrigo Lussich estuvieron al frente del programa, habló de “la otra administración”.

Según planteó, le habría resultado preferible que los mencionara por sus nombres. “La verdad que no cuesta nada nombrarnos”, sostuvo. De todos modos, bajó el tono del reclamo y lo definió como “una pavada” dicha al aire.

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Mientras que la conductora ubicó el origen de la tensión en un conflicto que ella mantuvo con Luciana Salazar. De la V consideró que Pallares y Lussich fueron “lapidarios” con ella y que sus comentarios resultaron desmedidos. “Fue una agresión tan desmedida”, expresó la figura de El Nueve. En ese sentido, explicó que por esa situación había optado por hablar de “la otra gestión” en lugar de mencionar a los conductores de manera directa.

“Fue una agresión tan desmedida”, recordó Flor de la V al hablar de su cruce con los conductores

Además, le reprochó a Pallares una consulta que, según relató, realizó cuando ella se incorporó a Sex, la obra de José María Muscari. La conductora aseguró que el periodista se comunicó con un productor para preguntar si el espectáculo tenía una baja venta de entradas.

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El conductor respondió que la consulta surgió después de recibir un comentario de terceros. “Alguien me llamó y me dijo: ‘Che, Florencia no vende’”, relató, y sostuvo que averiguó la situación antes de sacar conclusiones. Según su versión, la respuesta que obtuvo fue que el espectáculo era exitoso. Entonces le preguntó a De la V si alguna vez lo había escuchado instalar públicamente que ella no vendía entradas.

La conversación dejó expuestas las diferencias entre ambos, en un contexto marcado por los cambios en Intrusos, el ciclo que durante dos décadas condujo Jorge Rial y que tuvo a Flor de la V, Pallares y Lussich entre sus conductores.

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“Si no tenés nada, lo disimulás bastante bien”, le reprochó Flor de la V a Pallares

Al final de la entrevista, los conductores pudieron limar asperezas y dejaron atrás las diferencias: él la elogió como capocómica y conductora, mientras que ella recordó la defensa que él hizo en el pasado por unos discriminatorios dichos del periodista Jorge Jacobson.

Unas horas antes, Pallares y Rodrigo Lussich abordaron desde la pantalla de Intrusos el final de la dupla que sostienen desde hace siete años. Los conductores desmintieron que exista una pelea personal y señalaron que la decisión de tomar caminos laborales distintos fue conversada con anticipación.

“Acá primero lo que hay son dos tipos que se conocen hace veinte años”, dijo Pallares. El conductor afirmó que la separación no fue repentina y contó que el planteo surgió durante el verano de 2023, cuando Lussich le anticipó: “Yo me voy, Adri”.

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El periodista le respondió a todos los que hablaron del final del ciclo (Video: Intrusos-América TV)

Pallares definió a su compañero como “la mejor persona para trabajar en dupla” y repasó algunos proyectos que compartieron fuera de la televisión, entre ellos sus experiencias en teatro. También rechazó las versiones sobre un enfrentamiento con Flor de la V y sostuvo que su única diferencia había sido la forma en que se aludió a la gestión que ambos llevaron adelante en el ciclo.

Lussich, por su parte, explicó que desde 2023 sentía que quería volver a una conducción individual, modalidad en la que había desarrollado gran parte de su carrera. Sin embargo, aclaró que entonces optó por continuar porque el programa llevaba los nombres de ambos y una salida inmediata podía afectar a la marca que habían construido.

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El conductor sostuvo que en agosto de 2025 los dos se reunieron con una gerenta de América TV para comunicar que la dupla terminaría a fin de ese año. Según dijo, el canal no les planteó que debían continuar juntos o dejar la pantalla: “Jamás nos dijeron los dos o ninguno”.

Adrián Pallares se refirió a la continuidad en la conducción de Intrusos

De acuerdo con Lussich, la señal les ofreció a ambos la posibilidad de conducir programas por separado. Él aclaró que no quería encabezar otro ciclo de espectáculos fuera de Intrusos, mientras que la dupla continuará al aire hasta el 31 de diciembre.

Lussich vinculó su decisión con una revisión personal posterior a la muerte de su amiga, la actriz y productora Mercedes “Meche” Portillo, y a los dos meses de licencia que pasó en España. Aseguró que esas experiencias le permitieron ordenar sus prioridades profesionales.

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Hacia el final de la charla, descartó que el cierre de la dupla derive en una confrontación televisiva. “No esperen de nosotros una carnicería”, expresó, y anticipó que podrían volver a compartir proyectos, incluido el teatro, en el futuro.