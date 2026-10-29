Alerta por la venta en supermercados de una leche para bebés falsificada con niveles peligrosos de una toxina

La PFA allanó supermercados y depósitos por la venta de leche maternizada trucha

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Una investigación de la Policía Federal Argentina por la circulación de leche maternizada falsificada derivó en el secuestro de más de 500 envases que, según una pericia del Senasa, contenían aflatoxina M1 en una concentración superior a seis veces el límite establecido para ese alimento.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, y apuntaron a la comercialización de envases apócrifos de SanCor Bebé Advanced 1, una fórmula destinada a bebés de hasta seis meses. El producto llegó a supermercados, otros puntos de venta y plataformas digitales.

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El análisis ordenado por la fiscal Cecilia Incardona, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, concluyó que las muestras no son aptas para el consumo y representan un grave peligro para la salud de los lactantes, quienes al depender de este alimento como su fuente principal de nutrición quedarían expuestos de manera constante a un grave riesgo toxicológico.

Los envases falsificados de la fórmula destinada a bebés de hasta seis meses

La aflatoxina M1 es una toxina asociada a hongos que puede estar presente en la leche cuando los animales consumen alimento contaminado.

La causa comenzó después de una denuncia presentada por el representante legal de la empresa láctea. Antes, varios padres habían planteado que sus hijos sufrieron efectos adversos tras consumir leche en polvo que habían comprado en distintos supermercados, de acuerdo con el expediente.

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Fuentes policiales indicaron que, posteriormente, los detectives identificaron un circuito de almacenamiento y distribución de los productos.

Parte de los envases secuestrados

Con las pruebas recabadas, el juez Juan Tomás Ponte Rodríguez, del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Como resultado, cinco personas mayores de edad quedaron identificadas en la causa: dos argentinos, dos ciudadanos chinos y un paraguayo. Y además de los mencionados envases, los agentes secuestraron un vehículo, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentación.

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Las autoridades remarcaron que uno de los datos que deben revisar los consumidores es el lote L:Y010 F-011207563, que figura en los envases investigados.

El número de lote a revisar por los consumidores

También hay que prestar atención a eventuales errores de impresión: entre los elementos secuestrados, por ejemplo, se detectaron las palabras “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “Olico” por “Oleico”.

Asimismo, se advirtieron diferencias en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en la fórmula.

El expediente tramita por infracción a la Ley 22.362, vinculada con la protección de marcas y designaciones.

Algunos errores en la información nutricional

A través de un comunicado, la PFA recordó que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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También se reciben consultas y denuncias a través del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar y del teléfono 4370-5876.