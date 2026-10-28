Google lanzó sus primeros lentes con Android XR a USD 1.099, 200 dólares menos que la Meta VR Glasses

Las Aura se presentaron en la Cumbre de Desarrolladores de Android. (Google)

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Google y la empresa Xreal lanzaron las Aura, los primeros lentes con el sistema Android XR, con un precio de USD 1.099 hasta fin de año. El modelo básico costaba USD 1.279 en las reservas de octubre. Las ventas abrieron el 28 de octubre en Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur.

Las Aura se presentaron en la Cumbre de Desarrolladores de Android, según Android Authority. Pesan menos de 95 gramos porque el procesador y la batería van en una unidad aparte, del tamaño de un teléfono, conectada por cable. Esa unidad también funciona como panel táctil, según Google.

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El modelo de 12 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento cuesta USD 1.279 a precio regular y USD 1.099 con la oferta. El de 16 GB y 512 GB cuesta USD 1.499, o USD 1.299 con descuento. Ambos descuentos rigen hasta diciembre, según Notebookcheck y 9to5Google.

Conecta tu portátil mediante la función de duplicación de pantalla por cable y distribuye tu trabajo en varias ventanas. (Google)

Las entregas comenzarán a mediados de noviembre. En Japón, los pedidos abrirán el 2 de noviembre. Google precisó que la compra está limitada a mayores de 18 años. Xreal prevé llegar a más países en 2027.

Meta presentó el 23 de septiembre sus Meta VR Glasses, de unos 100 gramos y con una unidad de procesamiento similar. Costarán USD 1.299,99 y saldrán a la venta en la primavera boreal de 2027, según la compañía. La Aura de entrada queda USD 200 por debajo.

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The Verge señaló que la rebaja respecto de los USD 1.279 iniciales posiblemente responda a esa competencia. El medio sostiene que Google y Xreal habrían quedado frente a frente con Meta al mismo precio. Es una interpretación del medio citado, no una explicación de las empresas.

Las dos propuestas se diferencian en el tipo de pantalla. Las Aura usan lentes transparentes, con campo de visión de 70 grados en diagonal, y permiten ver el entorno. Las Meta VR Glasses, según The Verge, tienen lentes oscurecidos por fuera. También advirtió que ese campo de visión no es amplio.

Las Aura de Google usan lentes transparentes, con campo de visión de 70 grados en diagonal. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Gemini ve lo que ve el usuario

Google afirma que su asistente Gemini entiende lo que el usuario mira, tanto en la habitación como en las pantallas. Desde el lanzamiento, el usuario puede compartir su vista y Gemini resalta en la imagen el elemento relevante.

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Los lentes también pueden duplicar la pantalla de una computadora conectada por cable USB-C, sin instalar programas. Según Google, permiten abrir varias aplicaciones a la vez y usar mini ventanas al caminar. Incluyen más de 150 aplicaciones pensadas para realidad extendida, además de las de Google Play.

Entre los contenidos figuran el canal de la NBA, que permite ver varios partidos a la vez con suscripción, y juegos como Fallout: Factions, según Android Authority. Xreal presentó además un teclado inalámbrico y un control de juegos hecho con GameSir, con un botón dedicado a Gemini.

Google Fotos sumará este año una galería espacial que rodea al usuario con sus recuerdos, según el blog de Google. Las ventas en tiendas de Google y otros comercios están previstas para 2027, según Android Authority.

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Google y la empresa Xreal lanzaron las Aura, los primeros lentes con el sistema Android XR. REUTERS/Arnd Wiegmann

Los primeros envíos a compradores de Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur están previstos para mediados de noviembre, y en Japón las ventas comienzan el 2 de noviembre.

Meta lanza gafas de realidad virtual que hacen llamadas con hologramas

Los usuarios buscan experiencias inmersivas con hologramas, pero suelen rechazar el uso de cascos pesados e incómodos. En respuesta a esta necesidad, Mark Zuckerberg presentó las nuevas Meta VR Glasses durante el evento Connect de la compañía.

Este innovador dispositivo abandona los diseños voluminosos para adoptar, por primera vez, un formato de gafas ligeras. A pesar de su tamaño compacto, logran mantener la sensación de inmersión y presencia gracias a sus pantallas de alta resolución y su capacidad para mostrar el entorno real.

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A nivel de funcionalidad, el equipo va más allá del hardware tradicional. Las gafas integran un asistente de inteligencia artificial, ofrecen diversas opciones de entretenimiento y permiten realizar videollamadas utilizando avatares holográficos de cuerpo completo.