La reunión de Diego Milito con un multicampeón en Boca Juniors que generó gran repercusión en Racing

Nicolás Burdisso se reunió con Diego Milito (FOTO NA: W. PAPASODARO/DIARIO POPULAR)

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El presidente de Racing Club, Diego Milito, mantuvo un encuentro con el ex director deportivo de Monza, Nicolás Burdisso, que generó repercusión tras quedar eliminada la Academia de los playoffs del Clausura 2026. El motivo del encuentro fue una recorrida por las obras que el club lleva adelante en su predio de Ezeiza.

Milito y Burdisso mantienen una amistad de larga data, forjada en etapas compartidas en la selección argentina y en el fútbol italiano. Esa relación personal explica el cruce, sin que existan, por el momento, indicios de que Burdisso vaya a sumarse al cuerpo dirigencial de Racing.

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El equipo atraviesa un presente marcado por las críticas tras un 2026 irregular, que derivó en la asunción interina de Chirola Romero como entrenador. Pese a ese contexto, no está en los planes de la dirigencia desplazar al director deportivo Sebastián Saja, exarquero que tampoco contempla dar un paso al costado, tal lo indicado por TyC Sports.

Milito vive horas intensas en Racing (@diegomilito/Instagram)

Burdisso, que a mediados de año dejó su cargo en el club italiano Monza, decidió cerrar el ciclo tras cumplir el objetivo de devolver al equipo a la Serie A, luego de que el elenco italiano descendiera tras una temporada para el olvido y atravesara un proceso de transformación institucional tras la venta de la entidad que durante años perteneció a Silvio Berlusconi.

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El club lo había elegido para liderar esa reconstrucción deportiva. Antes de Monza, Burdisso encabezó la reorganización futbolística de Boca Juniors tras la final perdida ante River Plate en Madrid y, más tarde, consolidó en Fiorentina un proyecto que llevó a ese club a disputar tres finales internacionales.

De todos modos, suena como posible incorporación en otro club del fútbol argentino. Estaría comprometido con Gastón Gaudio para asumir como director deportivo de Independiente en caso de que el candidato gane las elecciones presidenciales del próximo 13 de diciembre.

El exfutbolista, de 45 años, construyó una carrera como jugador en Boca, Inter, Roma, Genoa y Torino, antes de especializarse en gestión deportiva, mercado de pases y organización institucional.

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En el elenco de la Ribera, supo consagrarse tricampeón de la Copa Libertadores (2000, 2001 y 2003) y bicampeón de la Copa Intercontinental (2000 y 2001). Además, fue campeón mundial sub 20 y olímpico con la selección argentina. En el Xeneize llegó a disputar 164 partidos, en los que marcó seis goles y brindó tres asistencias. También acumuló 23 amarillas y una expulsión, según los datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

El segundo club que más lo disfrutó fue el Inter de Milán, ya que vistió su camiseta en 139 partidos, con ocho goles y cinco asistencias.

Barros Schelotto, el nombre que maneja Racing para 2027

Sin cambios estructurales a la vista en la conducción deportiva, Milito y su equipo ya comenzaron a evaluar opciones de cuerpo técnico para la temporada 2027. El principal apuntado es Guillermo Barros Schelotto, quien esta semana, en declaraciones a Estudio Fútbol, no confirmó su continuidad en Vélez y dejó abierta la puerta a un eventual cambio de rumbo.

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