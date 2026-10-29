Cuba

Estados Unidos tras la votación en la ONU: “Queda trabajo por hacer, pero el mundo empuja contra la propaganda cubana”

El diplomático estadounidense afirmó que casi el triple de los Estados miembros optó por votar en contra, abstenerse o ausentarse, y vinculó el resultado con las denuncias de corrupción y opresión en la isla

FOTO DE ARCHIVO: Mike Waltz arremete contra la resolución de Cuba en la ONU y celebra el aumento histórico del rechazo (Foto archivo, 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
FOTO DE ARCHIVO: Mike Waltz arremete contra la resolución de Cuba en la ONU y celebra el aumento histórico del rechazo (Foto archivo, 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, celebró este miércoles la caída de apoyos a la resolución impulsada por Cuba contra el embargo estadounidense, después de que el texto mantuviera la mayoría en la Asamblea General, aunque con una reducción de 35 votos favorables frente a 2025.

“Hoy casi el triple de naciones votaron no, se abstuvieron o simplemente eligieron no votar, dándole la espalda a la resolución sham de La Habana en la ONU”, escribió Waltz en un mensaje difundido el 28 de octubre en la red social X.

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El representante estadounidense sostuvo que la votación mostró un cambio en la postura de varios gobiernos ante la iniciativa anual presentada por el régimen cubano. “Queda más trabajo por hacer, pero el mundo está empezando a empujar de vuelta contra la propaganda del régimen cubano a medida que su corrupción y opresión son expuestas. ¡Cuba libre!”, añadió.

Doce países cambiaron su posición frente a la resolución de 2025

Mike Waltz festeja el cambio de postura de 12 países y la pérdida de votos para el régimen (Foto cortesía Embajador M. Waltz)
Mike Waltz festeja el cambio de postura de 12 países y la pérdida de votos para el régimen (Foto cortesía Embajador M. Waltz)

El Gobierno de Cuba perdió el respaldo de 12 países que en la votación de 2025 habían acompañado el texto o se habían abstenido. Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Lituania, Marruecos, Eslovenia y Trinidad y Tobago votaron en contra de la resolución, según el conteo publicado por CiberCuba, sitio de noticias cubano.

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La resolución, de carácter no vinculante, reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre la isla. El respaldo favorable descendió de 165 votos en 2025 a una cifra 35 votos menor este año, de acuerdo con los datos citados por CiberCuba.

El resultado mantuvo una mayoría para la iniciativa cubana, aunque aumentaron los votos en contra y las abstenciones. Periódico Cubano, que siguió la sesión de la Asamblea General, calculó que el respaldo al texto cayó 21,2% en comparación con la votación anterior.

Waltz destacó el aumento de rechazos, abstenciones y ausencias

Waltz difundió una imagen del tablero electrónico de votación de la Asamblea General y otra fotografía junto a funcionarios estadounidenses, tras conocerse el resultado. Su mensaje centró la atención en el conjunto de países que rechazaron la resolución, se abstuvieron o no participaron de la votación.

La iniciativa de La Habana conservó la mayoría, pero el apoyo descendió desde 165 sufragios registrados en 2025, mientras crecieron las negativas y las abstenciones, según medios que siguieron la sesión (Foto cortesía Embajador M. Waltz)
La iniciativa de La Habana conservó la mayoría, pero el apoyo descendió desde 165 sufragios registrados en 2025, mientras crecieron las negativas y las abstenciones, según medios que siguieron la sesión (Foto cortesía Embajador M. Waltz)

El embajador calificó el texto de “resolución sham”, una expresión en inglés que puede traducirse como una iniciativa engañosa o carente de legitimidad. La crítica coincide con la posición histórica de Washington, que sostiene que el debate sobre el embargo omite la situación política, económica y de derechos humanos en la isla.

Los votos en contra se duplicaron y las abstenciones crecieron en 13, según la información difundida por los medios cubanos que siguieron la sesión. La variación marca el tercer año consecutivo de deterioro en el respaldo diplomático internacional a la resolución promovida por La Habana.

El carácter no vinculante de la resolución

Aunque el texto obtuvo una mayoría, no obliga a Estados Unidos a modificar su política hacia Cuba. Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas expresan posiciones políticas de los Estados miembros, pero no tienen efectos vinculantes.

La votación del 28 de octubre dejó un escenario distinto al de 2025: menos apoyos al reclamo cubano, más gobiernos que optaron por rechazarlo o no respaldarlo y una reacción inmediata de la delegación estadounidense, que presentó el resultado como una señal de desgaste de la estrategia diplomática de La Habana.

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