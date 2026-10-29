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Susana Giménez le celebró los 51 años a su hermano Patricio: "Te amo"

El músico festejó un nuevo año de vida junto a la conductora en un festejo íntimo en Punta del Este, con torta, vela y mucho afecto familiar

La conductora Susana Giménez compartió el festejo de cumpleaños de su hermano Patricio Giménez en un ámbito hogareño. Sentados en un sillón junto a un perro, ambos aparecen frente a una mesa ratona con una tarta dulce y una vela encendida. Tras apagar la llama y conversar, Patricio procede a cortar la tarta con un cuchillo para servirla en platos individuales dispuestos sobre la mesa.
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Susana Giménez le celebró el cumpleaños número 51 a su hermano Patricio Giménez con una íntima reunión en Punta del Este, donde ambos comparten temporada de verano. El festejo, que quedó registrado en video, mostró a los hermanos en un clima de afecto y sencillez: torta, vela, canto y la compañía de la perra negra del cantante, llamada Rumba, que completó el cuadro familiar.

Susana cantó el feliz cumpleaños y Patricio pidió tres deseos antes de soplar la vela

Las imágenes muestran a los hermanos sentados frente a una torta con una vela encendida. Fue Susana quien marcó el ritual: primero el canto, luego los deseos. “Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís”, le indicó a su hermano. Patricio siguió las instrucciones, pidió sus tres deseos en silencio y, antes de soplar, le dijo a su hermana: “Te amo”. Ella le respondió deseándole que “esté todo bien lindo”.

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La escena transcurrió en lo que parece ser la casa de Patricio en Uruguay, donde vive desde la pandemia. El ambiente es cálido: un cuadro de hortensias azules en la pared, plantas que crecieron desde la última visita de Susana —“era chiquito cuando vinimos”, comentó ella al verlas— y la presencia de Rumba, la perra negra del cumpleañero, recostada a su lado.

Secuencia de tres fotos de una mujer rubia con gafas de sol y un hombre con camiseta azul sentados ante una tarta con vela y un perro.
Susana Giménez y su hermano Patricio celebran el cumpleaños del cantante en Punta del Este

La diva llegó de negro y con anteojos de sol; su hermano, de remera celeste

Susana apareció con su característico pelo largo rubio, anteojos de sol oscuros y ropa negra. Patricio, de pelo canoso y remera celeste clara, se mostró distendido y de buen humor durante todo el festejo. La celebración fue pequeña e íntima, sin la pompa que suele rodear los eventos públicos de la conductora.

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Tras los deseos y el soplido, llegó el momento de cortar la torta. Patricio aprovechó para mostrarle a su hermana una técnica que le habían enseñado: extraer primero el centro, cortar un pedazo más chico y así distribuir mejor las porciones. “Lo hacen los que hacen tortas”, explicó una tercera voz presente. Susana preguntó si se refería a Maru Botana. “Por ejemplo”, confirmaron. La diva observó la demostración con atención y aprobó el método.

Patricio vive en Uruguay desde la pandemia y este año lleva casi una presentación por día

El cumpleaños encuentra a Patricio Giménez en uno de sus momentos más activos. El músico lleva casi una presentación diaria desde el comienzo del año y tiene previsto presentar su libro Antes de ser feliz en distintas ciudades, acompañado de charlas donde comparte herramientas que, según él, le dieron paz.

Instalado en Uruguay desde la pandemia, Patricio reconoció haber pasado el invierno en Buenos Aires, aunque de manera discreta. No descarta volver al país para presentar el libro y tocar. También mencionó su deseo de hacer la temporada de verano en Málaga.

Fuera de los escenarios, el músico transita una búsqueda espiritual y personal que incluye la meditación, la lectura de textos budistas como El libro tibetano de la vida y la muerte y la práctica de los registros akáshicos, una técnica de exploración de vidas pasadas. También asegura haber encontrado en Rumba, su perra, una enseñanza sobre el amor incondicional, y muestra interés en la energía de las piedras y las enseñanzas de maestros del budismo tibetano.

Susana Giménez probó su nueva bicicleta en el patio de su emblemática mansión y compartió su breve recorrido en las redes (Instagram)

Susana también sorprendió con su nueva bicicleta y un paseo con sus perros por La Mary

La celebración del cumpleaños de Patricio no fue el único momento cotidiano que Susana compartió recientemente desde Punta del Este. Días atrás, la conductora publicó en su cuenta de Instagram un video en el que estrenó una nueva bicicleta en los jardines de La Mary, su mansión en Uruguay. “¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”, escribió junto a las imágenes, donde se la vio pedalear por el patio mientras sus perros la seguían. En un tramo del recorrido, Giménez pasó por el sector de la piscina y comentó frente a la cámara las dificultades con los cambios del vehículo. La publicación superó los 30.000 “me gusta” y entre los comentarios apareció el de Graciela Borges: “Voy pronto, te queremos muchos”.

El vínculo entre los hermanos, lejos de las cámaras

El video del cumpleaños circuló en redes y mostró una faceta poco habitual de Susana Giménez: sin producción, sin estudio, en un registro cotidiano junto a su hermano menor. La conversación fluyó entre el afecto, las bromas sobre los “yuyos” del jardín —que Patricio aclaró que eran plantas puestas a propósito— y la música. “Poné rumba”, pidió él en un momento. “Ay, sí, rumba”, respondió ella de inmediato.

La celebración fue sencilla, pero el registro dejó en evidencia la complicidad que mantienen los hermanos Giménez puertas adentro, lejos de los flashes y los grandes escenarios.

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