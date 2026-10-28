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Chechu Bonelli habló sobre su presunto regreso con Facundo Pieres: “Jamás sería un secreto de ningún hombre”

Yanina Latorre aseguró que la modelo y el polista volvieron a encontrarse pero en secreto, y la modelo y conductora fue tajante al respecto

La verdad sobre su relación con Facundo Pieres
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Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían retomado el contacto después de siete meses de separación, aunque el presunto acercamiento se mantendría por ahora fuera de la exposición pública. La información fue revelada por Yanina Latorre durante una emisión de SQP, el programa de América, donde sostuvo que el polista le habría pedido a la modelo no confirmar la reconciliación.

“Chechu Bonelli y Facundo Pieres, pero en secreto”, expresó Latorre al presentar la versión en el ciclo. De acuerdo con su relato, el acercamiento se produjo luego de que el deportista volviera de Estados Unidos, país al que habría viajado por compromisos profesionales vinculados al polo.

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Hoy, consultada Bonelli por el notero de SQP, dejó esta frase categórica: “Soy demasiada mujer para que me tengan en secreto. O sea, jamás sería un secreto de ningún hombre!!”

Díptico: mujer sonriente con pañuelo marrón y blusa blanca a la izquierda; hombre serio con gorra negra y polo oscuro a la derecha
Chechu Bonelli y Facundo Pieres, otra vez en el foco mediático

Y luego, ante la insistencia, expresó: “No tengo nada más para decir, y quiero que mi vida no tome más trasdencia. Si tuviese algo para confirmar lo estaría diciendo. Estoy sola y estoy bien

La panelista aseguró que ambos retomaron el diálogo hace alrededor de uno o dos meses. “Hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen”, señaló. Además, aclaró que, según la información que recibió, Bonelli y Pieres se encuentran solteros.

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El regreso de Pieres desde Estados Unidos habría dado lugar al reencuentro

La versión sobre la reconciliación se conoció varios meses después de que la relación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres llegara a su fin. En aquel momento, la ruptura despertó especulaciones debido a que se produjo poco tiempo después de que la pareja hubiera hecho público su noviazgo.

En SQP, Latorre explicó que el retorno del polista desde Estados Unidos habría abierto la posibilidad de una charla entre ambos. Pieres habría permanecido fuera del país por una gira relacionada con su actividad deportiva y, tras regresar, se habría contactado nuevamente con la conductora.

La reserva sería una condición planteada por el deportista. Según Latorre, Pieres buscaría evitar una nueva exposición mediática, en especial por las versiones y conflictos que rodearon su vida sentimental durante los últimos meses.

“Él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático, de su pelea con Darío, con Ivana”, dijo la panelista. La referencia apuntó a la situación que involucra a Zaira Nara, expareja del polista, y al entorno de la modelo.

Durante la charla, Latorre compartió otra versión sobre los motivos por los cuales Pieres habría pedido que el vínculo no fuera oficializado. Según explicó, el polista aún no tendría una decisión definitiva sobre el futuro de la relación con Bonelli.

“Las malas lenguas me dicen que él le pide de no blanquear porque no está seguro del todo y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara con su marido”, afirmó. La conductora vinculó esa información con los rumores que circularon después de la separación de Bonelli y Pieres.

La posibilidad generó reacciones entre los integrantes del panel. Majo Martino consideró que la situación sería incómoda para la modelo si el supuesto regreso no tuviera una definición clara. Otro de los participantes del programa se preguntó si Pieres estaría volviendo “a medias” con Bonelli.

La modelo y el polista habrían retomado su vínculo tras unos meses de separación

Latorre, por su parte, cerró el debate con un mensaje dirigido a la conductora: “Nunca que te tengan en secreto, que te blanqueen. Porque lo que está en secreto por algo es”.

El cronista Rodrigo Bar contó que intentó obtener la palabra de Chechu Bonelli, aunque no logró hacerle una nota. Según relató, la modelo respondió que no quería hablar y que no tenía declaraciones para dar sobre el tema.

“Quisimos hablar con ella. Dijo que no quería, que no tenía nada para decir”, indicó el periodista. Bar explicó que inicialmente había preferido no mencionarle a Pieres, dado que sabía que Bonelli no quería referirse a su expareja.

El cronista dijo que le aclaró que no abordarían directamente el vínculo con el polista. Sin embargo, una agente policial intervino para impedir que se realizara la entrevista. “Se metió una policía en el medio a defenderla y a decirle que no le pongamos una cámara en la cara”, detalló.

Latorre cuestionó esa intervención y le preguntó a Bar si le había explicado a Bonelli que la intención era hablar sobre Pieres. En la misma línea, sostuvo que el cronista se encontraba realizando su trabajo y que la situación no requería la presencia policial.

La ruptura de marzo estuvo atravesada por versiones sobre Zaira Nara

La separación entre Bonelli y Pieres se conoció a finales de marzo, poco después de que la pareja oficializara su noviazgo. En ese momento, trascendió que el distanciamiento podía estar relacionado con supuestas diferencias de agenda, aunque esa explicación fue puesta en duda en televisión.

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Según las versiones que circularon entonces, ambos habían compartido días de playa en Punta del Este poco antes de que se hiciera pública la ruptura. También se indicó que la decisión de comunicar la separación habría ocurrido cerca de una semana antes de que la noticia trascendiera.

En ese contexto reapareció el nombre de Zaira Nara. Latorre sostuvo que un mensaje de la modelo habría afectado emocionalmente a Pieres y afirmó que el polista volvió a seguirla en redes sociales. El contacto, según se comentó al aire, habría surgido por una consulta relacionada con un constructor para una propiedad en Uruguay.

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