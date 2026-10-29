Juana Repetto explicó por qué festeja Halloween y dio cátedra sobre su origen

La actriz argentina Juana Repetto aparece sentada en un ambiente interior con amplios ventanales de fondo. Vistiendo una camiseta a rayas rosas y rojas, habla de forma directa a la cámara con un micrófono sujeto a su prenda, gesticulando mientras relata detalles sobre tradiciones históricas y culturales.

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Juana Repetto salió a responder a quienes la critican por festejar Halloween con sus hijos y aprovechó para trazar el origen histórico de la festividad, que se remonta más de 3.000 años a las tradiciones celtas. Lo hizo en un video que publicó en sus redes sociales, con tono directo y sin rodeos.

“Para todos los que me hinchan las tarlipes preguntándome por qué festejo Halloween”, comenzó la actriz, antes de enumerar sus razones. La primera: porque quiere y puede. La segunda: porque no le encuentra ninguna connotación negativa. La tercera: porque considera que cualquier excusa para reunirse con amigos, decorar la casa y disfrazarse es completamente válida.

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Repetto desmintió que Halloween tenga raíces satánicas

Uno de los puntos centrales del video fue desmontar la idea de que se trata de una celebración ligada al satanismo. “Halloween empieza en Escocia con los celtas, con el fin de la cosecha”, explicó Repetto. Según describió, el 31 de octubre marcaba para ese pueblo la transición entre el verano y el invierno, lo que hacía que la noche fuera especialmente larga.

Esa extensión de la oscuridad tenía una lectura espiritual concreta: los celtas creían que, cuanto más larga era la noche, más delgado se volvía el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. “Pensaban que el pasaje entre los vivos y los muertos era más fino”, resumió la actriz. Para protegerse de los espíritus malignos, la solución era disfrazarse de muertos, de modo que esas presencias creyeran que uno ya formaba parte de su mundo. Para los espíritus benignos, en cambio, la costumbre era dejar ofrendas de comida en la puerta de la casa.

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Los hijos de Juana Repetto en la edición anterior de Halloween

La festividad se llamaba Samhain y el cristianismo la transformó

Repetto explicó que esa celebración celta se conocía como Samhain y que, cuando se extendió por Europa, la Iglesia católica buscó reconvertir las fiestas paganas en festividades cristianas. Así nació el Día de Todos los Santos, fijado el 1° de noviembre bajo el nombre de All Hallows’ Day. Como consecuencia, la noche anterior —el 31 de octubre— pasó a llamarse All Hallows’ Eve, es decir, la víspera de todos los santos. Con el tiempo, esa expresión se contrajo hasta dar lugar a la palabra Halloween.

Este proceso de sincretismo entre tradiciones celtas y el calendario cristiano está documentado históricamente. Según distintas fuentes, fue el papa Gregorio III quien, en el siglo VIII, trasladó la festividad de Todos los Santos al 1° de noviembre, y su sucesor Gregorio IV quien la declaró universal. Los inmigrantes irlandeses que llegaron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX fueron quienes terminaron de popularizar la celebración en su forma moderna.

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Para Repetto, es simplemente una fiesta con amigos

Más allá del recorrido histórico, la actriz fue clara respecto de lo que la festividad significa en su casa: una reunión, disfraces, caramelos y decoración. “Van, comen caramelos como nunca una vez por año y ya”, dijo sobre sus hijos. Comparó la celebración con la Navidad en términos de disfrute y puesta en escena, y subrayó que en su familia no se sienta a festejar el Día de los Santos ni el Día de los Muertos con ningún peso emocional particular.

“Cualquier excusa para juntarse con amigos, divertirse, disfrazarse, armar una linda mesa, bienvenida”, cerró Repetto, quien también reconoció, con humor, que parte de la información histórica que compartió la había obtenido de Internet.

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Al final del video, la actriz invitó a sus seguidores a compartir sus propias opiniones y a sumar otras teorías sobre el origen de la festividad. El intercambio generó cientos de respuestas, entre quienes la apoyaron y quienes mantuvieron sus reparos ante la celebración.