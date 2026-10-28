Tecno

OpenAI planea comprar chips Google para entrenar sus modelos de IA

Todavía no hay precio ni volumen definidos, pero la compra se sumaría chips a los de Nvidia

OpenAI planea comprar chips de inteligencia artificial a Google
OpenAI planea comprar unidades de procesamiento tensorial a Google para entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial.
Guardar

OpenAI planea comprar chips de inteligencia artificial a Google, según The Information, que cita a una persona al tanto del asunto. La operación uniría a dos empresas que compiten en productos de IA y en buscadores, pero que cierran cada vez más acuerdos entre sí.

El reporte no divulgó condiciones financieras ni otros detalles de la operación. Según el resumen de Investing.com, los términos finales del posible acuerdo todavía no están definidos. OpenAI declinó hacer comentarios a la agencia Reuters, y Google no respondió de inmediato al pedido de la agencia, enviado fuera del horario habitual de oficina.

PUBLICIDAD

Los chips en cuestión son las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google, diseñadas para entrenar y ejecutar modelos de IA. Funcionan como alternativa a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, que dominan este mercado. OpenAI es una de las mayores compradoras de esas GPU, que usa para crear y hacer funcionar sus modelos.

Cómo es la relación entre OpenAI y Google

El movimiento llega una semana después de que OpenAI anunciara que ofrecerá sus modelos más avanzados a través de Google Cloud, la plataforma de servicios en la nube de su competidor. Reuters ya había informado en junio de 2025 que OpenAI había empezado a alquilar chips de Google.

PUBLICIDAD

OpenAI acordó ofrecer sus desarrollos más avanzados a través de la plataforma de servicios en la nube Google Cloud.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
OpenAI acordó ofrecer sus desarrollos más avanzados a través de la plataforma de servicios en la nube Google Cloud.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google comenzó este año a vender sus TPU directamente a algunos clientes, según Reuters. Entre los compradores figura Anthropic, rival de OpenAI. La directora financiera de Alphabet, la empresa matriz de Google, Anat Ashkenazi, dijo antes que la compañía espera registrar una pequeña parte de los ingresos de esos contratos antes de que termine este año, y la gran mayoría en 2027.

El martes, Oracle también anunció que empezará a ofrecer por primera vez los TPU de Google a sus clientes de nube. La misma empresa amplió su acuerdo con Nvidia para llevarlo a una escala de “varios gigavatios” y sumará chips de Cerebras y SambaNova, según Reuters. Oracle no precisó cómo financiará esas compras.

OpenAI también fabrica su propio chip

OpenAI presentó en junio su primer chip propio de IA, diseñado junto con Broadcom, y dijo que planeaba ponerlo en funcionamiento antes de fin de año, como parte de un programa de varias generaciones de procesadores. La compra a Google se sumaría así a esa vía interna y a los pedidos a Nvidia.

La demanda de capacidad de cómputo explica el interés por varios proveedores a la vez. Reuters calculó que Amazon, Microsoft y Alphabet planean gastar en conjunto hasta USD 600.000 millones este año en infraestructura de IA, mientras los inversores cuestionan cuándo ese gasto se traducirá en retornos significativos.

OpenAI diseñó su primer procesador propio de inteligencia artificial en conjunto con la empresa Broadcom. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
OpenAI diseñó su primer procesador propio de inteligencia artificial en conjunto con la empresa Broadcom. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Para Google, un cliente como OpenAI reforzaría su negocio de chips frente a Nvidia. Para OpenAI, comprar a un competidor directo implica depender de otra empresa con la que disputa usuarios. Ninguna de las dos compañías confirmó el reporte, y se desconoce cuántos chips incluiría la operación.

Alphabet presentará sus resultados trimestrales el miércoles 28 de octubre. Los inversores esperan ver en esos números si su fuerte inversión en IA sigue impulsando el crecimiento de su negocio de nube, según Reuters.

OpenAI presentó GPT-6.1 Terra, un modelo intermedio más barato y rápido

OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra, un modelo de inteligencia artificial de gama media para trabajo de oficina, con precios un 50% menores que su antecesor. Combina razonamiento visual y uso de computadora para tareas como redactar propuestas o editar videos.

OpenAI presentó el modelo GPT-6.1 Terra enfocado en tareas de oficina con tarifas inferiores a las de su antecesor.(REUTERS/Dado Ruvic)
OpenAI presentó el modelo GPT-6.1 Terra enfocado en tareas de oficina con tarifas inferiores a las de su antecesor.(REUTERS/Dado Ruvic)

Cuesta USD 1 por millón de tokens de entrada y USD 5 de salida. Según pruebas de la propia empresa, supera a GPT-5.6 Terra en exámenes profesionales y programación, e iguala a GPT-6 Astra a un precio mucho menor.

Artificial Analysis confirmó mejoras de forma independiente, aunque menores a las que indica OpenAI. La compañía recomienda modelos superiores para programación compleja. Analistas externos señalan que Terra sirve sobre todo para tareas repetitivas, sin representar una gran novedad para usuarios habituales de ChatGPT.

Temas Relacionados

GoogleOpenAIChipsIAChatGPTTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anthropic pidió a California que los tribunales puedan suspender modelos de IA que sean un riesgo

OpenAI envió días antes una carta similar, pero no llegó a proponer que el Estado pueda bloquear un modelo

Anthropic pidió a California que los tribunales puedan suspender modelos de IA que sean un riesgo

Anthropic entra a la medicina: compra empresa biotecnológica que investiga la distrofia muscular y enfermedades raras

Mithril Medicine es una empresa de una sola persona que utilizaba Claude para coordinar experimentos, datos y logística con 11 laboratorios externos

Anthropic entra a la medicina: compra empresa biotecnológica que investiga la distrofia muscular y enfermedades raras

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este miércoles 28 de octubre

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este miércoles 28 de octubre

Escritores de Stanford demandaron a Anthropic por usar sus libros pirateados para entrenar a Claude

Tobias Wolff y Chang-rae Lee rechazaron el acuerdo colectivo de USD 1.500 millones y reclaman hasta USD 150.000 por obra

Escritores de Stanford demandaron a Anthropic por usar sus libros pirateados para entrenar a Claude

Cómo dominar el algoritmo de Instagram y multiplicar su alcance

El comportamiento del usuario cambia según dónde navega, y por eso cada sección aplica reglas propias de clasificación

Cómo dominar el algoritmo de Instagram y multiplicar su alcance

DEPORTES

Atlético Tucumán y Platense definirán al primer finalista de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán y Platense definirán al primer finalista de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto fue uno de los “perdedores” para la Fórmula 1 del GP de Estados Unidos: el contraste con Pierre Gasly

“No voy a fingir que estoy bien”: la cruda reflexión de Monfils tras su separación con Svitolina que impactó al mundo del tenis

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

A 75 años del primer título de Fangio en la Fórmula 1: la apuesta con su rival, la mentira de su equipo y qué pasó con el auto de la hazaña

TELESHOW

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: “Eras demasiado para este plano”

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: “Eras demasiado para este plano”

La inesperada frase de Daniela Christiansson que despertó rumores de participación en MasterChef junto a Wanda Nara

Valentín Yankelevich abrió el álbum de los recuerdos y emocionó a todos con una foto de su niñez

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

INFOBAE AMÉRICA

Analizan establecer en Panamá un centro de la red internacional para aplicaciones de tecnología solar

Analizan establecer en Panamá un centro de la red internacional para aplicaciones de tecnología solar

La sequía dejó sin agua y cultivos a comunidades de Ahuachapán en El Salvador: así lograron reducir su impacto

¿Qué es la pobreza de tiempo? Casi el 30% de los salvadoreños vive dicha condición

Las mujeres de El Salvador dedican casi tres horas más que los hombres al trabajo remunerado y de cuidados

ONG alerta que cierre del puesto médico en la prisión Cuba-Panamá amenaza la atención de reclusos con VIH