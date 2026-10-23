Tecno

El gasto mundial en centros de datos se duplicará a USD 2,1 billones en 2028, según BofA

El banco estadounidense calcula que construir una instalación cuesta USD 49 millones por megavatio y aún más si está pensada para inteligencia artificial

El gasto mundial en centros de datos superará los dos billones de dólares en 2028 por la demanda de inteligencia artificial. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)
El gasto mundial en centros de datos superará los dos billones de dólares en 2028 por la demanda de inteligencia artificial. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)
Guardar

El gasto mundial en centros de datos superará el billón de dólares en 2026 y se duplicará hasta los USD 2,1 billones en 2028, estimó BofA Global Research en un informe, impulsado por la demanda creciente de servicios de inteligencia artificial.

El banco calculó que el mercado global de centros de datos, valuado en USD 275.000 millones en 2022, podría alcanzar los USD 2,93 billones en 2030, más de diez veces su tamaño de hace ocho años.

PUBLICIDAD

Según sus analistas, la expansión ligada a la IA generará una tasa de crecimiento anual compuesta del 37% entre 2025 y 2030.

El diagnóstico de BofA se suma a otras proyecciones sobre el ritmo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial.

La construcción de un centro de datos estándar demanda una inversión de 49 millones de dólares por megavatio de capacidad. (REUTERS/Daniele Mascolo)
La construcción de un centro de datos estándar demanda una inversión de 49 millones de dólares por megavatio de capacidad. (REUTERS/Daniele Mascolo)

La consultora PwC estimó, en un informe independiente, que el gasto mundial en centros de datos podría superar los USD 30 billones hacia 2050 a medida que la tecnología se expanda a más sectores de la economía.

Los fabricantes de chips y los desarrolladores de servidores figuran entre los principales beneficiados del auge de infraestructura para IA, en particular en Estados Unidos, de acuerdo con el informe de BofA.

PUBLICIDAD

El gasto también se volvió una fuente de ingresos de rápido crecimiento para empresas industriales que producen generadores, equipos de construcción, tableros eléctricos y sistemas de refrigeración, rubros que hasta hace poco quedaban al margen del negocio de la inteligencia artificial.

La consultora PwC calculó que la inversión global en centros de datos podría superar los 30 billones de dólares hacia 2050. (REUTERS/Daniele Mascolo)
La consultora PwC calculó que la inversión global en centros de datos podría superar los 30 billones de dólares hacia 2050. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Cuánto cuesta construir un centro de datos

BofA calculó que levantar un centro de datos cuesta en promedio USD 49 millones por cada megavatio de capacidad, de los cuales el 78% corresponde a gastos de equipamiento informático.

Los servidores son el componente más caro, con USD 31,4 millones por megavatio, seguidos por el equipamiento de redes, con USD 4,8 millones.

El resto de las funciones, como tableros eléctricos, distribución de energía, generadores de respaldo y sistemas de refrigeración, cuesta entre USD 100.000 y USD 1,1 millones por megavatio, según el desglose del banco.

Ese 22% restante del presupuesto es el que sostiene a la cadena de proveedores industriales ajena al negocio de los chips.

Los proveedores de generadores y sistemas de refrigeración reciben el 22% del presupuesto destinado a infraestructura técnica. (REUTERS/Audrey Richardson/File Photo)
Los proveedores de generadores y sistemas de refrigeración reciben el 22% del presupuesto destinado a infraestructura técnica. (REUTERS/Audrey Richardson/File Photo)

Esa estructura de costos explica por qué el crecimiento del sector no solo favorece a los fabricantes de semiconductores, también a una cadena de proveedores que hasta hace pocos años quedaba fuera del centro de la conversación sobre inteligencia artificial.

Los centros diseñados para IA cuestan más

Las instalaciones conocidas como neoclouds, centros de datos diseñados específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial, tienen un costo estimado de USD 57 millones por megavatio, por encima del promedio general del sector.

BofA explicó que estas instalaciones requieren menos espacio físico que los centros de datos tradicionales, aunque demandan una infraestructura eléctrica y de cómputo más especializada.

La diferencia de costo responde a la densidad de potencia y al tipo de hardware instalado. Dos centros con capacidad eléctrica similar pueden tener presupuestos de construcción muy distintos según los procesadores, el sistema de enfriamiento y la red que utilicen, señaló el banco en su desglose técnico.

El acceso a suministro eléctrico, financiamiento y capacidad de construcción determinará el ritmo de inversión hacia 2030. (REUTERS/Daniele Mascolo)
El acceso a suministro eléctrico, financiamiento y capacidad de construcción determinará el ritmo de inversión hacia 2030. (REUTERS/Daniele Mascolo)

A medida que se expande el uso de inteligencia artificial, los operadores de estas instalaciones deberán prestar más atención a cuán eficientemente convierten cada megavatio de electricidad en capacidad de cómputo utilizable, señaló el informe.

Lo que comenzó como una carrera por asegurar chips avanzados se transformó en una ola de inversión en construcción e infraestructura que, según el banco, ya beneficia a sectores industriales alejados de Silicon Valley.

El informe advirtió que sostener el ritmo de inversión proyectado hasta 2030 dependerá del acceso a electricidad, equipos, financiamiento y capacidad de construcción disponibles, factores que podrían frenar la expansión si no logran acompañar la demanda estimada para 2028.

Temas Relacionados

Centros de datosInteligencia artificialInfraestructuraElectricidadTecnologíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo tener karaoke gratis en casa con inteligencia artificial: el truco para quitar la voz

AI Karaoke utiliza algoritmos para reducir o eliminar la voz principal sin quitar la base instrumental, sin acudir a apps externas o internet

Cómo tener karaoke gratis en casa con inteligencia artificial: el truco para quitar la voz

MIT descubre que los agentes de IA sin tareas asignadas comienzan a jugar en su mundo simulado

Trece agentes de IA llamados Eko, basados en Claude Opus 4.7, exploraron sin objetivos una isla simulada durante 30 horas

MIT descubre que los agentes de IA sin tareas asignadas comienzan a jugar en su mundo simulado

Las empresas europeas concentran el 23% de la inversión tecnológica directa y generan 120.000 empleos en Colombia

El embajador François Roudié defiende que la transparencia normativa y la previsibilidad jurídica del modelo europeo ofrecen condiciones más estables para las empresas que apuestan por mercados emergentes como el colombiano

Las empresas europeas concentran el 23% de la inversión tecnológica directa y generan 120.000 empleos en Colombia

Eric Schmidt, exdirector de Google, afirma que trabajaba 60 horas semanales: “Sentado en reuniones 12 horas al día”

Schmidt sostiene que las plataformas de inteligencia artificial pueden eliminar gran parte del costo de coordinación interna en las empresas

Eric Schmidt, exdirector de Google, afirma que trabajaba 60 horas semanales: “Sentado en reuniones 12 horas al día”

Texas demandó a OpenAI y a Sam Altman por presunto engaño sobre los riesgos de ChatGPT

El fiscal general Ken Paxton acusó a la empresa de ocultar que su chatbot ayudó a tiradores y alentó suicidios

Texas demandó a OpenAI y a Sam Altman por presunto engaño sobre los riesgos de ChatGPT

DEPORTES

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense por la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense por la fecha 14 del Torneo Clausura

Cuatro argentinos fueron elegidos como los mejores del mundo por la Federación Internacional de Hockey

El trabajo especial que realizó Franco Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Estados Unidos tras confirmarse la penalización que recibirá

Estupor en el rugby por el brutal pisotón que le dio un jugador a un rival que estaba en el suelo: "Fue horroroso"

El “ambicioso” plan que impulsa la Fórmula 1 y provocaría un cambio drástico en los monoplazas

TELESHOW

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

Lali Espósito contó que invitó a Tini Stoessel a su casamiento: "Está viendo su agenda"

La historia de Serú Girán, la banda que cambió el rock argentino: innovación, masividad y censura en plena dictadura

INFOBAE AMÉRICA

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

La embajada de Estados Unidos en Guatemala califica de alarmantes las intimidaciones contra los fundadores de Poder Ciudadano

Honduras: expediente contra 12 señalados por caso de la Comisión Permanente seguirá bajo secretividad y tendrá audiencia la próxima semana

La enfermedad que puede causar parálisis permanente y que Panamá busca mantener fuera de su territorio

Oficialismo recomienda no reelegir por ocho años más a magistrada Patricia Solano: cuestiona su gestión frente a la inseguridad en Costa Rica