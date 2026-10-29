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Justice compondrá la música de GTA VI: el álbum llegará el 11 de diciembre con Tame Impala, SZA y Gesaffelstein

El dúo francés creará 30 piezas capaces de variar según los movimientos, misiones y decisiones de Jason y Lucía dentro de Vice City y Leonida

Justice compondrá la música adaptativa de GTA VI - crédito Rockstar
Justice compondrá la música adaptativa de GTA VI - crédito Rockstar
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Justice compondrá Grand Theft Auto VI: Original Score, la música adaptativa de GTA VI que acompañará las acciones de Jason y Lucía en Vice City y Leonida. El trabajo del dúo francés llegará el 11 de diciembre a las principales plataformas de música, además de contar con versiones en CD y vinilo.

La participación de Justice, integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, importa porque la música es uno de los elementos centrales de la franquicia de Rockstar. La compañía utilizará las composiciones del grupo para ajustar el sonido del juego a la forma en que los jugadores recorren el mundo abierto, participan en misiones o cambian el ritmo de la historia.

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GTA VI tendrá una banda sonora que reaccionará a las acciones - (Rockstar)
GTA VI tendrá una banda sonora que reaccionará a las acciones - (Rockstar)

Justice pondrá su sonido a las decisiones de Jason y Lucía

Grand Theft Auto VI: Original Score reunirá 30 temas creados para acompañar la experiencia dentro del videojuego. La propuesta se basa en música adaptativa, un sistema que modifica las composiciones según la interacción del usuario con el entorno.

Esto implica que la música no funcionará únicamente como una lista fija de canciones. Las piezas pueden variar de acuerdo con lo que ocurre en pantalla, los movimientos de los protagonistas y el tono de cada situación dentro de Vice City y Leonida.

La historia de GTA VI seguirá a Jason y Lucía, dos personajes atrapados en una conspiración criminal tras un golpe fallido. Ambos deberán apoyarse para sobrevivir en un estado ficticio inspirado en Florida, donde Vice City representa una versión contemporánea de Miami.

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Justice aportará su estilo a este recorrido. El dúo francés, ganador de varios premios Grammy, tendrá la tarea de construir una identidad sonora para un juego que recuperará los cambios de protagonista, las persecuciones policiales, los atracos y la exploración de un mapa de gran escala.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Las composiciones modificarán su estructura y ritmo durante la exploración, las persecuciones y los enfrentamientos para acompañar de manera dinámica cada situación del mundo abierto (Rockstar)

Tame Impala, SZA y Gesaffelstein forman parte del repertorio

Uno de los temas anunciados es “Flower in a Hurricane”, con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard. La canción musicaliza el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

El álbum también incluirá “Pusher”, una colaboración con Gesaffelstein que se estrena como sencillo. Además de los 30 temas principales, el lanzamiento contará con canciones digitales adicionales incluidas en todos los formatos.

Grand Theft Auto VI: Original Score estará disponible el 11 de diciembre en plataformas digitales, CD y vinilo. El anuncio refuerza el interés de Rockstar por llevar la música del juego fuera de la consola, con ediciones físicas y digitales pensadas para escuchar el repertorio de forma independiente.

La banda sonora ha sido una parte relevante de Grand Theft Auto desde las primeras entregas. Sus emisoras de radio ficticias mezclaron canciones, anuncios, comentarios satíricos y programas de entretenimiento para acompañar la conducción y la exploración del mapa.

Imagen del album de 'Grand Theft Auto 6'
El álbum de GTA VI tendrá ediciones en CD y vinilo

Rockstar también prepara un álbum con 34 canciones inéditas

De forma paralela, Rockstar anunció Grand Theft Auto VI: The Album, una producción con 34 canciones inéditas que se publicará el 20 de noviembre de 2026, un día después del estreno del videojuego en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Este lanzamiento contará con artistas como Travis Scott, Keith Richards, Rauw Alejandro y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. El disco se editará junto con Atlantic Records y buscará reflejar la energía de Leonida y Vice City.

Entre las canciones adelantadas aparecen:

Yung Lean, Future y Metro Boomin: “That’s It”.Travis Scott: “Rhyno”.Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy: “Sexy Magic”.Morgan Wallen: “Last Thing You Need”.Rauw Alejandro: “Macacoa 2000”.Keith Richards: “Bright Lights, Big City”.

La selección reúne géneros y artistas de distintos países, una fórmula vinculada con la identidad sonora de GTA. La compañía adelantó además que divulgará más detalles sobre la banda sonora interactiva y la evolución del sistema de radio del juego.

Las ediciones físicas del álbum tendrán tres precios

Grand Theft Auto VI: The Album podrá reservarse en tres formatos: CD por USD 19,98, vinilo por USD 49,98 y una edición limitada en vinilo por USD 124,98. Esta última incluirá discos traslúcidos rellenos de fluido azul y arte exclusivo.

La existencia de estas ediciones contrasta con la decisión de no incluir un disco físico del juego. Las cajas de GTA VI contendrán un código de descarga, mientras que la música sí llegará como objeto físico para coleccionistas.

Justice y los artistas invitados ampliarán la presencia de GTA VI más allá de Leonida. La música funcionará como parte de la narrativa del juego y como un lanzamiento independiente que acompañará su llegada a consolas.

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