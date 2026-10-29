Cuba diagnostica lepra todos los años y acumuló 124 casos durante 2025

Una ilustración combina el mapa de Cuba en acuarela con el emblema de la Organización Mundial de la Salud para representar la provisión de tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) advirtió que Cuba diagnostica casos de lepra todos los años, una realidad epidemiológica que coincide con los registros más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contabilizó 124 nuevos diagnósticos en la isla durante 2025.

La responsable del Programa Nacional de Lepra, la doctora Raisa Rumbaut Castillo, remarcó la necesidad de mantener informada a la ciudadanía sobre una dolencia infecciosa que continúa activa en el territorio y frente a la cual persisten mitos infundados.

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Aunque el país caribeño alcanzó en 1993 la meta internacional de eliminar la lepra como problema de salud pública, aquel indicador fijaba una tasa inferior a un caso por cada 10,000 habitantes, lo que no supuso la erradicación biológica de la bacteria Mycobacterium leprae. La persistencia de contagios anuales confirma que la dolencia nunca desapareció de la geografía nacional, situación que demanda una pesquisa activa y constante en los consultorios de atención primaria.

Las estadísticas epidemiológicas muestran la regularidad con la que emergen nuevos contagios en diversas demarcaciones. Durante 2023, los servicios sanitarios notificaron 123 diagnósticos, entre los cuales el 95.9% correspondió a formas multibacilares, caracterizadas por presentar una mayor concentración bacteriana y, por ende, un riesgo superior de diseminación cuando las personas infectadas demoran en recibir fármacos.

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Estadísticas de la OMS sobre la incidencia global de lepra en 2025, con un reporte de 124 nuevos contagios en territorio cubano.

La distribución geográfica de la enfermedad de Hansen abarca episodios en distintas regiones del país. En marzo de 2025, los especialistas detectaron pacientes en la provincia de Las Tunas, con inclusión de casos en edad pediátrica, mientras que en 2018 la detección de un foco epidémico motivó una alerta sanitaria en Villa Clara. Frente a estos antecedentes, los expertos insisten en que la población debe reconocer cualquier alteración dermatológica sospechosa de manera oportuna.

Durante su intervención en la revista televisiva Buenos días, Rumbaut Castillo, especialista de primer grado en Epidemiología y máster en Enfermedades Infecciosas, insistió en que el flujo ininterrumpido de pacientes obliga a desterrar prejuicios históricos. La experta señaló que la ignorancia sobre la vigencia de la enfermedad retrasa la consulta médica, lo que eleva el riesgo de secuelas físicas que podrían evitarse por completo.

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La Dra. Raisa Rumbaut Castillo, especialista en epidemiología, aclara dudas sobre la lepra, una enfermedad infecciosa que afecta la piel y el sistema nervioso. Descubra los síntomas, cómo se transmite y por qué es curable con tratamiento oportuno.

Frente a la creencia popular de que la dolencia posee una propagación vertiginosa, la funcionaria del MINSAP aclaró que el bacilo presenta un poder infeccioso bajo. La transmisión demanda una convivencia íntima, continua y prolongada bajo el mismo techo con un individuo enfermo que no cuente con cobertura farmacológica.

La especialista recalcó que la bacteria no pasa de una persona a otra mediante abrazos, besos, apretones de manos o la interacción casual en la calle y en el transporte colectivo.

Una infografía detalla las manifestaciones clínicas de la lepra en la piel y los nervios, junto con las pautas terapéuticas de la Organización Mundial de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta terapéutica garantiza la recuperación total del organismo si se aplica de forma temprana. La medicación llega a Cuba mediante donaciones anuales de la OMS, que suministra los fármacos combinados sin costo para los pacientes. El médico y la enfermera de la familia asumen la administración controlada del tratamiento y la supervisión de las consultas mensuales.

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Rumbaut Castillo destacó que el esquema antimicrobiano “deja de ser transmisible desde las primeras dosis”, lo cual permite que las personas diagnosticadas continúen con su vida habitual, laboral y social sin restricciones sanitarias.

La experta recordó que la afección tiene cura definitiva y que la empatía social resulta fundamental para que las personas acudan a los servicios médicos sin temor al estigma.