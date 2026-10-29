Guatemala

El presidente Arévalo presenta los resultados de la fase cero del Metrorriel tras la aprobación de la ley

El mandatario expuso el diagnóstico elaborado durante diez semanas por un equipo británico junto a Fegua, dos días después de que el Congreso habilitara el ferrocarril de pasajeros metropolitano en Guatemala

Bernardo Arévalo habla desde un podio frente a una pantalla que proyecta un tren con la palabra Metroriel, ante un público sentado
El presidente Bernardo Arévalo ofrece un discurso frente a una pantalla con el diseño del sistema de transporte Metroriel durante un acto oficial en Guatemala. (Diario de Centroamérica)
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El presidente Bernardo Arévalo presentó los resultados de la fase cero del Metrorriel dos días después de que el Congreso aprobara la ley especial que habilita el sistema ferroviario de pasajeros para el área metropolitana de Guatemala. La iniciativa busca responder a la congestión de la capital y articular una red de transporte conectada con otros medios urbanos.

La población del área metropolitana crecería 40% en los próximos 20 años, según las proyecciones expuestas por Arévalo. El mandatario estimó que los actuales usuarios de autobús podrían recuperar entre 30 y 90 minutos por viaje si se construye el nuevo sistema.

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El Decreto 24-2026 fue aprobado el 27 de octubre con el respaldo de 134 diputados. La norma declara de interés nacional el proyecto y designa a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) como responsable de la planificación, el diseño, la construcción y la puesta en marcha.

Bernardo Arévalo habla desde un podio frente a una pantalla que proyecta un tren con la palabra Metroriel, ante un público sentado
El presidente Bernardo Arévalo ofrece un discurso frente a una pantalla con el diseño del sistema de transporte Metroriel durante un acto oficial en Guatemala. (Diario de Centroamérica)

Una ley especial para la ejecución ferroviaria

La normativa exceptúa al Metrorriel de la Ley de Contrataciones del Estado y permite a Fegua contratar bajo estándares internacionales, entre ellos los Contratos Nuevos de Ingeniería, identificados por la sigla NEC. Sus 15 artículos también crean una Oficina de Gestión Técnica del Proyecto, que brindará asistencia especializada sin poder actuar como oferente ni contratista de las obras que gestione.

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El presupuesto deberá contar con aprobación legislativa, mientras que los contratos deberán ser publicados. El texto prevé además auditorías de la Contraloría General de Cuentas e informes periódicos al Congreso.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, había calculado que la inversión necesaria superaría los USD 900 millones, aunque esa cifra no figura en la ley aprobada. La norma tampoco establece qué municipios formarán parte del área de influencia ni fija una fecha para el comienzo de las obras.

Arévalo sostuvo que los mecanismos incorporados buscan fortalecer la capacidad estatal para planificar y ejecutar obras de gran escala. El mandatario proyectó que el sistema funcionará como eje de una red multimodal conectada con el Transmetro, ciclovías, otros medios de transporte y los municipios metropolitanos.

El respaldo técnico británico se formalizó el 9 de julio, cuando los gobiernos de Guatemala y Reino Unido suscribieron un acuerdo de cooperación para apoyar la planificación y la ejecución del sistema. A partir de ese convenio, un equipo británico trabajó durante diez semanas junto a Fegua en el diagnóstico integral denominado fase cero.

El consorcio a cargo de esa etapa estuvo integrado por las firmas Mace, Arup y Jacobs. La presentación de sus resultados contó con la participación de la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, y de la enviada comercial británica para Centroamérica, Jessica Morden.

Correa, quien lleva dos años al frente de la embajada británica en el país, afirmó que la aprobación legislativa “crea nuevas condiciones para continuar hacia la materialización del Metro Vial” y constituye “un paso muy importante para fortalecer el marco institucional del proyecto”.

La diplomática recordó que la cooperación bilateral en infraestructura se remonta a un foro realizado meses antes, con la participación de empresas del sector presentes en el acto. También definió las condiciones que, a su juicio, requiere una obra de esta escala: “La infraestructura de calidad requiere planificación rigurosa, conocimiento especializado y los más altos estándares de calidad y de transparencia”.

La embajadora añadió que Reino Unido pone a disposición de Guatemala su experiencia técnica y las prácticas desarrolladas durante décadas para ejecutar proyectos complejos. Morden, en su primera visita al país, se había reunido previamente con Arévalo.

La enviada comercial sostuvo que el Metrorriel “no solo es un proyecto de conectividad y movilidad, sino también de crecimiento económico que puede cambiar la vida de las personas”. También planteó que la cooperación entre los sectores público y privado es necesaria para impulsar obras de esta envergadura, como ocurrió en experiencias británicas anteriores.

Bernardo Arévalo habla desde un podio frente a una pantalla que proyecta un tren con la palabra Metroriel, ante un público sentado
El presidente Bernardo Arévalo ofrece un discurso frente a una pantalla con el diseño del sistema de transporte Metroriel durante un acto oficial en Guatemala. (Diario de Centroamérica)

Medio siglo de propuestas sin ejecución

La primera propuesta para construir un tren urbano en la capital guatemalteca data de 1972. Arévalo recordó que otra iniciativa se discutió a finales de la década de 1990, pero ninguna llegó a concretarse por la falta de voluntad política sostenida más allá de los ciclos electorales.

El presidente vinculó esos intentos frustrados con la desaparición del sistema ferroviario nacional, que llegó a contar con cerca de 900 kilómetros de vías. Esa red conectó comunidades y territorios durante décadas antes de dejar de operar.

La aprobación de la ley coincidió con la definición de la Junta Directiva del Congreso para el período 2027-2028, después de la incorporación del bloque Todos al organismo legislativo. El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, denunció que el apoyo al Metrorriel integró una negociación política más amplia que incluyó un subsidio a los combustibles y el retorno de Menkos al Ministerio de Finanzas Públicas.

Arévalo agradeció al Congreso por aprobar la norma y afirmó que el proyecto trasciende a su administración. “Muchos de los que hoy estamos en este salón no vamos a estar cuando se corten las cintas famosas, cuando empiece a rodar el primer vagón”, señaló.

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