La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió el CECOT para evaluar el sistema carcelario salvadoreño

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a su llegada a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) durante la visita oficial a El Salvador. Infobae Centroamérica/ Emerson del Cid.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guio la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, y el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, Ernesto Álvarez, Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

Durante el trayecto, los representantes del Ejecutivo salvadoreño detallaron los criterios de gestión carcelaria impulsados bajo el mandato del presidente Nayib Bukele.

Visita de presidenta de Perú al CECOT, El Salvador (Visita de presidenta de Perú al CECOT, El Salvador )

Las autoridades salvadoreñas expusieron las características técnicas del recinto diseñado para el aislamiento de reos de alta peligrosidad, con énfasis en el régimen de custodia aplicado a miembros de estructuras criminales.

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Fujimori observó el funcionamiento de los filtros de seguridad entre escáneres corporales y detectores de metales

Durante el recorrido por el penal, la comitiva ingresó a uno de los pabellones de detención para observar las condiciones de custodia. En el lugar, las autoridades salvadoreñas mostraron los protocolos de atención médica que se suministran a los reclusos, al tiempo que un contingente de internos realizó una sesión de ejercicios físicos dirigidos dentro de ese mismo sector bajo estricta vigilancia.

Al cierre de la actividad en el recinto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entregó a la dignataria un documento técnico con el detalle operativo del denominado modelo Bukele.

Frente a los medios de comunicación en Tecoluca, la mandataria peruana subrayó que la transformación en materia de orden interno lograda en el país centroamericano constituye una referencia para la región. Fujimori remarcó el interés de su gabinete por interiorizarse en programas específicos de trabajo penitenciario como el Plan Cero Ocio, cuya adaptación quedará bajo la órbita de su cartera de Justicia.

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“Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, manifestó la gobernante, quien expresó un reconocimiento a la labor conjunta de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada salvadoreña, además de destacar la conducción de Nayib Bukele.

La agenda oficial en San Salvador continuará con reuniones de Estado en Salud y Educación

Tras la visita a la cárcel de Tecoluca, el programa bilateral contempla una audiencia privada entre Fujimori y Nayib Bukele, seguida por una cena de Estado ofrecida por el Ejecutivo anfitrión en honor a la comitiva peruana.

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La delegación de Lima arribó a la capital salvadoreña la tarde del miércoles 28 de octubre para una gira que también abarca el intercambio de experiencias en áreas sociales y de infraestructura.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entrega a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el documento técnico sobre el "Modelo Bukele" en las instalaciones del CECOT (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Para el viernes 30 de octubre, la gobernante de Perú sostendrá una sesión de trabajo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, que incluirá una visita guiada al Hospital Rosales.

En el turno de la tarde, la jefa de Estado mantendrá un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con el propósito de conocer el modelo de funcionamiento pedagógico e infraestructura en una escuela pública salvadoreña, además de proyectar vínculos en materia turística.

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