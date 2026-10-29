El Salvador

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió el CECOT para evaluar el sistema carcelario salvadoreño

Acompañada por los encargados de Interior y Cancillería, la funcionaria conoció los módulos del CECOT para interiorizarse sobre los sistemas de custodia desplegados ante el crimen organizado

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a su llegada a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) durante la visita oficial a El Salvador. Infobae Centroamérica/ Emerson del Cid.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a su llegada a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) durante la visita oficial a El Salvador. Infobae Centroamérica/ Emerson del Cid.
Guardar

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

PUBLICIDAD

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guio la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, y el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, Ernesto Álvarez, Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

Durante el trayecto, los representantes del Ejecutivo salvadoreño detallaron los criterios de gestión carcelaria impulsados bajo el mandato del presidente Nayib Bukele.

Visita de presidenta de Perú al CECOT, El Salvador
Visita de presidenta de Perú al CECOT, El Salvador (Visita de presidenta de Perú al CECOT, El Salvador )

Las autoridades salvadoreñas expusieron las características técnicas del recinto diseñado para el aislamiento de reos de alta peligrosidad, con énfasis en el régimen de custodia aplicado a miembros de estructuras criminales.

PUBLICIDAD

Fujimori observó el funcionamiento de los filtros de seguridad entre escáneres corporales y detectores de metales

Durante el recorrido por el penal, la comitiva ingresó a uno de los pabellones de detención para observar las condiciones de custodia. En el lugar, las autoridades salvadoreñas mostraron los protocolos de atención médica que se suministran a los reclusos, al tiempo que un contingente de internos realizó una sesión de ejercicios físicos dirigidos dentro de ese mismo sector bajo estricta vigilancia.

Al cierre de la actividad en el recinto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entregó a la dignataria un documento técnico con el detalle operativo del denominado modelo Bukele.

Frente a los medios de comunicación en Tecoluca, la mandataria peruana subrayó que la transformación en materia de orden interno lograda en el país centroamericano constituye una referencia para la región. Fujimori remarcó el interés de su gabinete por interiorizarse en programas específicos de trabajo penitenciario como el Plan Cero Ocio, cuya adaptación quedará bajo la órbita de su cartera de Justicia.

Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, manifestó la gobernante, quien expresó un reconocimiento a la labor conjunta de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada salvadoreña, además de destacar la conducción de Nayib Bukele.

La agenda oficial en San Salvador continuará con reuniones de Estado en Salud y Educación

Tras la visita a la cárcel de Tecoluca, el programa bilateral contempla una audiencia privada entre Fujimori y Nayib Bukele, seguida por una cena de Estado ofrecida por el Ejecutivo anfitrión en honor a la comitiva peruana.

La delegación de Lima arribó a la capital salvadoreña la tarde del miércoles 28 de octubre para una gira que también abarca el intercambio de experiencias en áreas sociales y de infraestructura.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entrega a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el documento técnico sobre el "Modelo Bukele" en las instalaciones del CECOT (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entrega a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el documento técnico sobre el "Modelo Bukele" en las instalaciones del CECOT (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Para el viernes 30 de octubre, la gobernante de Perú sostendrá una sesión de trabajo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, que incluirá una visita guiada al Hospital Rosales.

En el turno de la tarde, la jefa de Estado mantendrá un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con el propósito de conocer el modelo de funcionamiento pedagógico e infraestructura en una escuela pública salvadoreña, además de proyectar vínculos en materia turística.

Temas Relacionados

El SalvadorKeiko FujimoriCECOTPresidenta de PerúNayib BukeleSeguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diciembre y enero elevan los casos de parvovirus y moquillo en perros, según experto salvadoreño

El director general del Hospital Veterinario Chivo Pets atribuyó la mayor circulación de estos patógenos a los cambios climáticos y las corrientes de viento, y recomendó revisar las dosis preventivas, especialmente en cachorros pequeños

Diciembre y enero elevan los casos de parvovirus y moquillo en perros, según experto salvadoreño

Costa Rica impulsa la construcción y reconstrucción de 117 puentes con una inversión de USD 220 millones

El programa, financiado por el BCIE, interviene en más de 40 cantones para restablecer conexiones dañadas por emergencias y reducir riesgos en estructuras deterioradas, según informó la Comisión Nacional de Emergencias

Costa Rica impulsa la construcción y reconstrucción de 117 puentes con una inversión de USD 220 millones

El Salvador confirma su primer caso de chikungunya de 2026 tras 40 semanas sin registros

La confirmación del primer caso de chikungunya del año en El Salvador encendió las alertas médicas sobre el manejo adecuado de los cuadros febriles: especialistas instan a la población a evitar por completo fármacos como ibuprofeno, aspirina o diclofenaco por el riesgo de hemorragias graves

El Salvador confirma su primer caso de chikungunya de 2026 tras 40 semanas sin registros

“Quedarse callada no significa aceptar lo que sucede”: afirma psicóloga sobre el impacto del acoso callejero en El Salvador

Cambiar de ruta, evitar salir solas, vigilar quién camina detrás o vestirse pensando en pasar desapercibidas: para miles de mujeres en El Salvador, transitar por la calle se ha convertido en una carrera de obstáculos

“Quedarse callada no significa aceptar lo que sucede”: afirma psicóloga sobre el impacto del acoso callejero en El Salvador

Nueva planta potabilizadora de Ilopango abastecerá a más de 250 mil salvadoreños

El proyecto metropolitano financiado por cooperación extranjera incorporará ocho pozos de captación, reservorios de emergencia y tuberías de gran diámetro para distribuir agua a miles de hogares

Nueva planta potabilizadora de Ilopango abastecerá a más de 250 mil salvadoreños

TECNO

Cómo detectar estafas por voz: transferencias de dinero urgente e historias difíciles de confirmar

Cómo detectar estafas por voz: transferencias de dinero urgente e historias difíciles de confirmar

GTA 6 vuelve a sorprender con una función insólita: los excrementos de perro también serán armas

Justice compondrá la música de GTA VI: el álbum llegará el 11 de diciembre con Tame Impala, SZA y Gesaffelstein

Microsoft cambiará el botón de reinicio de Windows 11 para evitar confusiones al actualizar

Este juego gratis de Steam mezcla cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos para Halloween

ENTRETENIMIENTO

Kendall Jenner revela cómo la cultura de la cancelación cambió a el programa ‘Keeping Up with the Kardashians’: “La situación ha empeorado”

Kendall Jenner revela cómo la cultura de la cancelación cambió a el programa ‘Keeping Up with the Kardashians’: “La situación ha empeorado”

Tiene 72 años, ocho bisnietos y genera sensación en OnlyFans: “Un gran plan de jubilación”

Lily Phillips lanza Lily AI, su réplica digital que responde mensajes, envía videos y ofrece conversaciones personalizadas

Cynthia Erivo cuestiona las críticas a su amistad con Ariana Grande: “Muchos se convirtieron en psicólogos de sofá”

Cómo la disciplina y el análisis fueron clave en el éxito de Ice Cube: “Llevo 40 años en los negocios, ya lo vi todo”

MUNDO

El gobierno canadiense y la Comisión Europea impulsan un plan de asociación inédita ante la presión comercial

El gobierno canadiense y la Comisión Europea impulsan un plan de asociación inédita ante la presión comercial

De la estrella a los escudos: los símbolos más frecuentes en las banderas del mundo

Brasil proyecta destinar casi USD 29.000 millones a Defensa en 2027: qué armas busca comprar y qué proyectos se postergan

Los riesgos ocultos de los eSports infantiles, según un informe internacional

Una fuerte pelea entre diputados oficialistas y opositores interrumpió la sesión del Parlamento de Armenia