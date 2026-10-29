GTA 6 vuelve a sorprender con una función insólita: los excrementos de perro también serán armas

Un fragmento de gameplay mostrado en South Park revela una peculiar interacción de GTA 6 en la playa de Vice City, aunque aún no se confirma si estará disponible en la versión final

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Grand Theft Auto VI vuelve a dar que hablar con una escena tan inesperada como escatológica: el protagonista Jason utiliza los excrementos de un perro para atacar a un personaje no jugable. El fragmento de gameplay apareció en el episodio más reciente de South Park y muestra una de las interacciones que podrían formar parte de las posibilidades de acción del nuevo videojuego de Rockstar Games.

La secuencia se desarrolla en una playa de Vice City, la ciudad ficticia que sirve como escenario principal de GTA 6. En el video, un perro hace sus necesidades mientras su dueño recoge los excrementos en una bolsa y continúa caminando. Entonces, Jason se acerca al personaje, le arroja un objeto por la espalda y recoge la bolsa para estrellársela en el rostro.

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La escena destaca por el nivel de detalle de la animación y por el tipo de interacción que presenta. Sin embargo, todavía no está claro si esta acción será una mecánica disponible de forma general en el juego o si se trata de una situación específica del fragmento mostrado.

Rockstar sigue mostrando más detalles del gameplay de GTA 6. (Rockstar)

GTA 6 apareció en South Park con una escena inesperada

La secuencia se incluyó en el episodio Guinea Pig On A Stick de South Park, donde una mujer destaca los gráficos y el realismo de Grand Theft Auto VI ante los protagonistas de la serie animada.

La aparición representa una forma poco convencional de promocionar uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos. En lugar de recurrir a un tráiler tradicional o a una presentación oficial, el material se integró en una producción conocida por su humor irreverente y sus referencias a la cultura popular.

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El fragmento también permite observar una situación cotidiana dentro del mundo abierto de GTA 6: un personaje pasea a su mascota por la playa, recoge sus necesidades y sigue su camino. La intervención de Jason transforma esa escena común en una interacción violenta y absurda, en línea con el estilo característico de la franquicia.

GTA 6 reveló más detalles de su gameplay. (Rockstar)

Aunque el video exhibe esta posibilidad, será necesario conocer más detalles del juego para determinar hasta qué punto los jugadores podrán repetir acciones similares durante la partida.

El realismo y las interacciones serán parte de la experiencia

Rockstar Games ha generado expectativas alrededor de GTA 6 por sus gráficos, la ambientación de Vice City y el comportamiento de los personajes que habitan el mundo virtual. La escena de la playa vuelve a poner el foco en esos pequeños detalles que pueden hacer que el entorno parezca más dinámico.

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Los personajes no jugables, conocidos como NPC por sus siglas en inglés, son figuras controladas por el propio videojuego. Sus rutinas y reacciones contribuyen a construir la sensación de que la ciudad continúa funcionando incluso cuando el jugador no interviene directamente.

En este caso, la secuencia muestra cómo una actividad cotidiana puede convertirse en una interacción inesperada. No obstante, el fragmento por sí solo no permite confirmar que todos los elementos que aparecen estén disponibles como funciones jugables en la versión final.

Rockstar mostró parte del gameplay de GTA 6 en un capítulo de South Park. (Rockstar)

La expectativa también se alimenta de la libertad de acción que históricamente ha caracterizado a Grand Theft Auto, una saga en la que los usuarios pueden apartarse de las misiones principales para explorar el mapa e interactuar con el entorno.

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GTA 6 genera expectativas antes de su lanzamiento

El interés por el nuevo título de Rockstar Games trasciende el ámbito de los videojuegos. Su lanzamiento ha generado especulaciones sobre el impacto que podría tener en la actividad laboral y en otros sectores del entretenimiento.

Un informe citado por Firstpost planteó que el estreno podría ocasionar pérdidas de productividad de hasta 1.000 millones de dólares en la economía estadounidense durante un día. También se han difundido reportes sobre un aumento de las solicitudes de días libres para coincidir con el lanzamiento, aunque estas estimaciones no constituyen una medición definitiva del impacto económico.

Jason, protagonista de GTA 6, fue mostrado teniendo una pelea en una playa de Vice City. (Rockstar)

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, también bromeó meses atrás sobre la posibilidad de que algunas personas fingieran estar enfermas para jugar.

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GTA 6 tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. Por ahora, Rockstar no ha confirmado una fecha para la versión de PC.

La escena de los excrementos de perro añade un elemento más a la conversación previa al estreno, aunque queda por comprobar si esta peculiar interacción estará disponible para los jugadores o si su aparición responde a una situación puntual del gameplay mostrado.