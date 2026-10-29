Golpe al narcotráfico en El Salvador: el mayor decomiso terrestre terminó con siete detenidos

El Salvador ejecutó la mayor incautación terrestre de droga en su historia tras confiscar 150 mil porciones del estupefaciente./ (Redes Gustavo Villatoro)

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Las autoridades de El Salvador informaron este jueves sobre la incautación de 150 mil porciones de droga durante un operativo terrestre que, según el Gobierno, es el mayor de este tipo en la historia del país. El procedimiento dejó siete detenidos, tres de nacionalidad guatemalteca y cuatro salvadoreños, a quienes se atribuye el transporte y distribución del cargamento.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, difundió la información en sus cuentas oficiales y señaló que el decomiso fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de binomios caninos. La droga era trasladada en un camión y dos vehículos tipo sedán.

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Villatoro afirmó que los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. La publicación oficial no precisó el tipo de sustancia decomisada, el peso total del cargamento ni el lugar exacto donde se realizó el operativo.

Los guatemaltecos arrestados fueron identificados como Héctor Giovanni González González, Juan Miguel Gómez Mejía y Juan Arístides Gómez Cuéllar. Las autoridades también identificaron a los salvadoreños Katia Alexandra Rivas Orantes, Carlos Giovanni Aguirre Hernández, Cristina de Jesús Acosta González y Manuel Alexander Ulloa Hernández.

El ministro escribió que las fuerzas de seguridad capturaron a los sujetos “en flagrancia”. Y agregó que “esta es la mayor incautación de droga por vía terrestre realizada por nuestras fuerzas del orden”. Según su versión, las 150 mil porciones de droga no llegarán a la población salvadoreña.

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La Policía Nacional Civil localizó el cargamento dentro de un camión y dos vehículos tipo sedán con el apoyo de binomios caninos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación se suma a decomisos marítimos y capturas de distribuidores

El procedimiento conocido este 29 de octubre se produjo después de una serie de operativos contra el narcotráfico reportados por las autoridades salvadoreñas durante 2026, con incautaciones tanto en tierra como en aguas del océano Pacífico.

El 6 de febrero, unidades de la PNC interceptaron una embarcación al sur de playa Toluca, en La Libertad Costa, que transportaba aproximadamente 398 kilogramos de cocaína, según informó Villatoro. La droga estaba oculta entre implementos de pesca y tenía un valor estimado superior a $10 millones, de acuerdo con la versión oficial.

En ese operativo fueron detenidos Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, identificado por las autoridades como guatemalteco-mexicano. Villatoro sostuvo entonces que el cargamento seguía una ruta entre Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

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Días después, el Gobierno informó la interceptación de un buque con bandera de Tanzania a 380 millas náuticas, equivalentes a unos 704 kilómetros, al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades informaron que hallaron 6.6 toneladas de presunta cocaína y arrestaron a 10 personas de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició peritajes sobre los 330 bultos localizados en esa embarcación. En febrero, la Defensa salvadoreña indicó que el país acumulaba más de 7.4 toneladas de droga decomisada con un valor estimado de $ 184.5 millones.

Las autoridades procesarán a siete personas, tres de nacionalidad guatemalteca y cuatro salvadoreños, por los delitos de tráfico ilícito y lavado de dinero tras el operativo realizado de forma terrestre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 18 de junio, la Marina Nacional informó otro operativo en el Pacífico con el decomiso de 6.68 toneladas de cocaína en dos embarcaciones ubicadas a más de 580 millas náuticas de la costa. Seis tripulantes, cuatro colombianos y dos ecuatorianos, fueron detenidos en ese procedimiento.

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La Policía también informó operaciones contra redes locales

Las acciones no se limitaron a interdicciones marítimas. El 30 de mayo, la PNC informó tres operativos en San Salvador y Santa Ana que dejaron 11 detenidos y drogas valoradas en más de $188 mil. Las incautaciones incluyeron metanfetaminas, marihuana y 2.5 kilogramos de cocaína.

En agosto, la denominada Operación Barrido dejó cuatro capturas y el decomiso de 30 kilogramos de cocaína en distintos puntos del país. La Policía indicó que el cargamento tenía un valor aproximado de $106,050.

Las siete personas detenidas en el más reciente procedimiento quedarán a disposición de los tribunales, según anunció Villatoro. La investigación deberá determinar el origen, la composición y el destino final de las 150 mil porciones de droga incautadas.

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