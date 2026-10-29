Google Fotos cambió y ahora será más fácil encontrar imágenes basado en los gustos de cada uno

Google Fotos despliega un rediseño de la pestaña Colecciones en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Fotos está desplegando un rediseño de la pestaña Colecciones en Android que cambia la forma en que los usuarios organizan y encuentran sus imágenes. La actualización apunta a la personalización: permite fijar accesos directos frecuentes, ocultar categorías poco usadas y reordenar el diseño completo de la biblioteca.

Según un informe de 9to5Google, el cambio llega después de que la compañía lanzara en julio una barra de navegación flotante rediseñada para Android. En lugar de crear un sistema nuevo de almacenamiento, Google ajustó el acceso al contenido que cada usuario consulta con mayor frecuencia.

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Cuáles son los cambios en Google Fotos

Una sección fijada

El rediseño se abre con un bloque llamado “Fijado”, que muestra un carrusel horizontal de accesos directos elegidos por el usuario. Por defecto, ese carrusel incluye Favoritos, capturas de pantalla y papelera, aunque las tres opciones pueden reemplazarse por otras colecciones.

También existe la posibilidad de eliminar esta sección por completo si el usuario no la considera útil. El diseño anterior, en cambio, se basaba en una cuadrícula estática de 2x2 donde solo dos de los cuatro accesos cambiaban según el uso.

El bloque Fijado incluye por defecto accesos directos a Favoritos, capturas de pantalla y papelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debajo del bloque fijado aparecen carruseles horizontales dedicados a categorías como En este dispositivo, Álbumes, Personas y mascotas, Vestuario, Lugares y Documentos. Cada uno incluye un botón “Ver todo” que lleva directamente a la colección completa, sin necesidad de recorrer el resto de la pantalla.

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¿Para qué sirve el rediseño de Colecciones en Google Fotos? Permite fijar las carpetas de uso frecuente, ocultar las que rara vez se abren y reordenar el diseño general, de modo que encontrar un álbum, una captura de pantalla o un documento requiera menos pasos dentro de la aplicación.

Más control sobre la visibilidad

Cada uno de los carruseles de categorías cuenta con controles propios para ocultar o reorganizar secciones individuales, lo que permite que cada biblioteca se adapte a los hábitos de quien la usa en lugar de seguir un esquema fijo definido por Google.

Cierra la pantalla una cuadrícula identificada como “Otras colecciones”, que agrupa categorías adicionales: Momentos, Vídeos, Añadidos recientemente, Pegatinas, Creaciones, Archivo, Bloqueado y Papelera. En la versión en inglés relevada por 9to5Google, esa misma cuadrícula también repite accesos como Favoritos y Capturas de pantalla, junto con Papelera.

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Los carruseles de categorías integran un botón directo para acceder a la lista completa de archivos. (REUTERS/Annegret Hilse)

En la parte inferior de la pantalla se ubica un botón de “Reordenar”, que ofrece una vía adicional para modificar la disposición general de las secciones. El diseño previo, señala el medio, no contaba con una lista tan flexible: se apoyaba en tarjetas grandes y estáticas para Álbumes, En este dispositivo, Personas y mascotas, Vestuario, Documentos, Places, Pegatinas y Momentos, seguidas de una lista simple con Capturas de pantalla, Vídeos, Añadidos recientemente, Archivo y Bloqueado.

La diferencia central entre ambos esquemas está en la jerarquía: antes, el orden de las categorías lo definía Google; ahora, el usuario puede priorizar lo que usa con más frecuencia y relegar o esconder el resto.

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Cuándo llegan los cambios a Google Fotos

El rediseño se está distribuyendo de forma amplia junto con Google Fotos 7.97 para Android. De acuerdo con 9to5Google, en sus dispositivos de prueba bastó con reiniciar el equipo y volver a abrir la aplicación para que apareciera la actualización, que se activa del lado del servidor.

El botón Reordenar permite modificar la visibilidad y la posición de cada sección de la biblioteca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo implica que no todos los usuarios verán el cambio al mismo tiempo, incluso si ya cuentan con la versión 7.97 instalada. Google no ha confirmado una fecha de lanzamiento específica para quienes todavía no reciban la actualización.

Para quienes administran bibliotecas con miles de fotos, la posibilidad de fijar carpetas frecuentes reduce la cantidad de toques necesarios para llegar a capturas de pantalla, álbumes o imágenes archivadas. Ocultar las secciones que no se usan, a su vez, permite que la interfaz resulte menos saturada.

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