La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

La campeona de Hyrox habló en sus redes sociales

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La atleta australiana Joanna Wietrzyk aseguró que volverá a competir en la categoría Elite 15 de HYROX en Hamburgo, Alemania, después de más de seis semanas de reflexión sobre lo ocurrido durante la prueba disputada en Beijing. En un video publicado en sus redes sociales, la campeona mundial pidió disculpas por haber continuado en carrera tras sufrir un episodio de incontinencia intestinal que generó un debate en todo el mundo.

“He tenido tiempo para reflexionar durante las últimas seis u ocho semanas sobre todo lo que sucedió en Beijing”, afirmó Wietrzyk. “Y, en primer lugar, quiero decir que lo siento muchísimo por todos los que se vieron afectados, ya fueran espectadores o participantes en la pista, por mi decisión de seguir compitiendo”.

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La corredora explicó que el período posterior a la competencia le permitió revisar lo sucedido. “Después de este tiempo de reflexión, he aprendido mucho de la situación y, sí, lo siento muchísimo”, señaló.

El episodio ocurrió durante la competencia femenina de HYROX Pro en Beijing, que Wietrzyk ganó con un tiempo de 1:01:23. Las imágenes de la prueba mostraron a la atleta mientras continuaba por el circuito y utilizaba estaciones con elementos compartidos con otros participantes. La situación abrió cuestionamientos sobre las condiciones de higiene, la posible contaminación de la pista y el accionar de los oficiales del evento.

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Wietrzyk había publicado inicialmente una historia en Instagram, que luego eliminó, tras la carrera en China. En esa publicación, escribió: “O lo das todo o te vas a casa… una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto”.

El problema físico que protagonizó una competidora durante una competencia de Hyrox

En su nuevo mensaje desde Hamburgo, Wietrzyk también se refirió a las consecuencias personales de la controversia. “Ha sido una situación muy difícil de sobrellevar para mí, y también muy difícil de afrontar”, expresó. La atleta agradeció los mensajes que recibió durante ese período, tanto de manera directa como a través de su equipo. “Todo el apoyo, ya sea personal o a través de mi equipo, ha sido realmente increíble, y significa mucho más de lo que puedo expresar ahora mismo. Muchísimas gracias por ello”, dijo.

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El incidente derivó además en ataques personales contra la competidora. HYROX advirtió que excluiría de futuros eventos a quienes insultaran a Wietrzyk o difundieran amenazas de violencia contra ella. Su entrenador, Chris Bayens, se pronunció sobre las críticas y pidió distinguir entre el análisis de lo sucedido en Beijing y los ataques contra la atleta. “Las decisiones se tomaron en condiciones de competición por un atleta, jueces y oficiales, todos respondiendo a una situación para la que ninguno de ellos podría haberse preparado razonablemente”, escribió.

Bayens sostuvo que el paso del tiempo permite observar el caso desde otro lugar. “Es muy fácil construir la respuesta perfecta una vez que el momento ya pasó. La perspectiva que da el tiempo nos brinda información y distancia que simplemente no existían para quienes lo vivieron”, afirmó.

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El entrenador reconoció que las decisiones tomadas durante el evento pueden ser revisadas, aunque cuestionó las agresiones personales. “El deporte a veces produce momentos imperfectos y profundamente humanos”, sostuvo. “El debate es legítimo. El odio y los ataques personales que le han seguido no lo son”.

La atleta siguió compitiendo pese al problema físico que presentó

El cofundador de HYROX, Moritz Fürste, admitió que la organización no actuó de forma inmediata durante la competencia. “Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, dijo. “Al final, era mi trabajo prever estos posibles incidentes, y no lo hice”, agregó Fürste, quien pidió disculpas a las personas afectadas.

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Tras lo ocurrido, los organizadores informaron que aislaron las zonas afectadas, retiraron el equipamiento contaminado y realizaron tareas de limpieza y reemplazo de la moqueta antes de que la competencia continuara. También anunciaron modificaciones en las reglas y en los procedimientos de respuesta ante situaciones sanitarias durante las carreras.

HYROX combina ocho tramos de un kilómetro con ocho estaciones de entrenamiento funcional. Entre las pruebas figuran el empuje de trineo, el remo, las zancadas con sacos de arena y los lanzamientos de balón medicinal.

Wietrzyk posee el récord mundial femenino individual de la disciplina, con un registro de 54:25 conseguido en Varsovia en abril. Ahora volverá a la competencia en Hamburgo, donde buscará sumar puntos en la Elite Series con vistas al campeonato mundial de 2027. “Vuelvo a estar en la pista y estoy muy emocionada de retomar lo que me apasiona”, afirmó la australiana. “¡Espero verlos a todos ahí!”.

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