Deportes

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

La atleta australiana reflexionó sobre el problema que sufrió durante la prueba femenina disputada en China y publicó un video en sus redes sociales

La campeona de Hyrox habló en sus redes sociales
Guardar

La atleta australiana Joanna Wietrzyk aseguró que volverá a competir en la categoría Elite 15 de HYROX en Hamburgo, Alemania, después de más de seis semanas de reflexión sobre lo ocurrido durante la prueba disputada en Beijing. En un video publicado en sus redes sociales, la campeona mundial pidió disculpas por haber continuado en carrera tras sufrir un episodio de incontinencia intestinal que generó un debate en todo el mundo.

He tenido tiempo para reflexionar durante las últimas seis u ocho semanas sobre todo lo que sucedió en Beijing”, afirmó Wietrzyk. “Y, en primer lugar, quiero decir que lo siento muchísimo por todos los que se vieron afectados, ya fueran espectadores o participantes en la pista, por mi decisión de seguir compitiendo”.

PUBLICIDAD

La corredora explicó que el período posterior a la competencia le permitió revisar lo sucedido. “Después de este tiempo de reflexión, he aprendido mucho de la situación y, sí, lo siento muchísimo”, señaló.

El episodio ocurrió durante la competencia femenina de HYROX Pro en Beijing, que Wietrzyk ganó con un tiempo de 1:01:23. Las imágenes de la prueba mostraron a la atleta mientras continuaba por el circuito y utilizaba estaciones con elementos compartidos con otros participantes. La situación abrió cuestionamientos sobre las condiciones de higiene, la posible contaminación de la pista y el accionar de los oficiales del evento.

PUBLICIDAD

Wietrzyk había publicado inicialmente una historia en Instagram, que luego eliminó, tras la carrera en China. En esa publicación, escribió: “O lo das todo o te vas a casa… una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto”.

El problema físico que protagonizó una competidora durante una competencia de Hyrox

En su nuevo mensaje desde Hamburgo, Wietrzyk también se refirió a las consecuencias personales de la controversia. “Ha sido una situación muy difícil de sobrellevar para mí, y también muy difícil de afrontar”, expresó. La atleta agradeció los mensajes que recibió durante ese período, tanto de manera directa como a través de su equipo. “Todo el apoyo, ya sea personal o a través de mi equipo, ha sido realmente increíble, y significa mucho más de lo que puedo expresar ahora mismo. Muchísimas gracias por ello”, dijo.

El incidente derivó además en ataques personales contra la competidora. HYROX advirtió que excluiría de futuros eventos a quienes insultaran a Wietrzyk o difundieran amenazas de violencia contra ella. Su entrenador, Chris Bayens, se pronunció sobre las críticas y pidió distinguir entre el análisis de lo sucedido en Beijing y los ataques contra la atleta. “Las decisiones se tomaron en condiciones de competición por un atleta, jueces y oficiales, todos respondiendo a una situación para la que ninguno de ellos podría haberse preparado razonablemente”, escribió.

Bayens sostuvo que el paso del tiempo permite observar el caso desde otro lugar. “Es muy fácil construir la respuesta perfecta una vez que el momento ya pasó. La perspectiva que da el tiempo nos brinda información y distancia que simplemente no existían para quienes lo vivieron”, afirmó.

El entrenador reconoció que las decisiones tomadas durante el evento pueden ser revisadas, aunque cuestionó las agresiones personales. “El deporte a veces produce momentos imperfectos y profundamente humanos”, sostuvo. “El debate es legítimo. El odio y los ataques personales que le han seguido no lo son”.

El problema físico que protagonizó una competidora durante una competencia de Hyrox
La atleta siguió compitiendo pese al problema físico que presentó

El cofundador de HYROX, Moritz Fürste, admitió que la organización no actuó de forma inmediata durante la competencia. “Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, dijo. “Al final, era mi trabajo prever estos posibles incidentes, y no lo hice”, agregó Fürste, quien pidió disculpas a las personas afectadas.

Tras lo ocurrido, los organizadores informaron que aislaron las zonas afectadas, retiraron el equipamiento contaminado y realizaron tareas de limpieza y reemplazo de la moqueta antes de que la competencia continuara. También anunciaron modificaciones en las reglas y en los procedimientos de respuesta ante situaciones sanitarias durante las carreras.

HYROX combina ocho tramos de un kilómetro con ocho estaciones de entrenamiento funcional. Entre las pruebas figuran el empuje de trineo, el remo, las zancadas con sacos de arena y los lanzamientos de balón medicinal.

Wietrzyk posee el récord mundial femenino individual de la disciplina, con un registro de 54:25 conseguido en Varsovia en abril. Ahora volverá a la competencia en Hamburgo, donde buscará sumar puntos en la Elite Series con vistas al campeonato mundial de 2027. “Vuelvo a estar en la pista y estoy muy emocionada de retomar lo que me apasiona”, afirmó la australiana. “¡Espero verlos a todos ahí!”.

Temas Relacionados

Beijingdeportes-internacionalHyroxAustraliaJoanna Wietrzyk

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jérémy Mathieu contó que permaneció aislado durante cuatro años tras retirarse por una lesión y explicó cómo logró recuperar su vida social

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

La tensión entre Matteo Berrettini y Lorenzo Musetti por una supuesta relación estalló antes que Italia defienda el título de la Ensaladera de Plata

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

El delantero del Athletic Club Nico Williams recordó la jugada clave en la definición de la Copa del Mundo

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

La organización confirmó que 4665 usuarios pagaron para emitir entre 2 y 4 votos. Pero incluso hubo 44 personas que abonaron para sumar de 10 a 26 votos a su jugador favorito

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana

Se trata de un ex delantero que brilló en el club de Núñez. Atribuye su favoritismo a la numerosa presencia de simpatizantes xeneizes en Barranquilla

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana

MALDITOS NERDS

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Barry Keoghan revela el tratamiento estético al que se sometió tras hablar de las críticas que recibe por su apariencia

Estas son las ocho películas de terror mejor valoradas de Netflix

Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, opta por una muerte asistida tras ser diagnosticada con cáncer terminal

INFOBAE AMÉRICA

Trescientos años de 'Los viajes de Gulliver', una obra escrita para incomodar al poder que terminó siendo leída como cuento infantil

Trescientos años de 'Los viajes de Gulliver', una obra escrita para incomodar al poder que terminó siendo leída como cuento infantil

Una aerolínea de bajo costo en EEUU elevó 71% el ingreso promedio por boleto y perdió USD 104 millones

La Fiscalía de Bolivia investiga a una exministra de Evo Morales por incumplimiento de deberes

Uruguay: 20 años de prisión al padre que mató a su hijo a golpes y después fingió que dormía

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles