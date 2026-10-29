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Las petroleras multiplicaron sus ganancias por el salto en el precio del crudo la guerra en Medio Oriente

Shell, TotalEnergies, Repsol, Eni y Equinor informaron resultados muy fuertes, YPF ganó USD 2.503 millones antes de intereses e impuestos y Petrobras marcó un récord de producción. Se aguardan informes de Exxon, Chevron y BP

Petroleras: Shell, TotalEnergies, Repsol, Eni, Equinor, YPF, Petrobras, Exxon, Chevron y BP
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Las grandes petroleras de Europa informaron en los últimos días ganancias de tres meses muy superiores a las de un año atrás, impulsadas por los precios altos del crudo y del gas que dejó la guerra en Medio Oriente y por unos márgenes de refinación récord. En América Latina, YPF y Petrobras también mostraron resultados fuertes, mientras que Pemex todavía no informó el tercer trimestre y acumula pérdidas en el año.

Europa: ganancias que se duplican

Shell, la mayor petrolera británica, informó este jueves una ganancia ajustada de 10.810 millones de dólares en el tercer trimestre, casi el doble de los 5.430 millones de un año antes y la más alta desde 2022. La ganancia ajustada es la medida que usan las petroleras para mostrar su rendimiento operativo: se calcula sin partidas extraordinarias, como ventas de activos o costos de reestructuración, y sin el efecto de las variaciones de precio sobre los inventarios, que pueden inflar o reducir el resultado sin reflejar el negocio del trimestre. Con la medida de ganancia neta, la cifra es de 12.060 millones.

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Shell subió además su programa de recompra de acciones a 5.000 millones de dólares desde 3.000 millones. Su director general, Wael Sawan, habló de “una perturbación todavía severa del sistema energético mundial”. Los márgenes de refinación de Shell, que reflejan la diferencia entre el precio del crudo y el de los combustibles, llegaron a 42 dólares por barril, frente a 24 en el trimestre anterior.

La francesa TotalEnergies informó una ganancia neta ajustada de 9.100 millones de dólares, 127% más que los 4.000 millones de un año antes y 51% más que en el segundo trimestre, la más alta desde 2022 y por encima de los 8.300 millones que esperaban los analistas.

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La francesa TotalEnergies informó una ganancia neta ajustada de 9.100 millones de dólares, 127% más que los 4.000 millones de un año antes. (Europa Press)
La francesa TotalEnergies informó una ganancia neta ajustada de 9.100 millones de dólares, 127% más que los 4.000 millones de un año antes. (Europa Press)

La ganancia neta sin ajustes fue de 8.263 millones. La división de refinación y químicos ganó 3.600 millones, más de cinco veces lo de un año antes y un récord, y el margen de refinación europeo promedió 33,2 dólares por barril, frente a 13,5 en el segundo trimestre. Su presidente, Patrick Pouyanné, habló de márgenes “históricamente altos”. La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, pidió a la empresa que sea “ejemplar” y traslade a los precios la ventaja que obtuvo con la liberación de reservas estratégicas de gasoil.

La española Repsol cuadruplicó su ganancia neta en los primeros nueve meses, hasta 5.006 millones de euros, un 325% más que en 2025. Solo en el tercer trimestre ganó 2.800 millones de euros, frente a 574 millones un año antes.

La italiana Eni informó el 23 de octubre una ganancia neta ajustada de 2.801 millones de euros, un 125% más.

La noruega Equinor triplicó su ganancia neta ajustada, a 2.860 millones de dólares, con un gas europeo a 20 dólares por millón de BTU, 75% más que un año antes, por la falta de gas natural licuado de Catar.

América Latina

Varias personas en una estación de servicio de YPF, en Buenos Aires, durante la huelga general del 10 de abril de 2025. La petrolera ganó en el tercer trimestre un 84% más que un año antes antes de intereses e impuestos (REUTERS/Agustín Marcarian/archivo)
Varias personas en una estación de servicio de YPF, en Buenos Aires, durante la huelga general del 10 de abril de 2025. La petrolera ganó en el tercer trimestre un 84% más que un año antes antes de intereses e impuestos (REUTERS/Agustín Marcarian/archivo)

YPF, la petrolera argentina, informó una ganancia operativa antes de intereses, impuestos y depreciaciones (EBITDA ajustado) de 2.503 millones de dólares, un 84% más que un año antes, y una utilidad neta cercana a 1.200 millones. Invirtió 1.287 millones, el 70% en Vaca Muerta, donde el petróleo de esquisto promedió 224.000 barriles diarios, 32% más. Prevé pedir en las próximas semanas el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para cinco proyectos por 44.000 millones de dólares en 26 años.

La brasileña Petrobras alcanzó un récord de producción propia en el trimestre, con 3,512 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas por día, 11,7% más que un año antes. Todavía no informó su ganancia.

Pemex, la estatal mexicana, es la excepción. En el primer semestre acumuló una pérdida neta de unos 28.000 millones de pesos, pese a una ganancia de 18.000 millones en el segundo trimestre, y su deuda financiera era de unos 77.500 millones de dólares al 30 de junio, según sus propios reportes. Aún no presentó el tercer trimestre.

Lo que viene

Las estadounidenses ExxonMobil y Chevron y la británica BP informan mañana, y los analistas esperan fuertes aumentos. En el trimestre anterior, Exxon ganó 14.500 millones de dólares y Chevron, 12.100 millones, y la Aramco saudita, 32.700 millones. Ecopetrol, de Colombia, informará el 10 de noviembre.

El Brent, el crudo de referencia internacional, promedió 96,99 dólares por barril en el tercer trimestre, frente a 103,85 en el segundo. Arrancó el trimestre en unos 72 dólares, el 1 de julio, cuando el tránsito por Ormuz se recuperaba tras un memorando de entendimiento del 17 de junio, y llegó a casi 109 el 15 de septiembre, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Es decir, el crudo promedió menos que en el trimestre anterior, pero las ganancias subieron por el salto de los márgenes de refinación.

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