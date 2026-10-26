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Con mensajes falsos y fotos con IA roban casi un millón de pesos argentinos a una madre en WhatsApp

La víctima descubrió el engaño horas después, cuando comparó los mensajes con los que había recibido su esposo

Mano sostiene un teléfono celular con pantalla encendida. La pantalla muestra una notificación de mensaje con un ícono de advertencia y un enlace web borroso.
Una mujer transfirió 920.000 pesos a un estafador que suplantó la identidad de su hijo con una foto alterada por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer de 67 años en Argentina transfirió 920.000 pesos a un estafador que se hizo pasar por su hijo a través de WhatsApp, después de que el delincuente usara una foto del joven alterada con inteligencia artificial para ganar su confianza, según la denuncia que la víctima radicó ante el Departamento de Cibercrimen.

El episodio ocurrió el 21 de octubre, cuando la mujer recibió mensajes desde un número desconocido. La persona detrás de la cuenta aseguró ser su hijo y explicó que había cambiado de celular porque el suyo se había roto.

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Convencida por la fotografía manipulada, la mujer hizo dos transferencias bancarias, una de ARS 720.000 y otra de ARS 200.000, hasta completar el monto total que le había reclamado el estafador.

La maniobra empezó a desarmarse cuando el falso hijo le pidió los números de teléfono de su esposo y de su nuera, con la excusa de que necesitaba contactarlos para juntar el dinero que todavía faltaba.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Los padres descubrieron el engaño al cotejar los mensajes de WhatsApp y detectar expresiones ajenas a las costumbres de su hijo.

Horas después, la mujer habló con su marido y descubrió que él también había recibido mensajes del mismo número. Al comparar las conversaciones, ambos notaron expresiones que no coincidían con la forma habitual de hablar del joven y entendieron que habían sido víctimas de una estafa.

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Una modalidad que crece con la inteligencia artificial

La víctima presentó la denuncia ante el Departamento de Cibercrimen y pidió que se investigue la cuenta bancaria a la que transfirió el dinero, porque dijo no contar con más información para identificar al responsable.

El caso se suma a una serie de estafas que combinan la suplantación de identidad por WhatsApp con imágenes o audios generados con inteligencia artificial para ganarse la confianza de la víctima antes de pedirle dinero con urgencia.

En Estados Unidos, el FBI informó que, solo en abril, los habitantes del país perdieron más de USD 893 millones en fraudes que usaron inteligencia artificial, según datos difundidos por la agencia de noticias AFP.

Una mujer con expresión de preocupación sostiene un teléfono inteligente negro en sus manos. En la pantalla se ve un mensaje de WhatsApp verde que dice: "Hola mamá, perdí mi celular y necesito dinero".
Las pérdidas por fraudes con inteligencia artificial superaron los 893 millones de dólares en Estados Unidos durante abril, según el FBI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en ciberseguridad consultados por el sitio de verificación Chequeado explicaron que este tipo de estafas suele aprovechar fotos o videos públicos que las propias víctimas o sus familiares publican en redes sociales, el material que los delincuentes usan para generar las imágenes falsas.

Mauro Eldritch, director de la empresa de seguridad Birmingham Cyber Arms, dijo a ese medio que ya existen herramientas comerciales accesibles para clonar voces e imágenes, con costos bajos y pocas barreras técnicas para quien quiera usarlas con fines delictivos.

No es el primer caso de este tipo que termina quedando al descubierto por un detalle. En Nueva York, una mujer recibió una llamada con la voz clonada de su hijo, que decía haber sido secuestrado, pero colgó al recibir en simultáneo una foto real de él en un partido de fútbol, según contó a la agencia AFP.

Cómo detectar una imagen manipulada

Entre las señales de alerta que recomiendan esos especialistas figuran los movimientos faciales irregulares, las sombras que no coinciden con la fuente de luz y las expresiones o frases que no se condicen con la forma habitual de comunicarse de la persona imitada.

Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
Los especialistas recomiendan constatar la identidad de los familiares por otros canales antes de autorizar transferencias de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugieren verificar la identidad del interlocutor por otro canal, como una videollamada o una consulta directa a un familiar cercano, antes de hacer cualquier transferencia de dinero, sobre todo cuando el pedido llega con urgencia y bajo presión.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de Argentina había dicho en 2024 que todavía no registraba denuncias de estafas con voces o imágenes creadas por inteligencia artificial en el país. El caso de octubre muestra que esa modalidad ya llegó a los tribunales locales.

El Departamento de Cibercrimen continúa con la investigación para identificar al responsable y rastrear el destino de los fondos transferidos, un trámite que, según la propia denuncia, podría demorar por la falta de datos adicionales sobre el estafador.

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