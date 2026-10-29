Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

Cristiano Ronaldo se quedó con el primer lugar por su temporada en 2008 (Reuters)

Guardar

La organización del Balón de Oro buscó celebrar las siete décadas del prestigioso galardón con el lanzamiento del B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), una votación popular diseñada para elegir la mejor campaña individual entre los diez futbolistas históricos que alzaron el premio en más de una ocasión. Sin embargo, la iniciativa digital de la revista France Football y la plataforma oficial quedaron en el ojo de la tormenta debido a un sistema de sufragio que permitió la inversión económica ilimitada de las comunidades de fanáticos.

Cristiano Ronaldo y su legendaria temporada 2008 con el Manchester United se coronaron como los ganadores absolutos, apuntalados por una mecánica que cobraba 1 euro por voto y abría la puerta a que una misma persona participara de forma masiva e indefinida.

PUBLICIDAD

Según los datos auditados por la plataforma oficial del B.O.A.T. tras el cierre de las urnas el pasado 27 de octubre, un núcleo de 5.009 usuarios estratégicos pagó en múltiples veces para inflar los números de sus ídolos.

El desglose de los votos múltiples expone el impacto que tuvieron los fanáticos que decidieron hacer un desembolso extra con tal de ver ganador a su jugador preferido:

- 4.665 usuarios registraron entre 2 y 4 votos cada uno.

- 300 usuarios desembolsaron fondos para votar entre 5 y 9 veces.

- 44 usuarios de perfil extremo llegaron a emitir entre 10 y 26 votos de manera individual.

En ese contexto, un usuario de la red social X identificado como “Kanye Wiz7” admitió públicamente haber votado en repetidas ocasiones por su ídolo: “Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT”.

PUBLICIDAD

La web oficial publicó los números

Ante la expectativa que se había generado por esta votación, la propia organización tuvo que aclarar a través de un comunicado que la distinción era estrictamente simbólica y que no se entregaría ningún trofeo físico durante las galas oficiales para evitar confusiones con el mítico “Súper Balón de Oro”.

La campaña ganadora de CR7 en 2008, donde anotó 42 goles y levantó la Premier League 2007-08, la Champions League 2007-08, la Community Shield de 2008 y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Manchester United, lideró cómodamente durante todo el proceso. El histórico año 2012 de Messi, en el que marcó la cifra récord de 91 goles, debió conformarse con el segundo escalón de las preferencias virtuales. Leyendas del calibre de Ronaldo Nazário, Johan Cruyff o Michel Platini quedaron relegadas afuera de las diez primeras ubicaciones generales.

PUBLICIDAD

Cristiano Ronaldo se quedó con el BOAT (Reuters)

Cabe mencionar que, para incentivar la participación y mitigar las quejas por el cobro del servicio, la organización implementó un beneficio directo para todos los usuarios que completaron el registro abonando su euro. Además de otorgar una fotografía conmemorativa digital del primer Balón de Oro de la historia (1956), cada voto sumaba una oportunidad automática para participar en un sorteo oficial de dos entradas con acceso exclusivo a la prestigiosa Gala del Balón de Oro de 2027. Este anzuelo promocional potenció el flujo de transacciones en la web, consolidando un formato híbrido entre encuesta de opinión masiva y rifa.

El final de la votación se produjo a pocas horas de que se haya entregado el Balón de Oro 2026 a Harry Kane. El goleador del Bayern Múnich superó a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi para quedárselo por primera vez en su carrera, tras haber comandado al Bayern Múnich hacia las coronas en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, sumado a ser tercero del último Mundial con la selección de Inglaterra.

PUBLICIDAD

Ranking de votos del público al “Balón de Oro de todos los tiempos”

Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi y se quedó con el Balón de Oro de todos los tiempos (Créditos: página oficial del Balón de Oro)

Cristiano Ronaldo — 2008 Lionel Messi — 2012 Cristiano Ronaldo — 2017 Lionel Messi — 2023 Cristiano Ronaldo — 2016 Cristiano Ronaldo — 2014 Lionel Messi — 2015 Cristiano Ronaldo — 2013 Lionel Messi — 2011 Lionel Messi — 2009 Lionel Messi — 2019 Lionel Messi — 2021 Ronaldo Nazário — 2002 Lionel Messi — 2010 Ronaldo Nazário — 1997 Kevin Keegan — 1979 Johan Cruyff — 1974 Michel Platini — 1984 Franz Beckenbauer — 1976 Marco van Basten — 1988 Johan Cruyff — 1971 Johan Cruyff — 1973 Franz Beckenbauer — 1972 Michel Platini — 1985 Marco van Basten — 1989 Alfredo Di Stéfano — 1957 Kevin Keegan — 1978 Marco van Basten — 1992 Michel Platini — 1983 Karl-Heinz Rummenigge — 1981 Alfredo Di Stéfano — 1959 Karl-Heinz Rummenigge — 1980