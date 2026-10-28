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Cuatro juegos de terror gratis en Steam para jugar en Halloween sin gastar dinero

La plataforma reúne propuestas de supervivencia, misterio y tensión psicológica con textos en castellano, campañas breves y aventuras que pueden superar las ocho horas de duración

Steam ofrece cuatro juegos de terror gratis para Halloween - VALVE
Steam ofrece cuatro juegos de terror gratis para Halloween - VALVE
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Steam reúne cuatro juegos de terror gratis para descargar y jugar en Halloween sin gastar dinero, con opciones de supervivencia, misterio y tensión psicológica. Los títulos cuentan con textos en castellano y ofrecen campañas de distinta duración, desde experiencias de media hora hasta recorridos que superan las ocho horas.

La selección coincide con Steam Scream V, el festival de terror de la plataforma, disponible hasta el 2 de noviembre a las 19:00, hora peninsular. Aunque el evento concentra descuentos y novedades del género, estos juegos pueden añadirse sin coste a la biblioteca. La variedad permite elegir entre exploración, rompecabezas, gestión de recursos y sustos en primera persona.

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Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Las alternativas incluyen una campaña cooperativa, relatos de investigación, recorridos de media hora y escenarios con recursos limitados para quienes buscan descubrir producciones independientes sin realizar un gasto inicial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 4 juegos de terror gratuitos de Steam

1. Cry of Fear:

Cry of Fear, de Team Psykskallar, sitúa al jugador en una ciudad escandinava casi vacía, donde aparecen criaturas que parecen extraídas de una pesadilla. El protagonista debe recorrer edificios, buscar recursos, controlar la munición y enfrentar amenazas mientras intenta entender si vive una situación real o una alteración de su mente.

También ofrece una historia cooperativa para cuatro jugadores. Esta modalidad permite compartir la experiencia con amigos, aunque el diseño mantiene la presión de los espacios cerrados, los enemigos y la necesidad de conservar recursos.

Cry of Fear supera las ocho horas de supervivencia y misterio - Steam
Cry of Fear supera las ocho horas de supervivencia y misterio - Steam

2. Rental

Rental, de Lonely House, presenta una propuesta más corta. Umi llega con su familia a una vivienda alquilada para pasar las vacaciones de verano, pero la casa empieza a mostrar secretos que contradicen su apariencia acogedora.

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Los dibujos de estilo infantil y los personajes amables construyen un contraste con el tono de la historia. El jugador debe inspeccionar habitaciones, recoger objetos y hablar con los habitantes del lugar para descubrir qué sucede.

Publicado en marzo de 2024, el título se apoya en la investigación y en el misterio, más que en los enfrentamientos. Rental está disponible gratis y cuenta con textos en castellano, una opción adecuada para quienes prefieren aventuras breves con una narrativa centrada en el entorno.

Rental convierte una casa de vacaciones en un misterio inquietante - Steam
Rental convierte una casa de vacaciones en un misterio inquietante - Steam

3. Terroro

En Terroro, desarrollado por Melt, el jugador controla al novio de una creadora de contenido de TikTok. Al recorrer la vivienda de su pareja, comienza a detectar elementos que ponen en duda la tranquilidad de la relación y del hogar.

La aventura transcurre en primera persona. Propone registrar espacios, reunir pistas y resolver rompecabezas sencillos. No necesita escenarios desmesurados para sostener la tensión: los ruidos, los silencios y los encuentros inesperados construyen el peligro dentro de una casa cotidiana. La partida dura unos 30 minutos. Terroro incluye voces, subtítulos y textos en castellano, por lo que puede completarse en una sola sesión durante Halloween.

Terroro concentra el miedo en una vivienda común - Steam
Terroro concentra el miedo en una vivienda común - Steam

4. Days Without Incident

Days Without Incident, de We Create Stuff, lleva al jugador a una fábrica metalúrgica abandonada en Ebenflow. La misión consiste en investigar una tragedia ocurrida años atrás, aunque las instalaciones y sus pasillos vacíos dejan claro que entrar no será una decisión sencilla.

La experiencia dura entre 45 y 60 minutos y ofrece textos y subtítulos en castellano. La fábrica combina exploración, escasez de recursos y una amenaza que se sugiere antes de mostrarse.

Days Without Incident recupera el terror de supervivencia clásico - Steam
Days Without Incident recupera el terror de supervivencia clásico - Steam

Cómo reclamar los juegos y qué implica tenerlos en Steam

Para añadirlos a una cuenta, hay que iniciar sesión desde la aplicación de escritorio o la tienda web, buscar cada título y confirmar que el precio sea 0. Después, basta con pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.

Conviene reclamar cada juego antes de descargarlo. Así, la falta de espacio en el disco no impide guardarlo en la colección digital. Steam permite actualizaciones automáticas y acceso desde distintos ordenadores asociados al mismo perfil.

La adquisición, sin embargo, corresponde a una licencia de uso vinculada a la cuenta. Los juegos no pueden revenderse y el acceso depende de las políticas y los servidores de la plataforma.

El atractivo de Steam también se relaciona con el crecimiento del PC frente a las consolas. Microsoft y PlayStation han llevado parte de sus lanzamientos al ordenador, mientras tecnologías como DLSS de Nvidia y FSR de AMD permiten ajustar rendimiento y resolución según el hardware disponible. En ese contexto, los juegos gratuitos amplían las posibilidades para descubrir producciones independientes sin una barrera económica.

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