Las fintech apuntan al negocio del crédito y personalizan al máximo sus servicios gracias a la IA

El debate entre los principales ejecutivos de las finanzas digitales en Argentina Fintech Forum 2026

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La palabra clave es la hiperpersonalización y la herramienta es la inteligencia artificial. La competencia con la banca tradicional, apoyada en la tecnología para dar servicios financieros, tiene además un norte que es el crédito. Los principales protagonistas del sector fintech coincidieron en la importancia de la participación de los agentes de IA en las demandas del cliente. Y en que el financiamiento no solo es lo que consolidará su negocio frente a los bancos sino que es, además, una cuenta pendiente para la economía argentina.

El debate se materializó en la edición 2026 de Argentina Fintech Forum, la convención organizada por la Cámara Argentina Fintech ante una gran cantidad de público convocada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El debate entre los ejecutivos cruzó cómo será la pelea que viene por la principalidad, por la intención de cada app de ser la primera que eliga el cliente al mirar su celular.

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La IA apunta a personalizar los servicios y ampliar el crédito

Los ejecutivos coincidieron en que la inteligencia artificial ya interviene en la evaluación de riesgos, el diseño de productos y la atención al usuario. El siguiente paso, plantearon, será llevar esa capacidad a una relación más individualizada con cada cliente y usarla para ampliar el acceso al financiamiento.

Paula Arregui, vicepresidenta senior de Mercado Pago y presidenta de la Cámara Argentina Fintech, describió tres etapas en la adopción de esta tecnología. “Una primera ola de la IA nos permitió mejorar la construcción de nuestros productos y saber quién es buen pagador o no a la hora de dar créditos. Una segunda ola nos dio escala y eficiencia. La tercera ola es la apertura de la interacción con el cliente y allí las opciones son inimaginables: tener un asistente hiperpersonalizado, que hable lenguaje natural, que resuelva cosas 7×24”.

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Para Arregui, el objetivo es que esa asistencia se combine con el intercambio de información financiera entre entidades. “Nuestra ambición es transformar la IA en el socio estratégico de cada persona para ayudarlo. Y potenciar eso con open finance: en Brasil ya le podemos avisar al cliente que tiene una cuenta en rojo en un banco y le facilitamos cubrirla con otro banco”, afirmó.

María Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago

Para Martín Heine, CEO de Personal Pay, “la carrera por la cantidad de clientes solamente no alcanza”. El desafío es personalizar los servicios para una base de usuarios diversa. “Hay que conocer al cliente y saber cómo resolver sus necesidades. En nuestro caso, tenemos el acceso a un mercado masivo, de toda la Argentina, con necesidades muy diferentes, lo que nos obliga a armar un portafolio de soluciones a medida. Para eso, la IA es esencial, al igual que generar confianza en el cliente gracias a nuestra marca”.

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El crédito apareció como el otro eje de la competencia entre las plataformas financieras y los bancos. Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, sostuvo que la licencia bancaria fue una decisión orientada a atender la falta de financiamiento. “Cuando tomamos la decisión de tener licencia bancaria, fue para construir desde ahí la principalidad y apuntar al principal problema social de la Argentina: la falta de crédito. Sin crédito no hay movilidad social, no se puede emprender, las personas no pueden mejorar su situación”.

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá

Barbieri señaló que Ualá opera como banco en Argentina, Colombia y México, y que el proceso de transformación es necesario para desarrollar ese negocio. Ante un auditorio fintech, aseguró que “la transición no fue fácil” para poder convertirse en banco. Pero a la vez dio un dato central: en América Latina, el 85% de la rentabilidad de los grandes jugadores digitales depende del crédito.

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Las fintech reclaman reglas para compartir datos

La discusión sobre la expansión del crédito también incluyó el marco normativo. Barbieri pidió que el sistema de finanzas abiertas pase de la discusión a la implementación y que los usuarios puedan decidir sobre sus datos. “Falta avanzar en cuestiones regulatorias. Open Finance debe dejar de ser una discusión para ser una realidad. Hay que compartir los datos, que son de los usuarios y no de los bancos. También tenemos que acceder a operar con criptomonedas”.

El planteo supone que las entidades financieras, tradicionales y digitales, compartan información bajo autorización de los clientes. Para las plataformas, esa apertura puede facilitar la evaluación crediticia y la oferta de productos ajustados al perfil de cada usuario.

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Más competencia y agentes de IA, las expectativas para los próximos años

Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, recordó que la empresa surgió con foco en los activos digitales, en un contexto de restricciones para acceder a divisas. “Nacimos para acercar a la gente los productos de activos digitales, en un momento en que había muchas restricciones para acceder a una moneda más fuerte que el peso. Hoy los usuarios de Lemon hacen gran cantidad de transacciones en pesos”.

Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon

Raimondi prevé la llegada de nuevos participantes y una mayor generación de antecedentes para acceder al financiamiento. “Para el futuro vemos que la cantidad de instituciones seguirá creciendo y habrá más competencia. Lo bueno es que muchos argentinos podrán generar historial crediticio. También vemos el gran desafío en la IA, en el que los agentes van a facilitarle las cosas al cliente y van a modificar la principalidad porque el agente va a recomendar en base a la personalización”.

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Heine sostuvo que la capacidad de adaptar los servicios a cada persona definirá parte de la próxima etapa del sector. “Apostamos a intermediar financieramente y creemos mucho en la hiperpersonalización. No hay una única fórmula ganadora y la IA va a permitir un salto en ese sentido. La forma de llegar al usuario será diferente para cada uno. Acabamos de lanzar una nueva app que hace que lo que ve el cliente A sea distinto a lo que ve el cliente B, porque los dos necesitan diferentes servicios”.

Barbieri enumeró tres expectativas para el futuro: más participantes, inclusión digital y una reducción de costos mediante IA. “Espero 3 cosas: más instituciones que traigan mayor competencia, algo bueno para el usuario; que ya no haya más personas sin acceso digital, cuando arrancamos en 2017 el 50% de la gente no tenía una cuenta; que la IA revolucione la manera en que damos servicios. Con la escala de la IA el usuario va a ganar en tasa, en costos. Antes el banco dejaba vencer los pagos; ahora la IA le recuerda los vencimientos al cliente, para que no caiga en mora”.

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