Economía

Las fintech apuntan al negocio del crédito y personalizan al máximo sus servicios gracias a la IA

En el marco de Argentina Fintech Forum 2026, los principales ejecutivos del sector financiero basado en la tecnología destacaron que los agentes de IA acelerarán la expansión de su rol

fintech Forum 2026
El debate entre los principales ejecutivos de las finanzas digitales en Argentina Fintech Forum 2026
Guardar

La palabra clave es la hiperpersonalización y la herramienta es la inteligencia artificial. La competencia con la banca tradicional, apoyada en la tecnología para dar servicios financieros, tiene además un norte que es el crédito. Los principales protagonistas del sector fintech coincidieron en la importancia de la participación de los agentes de IA en las demandas del cliente. Y en que el financiamiento no solo es lo que consolidará su negocio frente a los bancos sino que es, además, una cuenta pendiente para la economía argentina.

El debate se materializó en la edición 2026 de Argentina Fintech Forum, la convención organizada por la Cámara Argentina Fintech ante una gran cantidad de público convocada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El debate entre los ejecutivos cruzó cómo será la pelea que viene por la principalidad, por la intención de cada app de ser la primera que eliga el cliente al mirar su celular.

PUBLICIDAD

La IA apunta a personalizar los servicios y ampliar el crédito

Los ejecutivos coincidieron en que la inteligencia artificial ya interviene en la evaluación de riesgos, el diseño de productos y la atención al usuario. El siguiente paso, plantearon, será llevar esa capacidad a una relación más individualizada con cada cliente y usarla para ampliar el acceso al financiamiento.

Paula Arregui, vicepresidenta senior de Mercado Pago y presidenta de la Cámara Argentina Fintech, describió tres etapas en la adopción de esta tecnología. “Una primera ola de la IA nos permitió mejorar la construcción de nuestros productos y saber quién es buen pagador o no a la hora de dar créditos. Una segunda ola nos dio escala y eficiencia. La tercera ola es la apertura de la interacción con el cliente y allí las opciones son inimaginables: tener un asistente hiperpersonalizado, que hable lenguaje natural, que resuelva cosas 7×24”.

PUBLICIDAD

Para Arregui, el objetivo es que esa asistencia se combine con el intercambio de información financiera entre entidades. “Nuestra ambición es transformar la IA en el socio estratégico de cada persona para ayudarlo. Y potenciar eso con open finance: en Brasil ya le podemos avisar al cliente que tiene una cuenta en rojo en un banco y le facilitamos cubrirla con otro banco”, afirmó.

fintech Forum 2026
María Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago

Para Martín Heine, CEO de Personal Pay, “la carrera por la cantidad de clientes solamente no alcanza”. El desafío es personalizar los servicios para una base de usuarios diversa. “Hay que conocer al cliente y saber cómo resolver sus necesidades. En nuestro caso, tenemos el acceso a un mercado masivo, de toda la Argentina, con necesidades muy diferentes, lo que nos obliga a armar un portafolio de soluciones a medida. Para eso, la IA es esencial, al igual que generar confianza en el cliente gracias a nuestra marca”.

El crédito apareció como el otro eje de la competencia entre las plataformas financieras y los bancos. Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, sostuvo que la licencia bancaria fue una decisión orientada a atender la falta de financiamiento. “Cuando tomamos la decisión de tener licencia bancaria, fue para construir desde ahí la principalidad y apuntar al principal problema social de la Argentina: la falta de crédito. Sin crédito no hay movilidad social, no se puede emprender, las personas no pueden mejorar su situación”.

fintech Forum 2026
Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá

Barbieri señaló que Ualá opera como banco en Argentina, Colombia y México, y que el proceso de transformación es necesario para desarrollar ese negocio. Ante un auditorio fintech, aseguró que “la transición no fue fácil” para poder convertirse en banco. Pero a la vez dio un dato central: en América Latina, el 85% de la rentabilidad de los grandes jugadores digitales depende del crédito.

Las fintech reclaman reglas para compartir datos

La discusión sobre la expansión del crédito también incluyó el marco normativo. Barbieri pidió que el sistema de finanzas abiertas pase de la discusión a la implementación y que los usuarios puedan decidir sobre sus datos. “Falta avanzar en cuestiones regulatorias. Open Finance debe dejar de ser una discusión para ser una realidad. Hay que compartir los datos, que son de los usuarios y no de los bancos. También tenemos que acceder a operar con criptomonedas”.

El planteo supone que las entidades financieras, tradicionales y digitales, compartan información bajo autorización de los clientes. Para las plataformas, esa apertura puede facilitar la evaluación crediticia y la oferta de productos ajustados al perfil de cada usuario.

Más competencia y agentes de IA, las expectativas para los próximos años

Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, recordó que la empresa surgió con foco en los activos digitales, en un contexto de restricciones para acceder a divisas. “Nacimos para acercar a la gente los productos de activos digitales, en un momento en que había muchas restricciones para acceder a una moneda más fuerte que el peso. Hoy los usuarios de Lemon hacen gran cantidad de transacciones en pesos”.

fintech Forum 2026
Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon

Raimondi prevé la llegada de nuevos participantes y una mayor generación de antecedentes para acceder al financiamiento. “Para el futuro vemos que la cantidad de instituciones seguirá creciendo y habrá más competencia. Lo bueno es que muchos argentinos podrán generar historial crediticio. También vemos el gran desafío en la IA, en el que los agentes van a facilitarle las cosas al cliente y van a modificar la principalidad porque el agente va a recomendar en base a la personalización”.

Heine sostuvo que la capacidad de adaptar los servicios a cada persona definirá parte de la próxima etapa del sector. “Apostamos a intermediar financieramente y creemos mucho en la hiperpersonalización. No hay una única fórmula ganadora y la IA va a permitir un salto en ese sentido. La forma de llegar al usuario será diferente para cada uno. Acabamos de lanzar una nueva app que hace que lo que ve el cliente A sea distinto a lo que ve el cliente B, porque los dos necesitan diferentes servicios”.

Barbieri enumeró tres expectativas para el futuro: más participantes, inclusión digital y una reducción de costos mediante IA. “Espero 3 cosas: más instituciones que traigan mayor competencia, algo bueno para el usuario; que ya no haya más personas sin acceso digital, cuando arrancamos en 2017 el 50% de la gente no tenía una cuenta; que la IA revolucione la manera en que damos servicios. Con la escala de la IA el usuario va a ganar en tasa, en costos. Antes el banco dejaba vencer los pagos; ahora la IA le recuerda los vencimientos al cliente, para que no caiga en mora”.

Temas Relacionados

Buenos AiresInteligencia artificialFintechArgentina Fintech Forum 2026Mercado PagoLemonUaláPersonal Payúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Continúan los pagos del décimo mes con una actualización del 1,66% en todos los haberes y prestaciones del organismo previsional

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Comenzó la primera ronda de negocios del RIGI: los sectores “estrella” de la economía buscan sumar proveedores locales

En Rosario, funcionarios nacionales y gobernadores destacaron el potencial de la minería y la energía para impulsar las exportaciones, generar empleo y fortalecer la industria

Comenzó la primera ronda de negocios del RIGI: los sectores “estrella” de la economía buscan sumar proveedores locales

Crisis en una reconocida fábrica de tractores: deuda por $1.000 millones, sueldos impagos y la búsqueda de un inversor

La planta opera solo tres días por semana desde septiembre y abona el 70% de los haberes, mientras el gobierno provincial busca alternativas. Buscan preservar 450 puestos de trabajo

Crisis en una reconocida fábrica de tractores: deuda por $1.000 millones, sueldos impagos y la búsqueda de un inversor

El FMI se mostró confiado en que las reformas de la Argentina permitirán transformar la estabilización en crecimiento y empleo

Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del organismo, detalló cuatro medidas en marcha para impulsar la actividad durante la conferencia de prensa regular del FMI de este jueves

El FMI se mostró confiado en que las reformas de la Argentina permitirán transformar la estabilización en crecimiento y empleo

La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % interanual en el tercer trimestre, su mayor avance en un año

El Departamento de Comercio atribuyó el resultado de julio a septiembre al gasto de los hogares y a la inversión corporativa, mientras la estimación de analistas era de 3,1 %

La economía de Estados Unidos creció un 3,4 % interanual en el tercer trimestre, su mayor avance en un año

DEPORTES

Se aprobó el cambio que tendrá el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Se aprobó el cambio que tendrá el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

TELESHOW

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

Graciela Alfano mostró su costado más íntimo en un viaje familiar por las Cataratas del Iguazú

INFOBAE AMÉRICA

Fotos en un bar de Taipéi, chips de inteligencia artificial y una espía china: la trama que rodea al presidente de Nvidia

Fotos en un bar de Taipéi, chips de inteligencia artificial y una espía china: la trama que rodea al presidente de Nvidia

Las islas albergan una quinta parte de la vida del planeta, pero casi ninguna estrategia global las protege

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

Diciembre y enero elevan los casos de parvovirus y moquillo en perros, según experto salvadoreño

Todo lo que se debe saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos en 2026: fechas y excepciones